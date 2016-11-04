ملف تفاعلي: قارن نفسك بزعماء العالم

مع استعداد الولايات المتحدة لانتخاب رئيس جديد، كيف ترى نفسك مقارنة بأقوى الناس على وجه الأرض. هل أنت أكثر تعليما منهم؟ وماذا عن السن، هل أنت أصغر أو أكبر منهم سنا؟ هل أنت أكثر خبرة في العمل منهم؟

هنا يمكنك أن تقارن نفسك بـ195 من قادة العالم، وفق معطيات جمعتها وحدة المتابعة الإعلامية في بي بي سي.

السن ما سن زعماء العالم؟ أغلب قادة العالم اليوم سنهم بين 50 و70 عاما، ولكن هناك استثناءات متوسط عمر زعماء العالم هو 62 عاما. الزعماء في دول الشرق الأوسط وأفريقيا أكبر سنا، بينما زعماء دول أوروبا هم الأصغر سنا. أصغر ثمانية زعماء حاليين أوروبيون. هل تعلم؟ متوسط عمر زعماء الدول الأفريقية أكبر سنا بعشرة أعوام من نظرائهم الأوروبيين التعليم يتمتع قادة العالم عموما بمستوى تعليمي جيد، كيف تقارن نفسك معهم؟ ما مستوى تعليم زعماء العالم؟ نحو 80 في المئة من قادة العالم لديهم درجات جامعية، وأكثر الموضوعات شيوعا هي الأعمال والاقتصاد والقانون. ثمانية عشر من قادة العالم تابعوا دراسات عسكرية بشكل أو بآخر، وأربعة منهم درسوا في الأكاديمية العسكرية الملكية في ساندهيرست ببريطانيا. لكن عدم الحصول على تعليم رسمي لم يمنع جاكوب زوما من أن يصبح رئيسا لجنوب إفريقيا. ما هي البلدان التي درست معظم قادة العالم؟ درسوا في الولايات المتحدة جامعات الولايات المتحدة درست 16 في المئة من قادة العالم الحاليين، مع توسع رقعة بلدان الدراسة ما بين مانغوليا، والمالديف ومايكرونيزيا. درسوا في المملكة المتحدة تعد بريطانيا في المرتبة الثانية كبلد اختاره 10 في المئة من قادة العالم. درسوا في فرنسا تقع فرنسا في المرتبة الثالثة مع نسبة 8 في المئة من قادة العالم خاصة المنحدرين من دول غرب إفريقيا المتحدثة بالفرنسية تختار الدراسة في الجامعات الفرنسية. هل تعلم؟ البابا فرانسيس رئيس أكبر دين في العالم، لكن دراساته الأولى كانت في الكيمياء، وهو فني معمل دارس. طول مدة الوظيفة في معظم البلدان، تجعل الانتخابات ومدد فترة الولاية الثابتة من الصعب البقاء فترة طويلة في المنصب، لكن بعض القادة نجحوا في البقاء في السلطة لعقود. فإلى أي مدى يتطابق هذا معك؟ ما هو طول فترة بقاء زعماء العالم في مناصبهم؟ المتوسط العام للفترة التي قضاها زعماء العالم الحاليون في مناصبهم هو سبع سنوات. وقابوس بن سعيد آل سعيد، سلطان عمان هو صاحب أطول فترة بقاء في المنصب بين زعماء العالم وفق قاعدة البيانات التي لدينا، إذ إنه في السلطة منذ 45 سنة. غير أن تسعة زعماء أفارقة يشغلون مناصبهم لأكثر من 20 عاما. هل تعلم؟ أربعة عشر من زعماء العالم ولدوا بعدعام 1970، وهو العام الذي تولى فيه قابوس بن سعيد آل سعيد، سلطان عمان، السلطة. ملخص ملخص نتائجك مقارنة بزعماء العالم



هل تعلم؟ آخر

المنهج

البيانات الخاصة بالعمر، والتعليم وفترة الحكم لقادة العالم في 195 بلدا مستقاة من قسم المتابعة الإعلامية في بي بي سي. وتم تحديث المعلومات في يوم 15 سبتمبر 2016.

القادة الذين لم تعرف تواريخ ميلادهم والتعليم الذي حصلوا عليه لم تشملهم البيانات.

قائد البلد بالنسبة لهذا المشروع هو الشخص الذي يسيطر على معظم مقاليد السلطة في ذلك البلد.

في حالة سان مارينو حيث يوجد رئيسان للدولة في السلطة في الوقت نفسه، اختير أحدهما عشوائيا.

في معظم الحالات استقي تاريخ تولي القائد السلطة أو أدائه اليمين من أول يوم تولى فيه السلطة.