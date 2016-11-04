ملف تفاعلي: قارن نفسك بزعماء العالم

  • 4 نوفمبر/ تشرين الثاني 2016

مع استعداد الولايات المتحدة لانتخاب رئيس جديد، كيف ترى نفسك مقارنة بأقوى الناس على وجه الأرض. هل أنت أكثر تعليما منهم؟ وماذا عن السن، هل أنت أصغر أو أكبر منهم سنا؟ هل أنت أكثر خبرة في العمل منهم؟

هنا يمكنك أن تقارن نفسك بـ195 من قادة العالم، وفق معطيات جمعتها وحدة المتابعة الإعلامية في بي بي سي.

السن

التعليم

طول مدة الوظيفة

المنهج

البيانات الخاصة بالعمر، والتعليم وفترة الحكم لقادة العالم في 195 بلدا مستقاة من قسم المتابعة الإعلامية في بي بي سي. وتم تحديث المعلومات في يوم 15 سبتمبر 2016.

القادة الذين لم تعرف تواريخ ميلادهم والتعليم الذي حصلوا عليه لم تشملهم البيانات.

قائد البلد بالنسبة لهذا المشروع هو الشخص الذي يسيطر على معظم مقاليد السلطة في ذلك البلد.

في حالة سان مارينو حيث يوجد رئيسان للدولة في السلطة في الوقت نفسه، اختير أحدهما عشوائيا.

في معظم الحالات استقي تاريخ تولي القائد السلطة أو أدائه اليمين من أول يوم تولى فيه السلطة.

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