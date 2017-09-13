جماعة "ولاية سيناء" تحد يواجه المؤسسة الامنية في مصر

لا يكاد يمرّ أسبوع إلا ويقع هجوم في شبه جزيرة سيناء المصرية أو تعلن السلطات المصرية عن مداهمات او عمليات امنية تستهدف من تقول إنها جماعات "ارهابية".

لكن أعنف الهجمات هي التي تستهدف قوات الامن والجيش في سيناء التي تعتبر معقل تنظيم "ولاية سيناء" التابعة لما يعرف بتنظيم "الدولة الاسلامية.

مصدر الصورة Getty Images Image caption تتكرر الهجمات على المقرات الامنية في سيناء

ورغم إطلاق الحكومة المصرية حملة عسكرية تحمل اسم "حق الشهيد" والمستمرة منذ سبتمبر/أيلول 2015 إلا أن الهجمات الدموية للجماعة لم تتوقف بل زادت عنفا وشراسة.

وتضمنت الحملة التي شملت مدن العريش ورفح والشيخ زويد حفر خنادق كبيرة مع قطاع غزة وغمرها بمياه البحر بعد هدم مئات المنازل على الشريط الحدودي مع القطاع وإقامة منطقة عازلة لوقف عمليات تهريب الأسلحة من القطاع إلى سيناء حسب قول السلطات المصرية.

ففي آخر عملية تبناها التنظيم وأوقعت 18 قتلا بينهم ضباط، أدت العبوات الناسفة التي زرعها المسلحون إلى تدمير أربع مدرعات كانت ضمن قافلة عسكرية غربي مدينة العريش وتبادل المسلحون النار مع أفراد القافلة واستمر الهجوم حتى بعد وصول سيارات الإسعاف والتي تم استهدافها ايضا.

وكان هذا التنظيم يعرف سابقا باسم "أنصار بيت المقدس" قبل إعلان مبايعته لتنظيم "الدولة الإسلامية" في نوفمبر / تشرين الثاني 2014.

أما "أنصار بيت المقدس" فقد ظهر إلى الوجود بعد ثورة يناير 2011 عندما التحق مسلحون فلسطينيون بجماعة "التوحيد والجهاد" المصرية التي كانت تنشط في سيناء، وشكلوا معا هذه الجماعة.

ونشطت الجماعة في شبه جزيرة سيناء في بداية الأمر إذ احتمى افرادها بكهوف جبل "الحلال" الذي يقع في وسط سيناء .

القوات المصرية "تقتل 30 مسلحا" في سيناء

"مقتل 23 وإصابة 32" من الجيش المصري في هجمات بسيارات مفخخة لتنظيم الدولة الإسلامية شمال سيناء

وقد بدأت الجماعة عملياتها في سيناء بعد الاطاحة بالرئيس السابق حسني مبارك واستهدفت بشكل أساسي اسرائيل وأنبوب الغاز المصري الذي يمر عبر سيناء إلى اسرائيل.

وبعد الاطاحة بحكم الرئيس محمد مرسي وسعت الجماعة نشاطها وبدأت بالتركيز على قوات الأمن والجيش المصريين في سيناء في بداية الأمر ثم توسعت في عملياتها لتشمل العاصمة القاهرة وجيزة وبعض المناطق الاخرى.

وواصلت الجماعة عملياتها حتى وصلت الى الصحراء الغربية المترامية الاطرف والتي تعتبر واحاتها نقطة جذب للسياح وأتاحت تضاريس المنطقة الجبيلة أماكن مثالية لإختباء المسلحين إلى جانب قربها من الحدود مع ليبيا التي تضربها الفوضى.

وتشير التقديرات إلى أن عدد أفراد الجماعة يتراوح ما بين 1000 الى 1500 مسلح ينتشرون في شبه جزيرة سيناء التي تبلغ مساحتها 60 الف كم مربع وهي تخضع لحالة الطوارىء منذ أكتوبر/تشرين الأول 2014 بعد هجوم دام قتل فيه 33 من عناصر الأمن.

وشملت عمليات التنظيم هجمات انتحارية واطلاق نار من سيارات مسرعة وحالات قطع رؤوس وإعدامات ميدانية على مرأى الناس واغتيالات.

ومن بين أكثر العمليات العسكرية اثارة للقلق قيام الجماعة بإطلاق صاروخ على بارجة حربية مصرية في البحر المتوسط..

مصدر الصورة EPA Image caption نشرت الحكومة المصرية مزيدا من الجنود ورجال الامن في سيناء

أهم هجمات الجماعة: