عشر حقائق عن السلاح والجريمة في الولايات المتحدة
- في وقت كان بلغ سكان الولايات المتحدة عام 2014 حوالي 319 مليون شخص بلغ عدد قطع السلاح لدى الأفراد ورجال الشرطة في الولايات المتحدة 371 مليون قطعة.
- ارتكبت 14249 جريمة قتل في الولايات المتحدة خلال عام 2014 من بينها 9675 بواسطة الأسلحة النارية أي 68 بالمئة من هذه الجرائم.
- وقعت 5.9 مليون جريمة عنف في الولايات المتحدة خلال 2014 عشرة بالمئة منها أي حوالي 600 ألف جريمة، كان الجناة يحملون أسلحة بشكل ظاهر عند ارتكابها.
- 56 بالمئة من جرائم الاعتداء و 30 بالمئة من السرقات و 39 بالمئة من جرائم الاغتصاب و 65 من جرائم القتل التي تم إبلاغ الشرطة عنها عام 2014 ارتكبها أشخاص معروفون لدى السلطات القضائية الامريكية.
- 31 بالمئة من الأسر الأمريكية كان لديها سلاح في المنزل عام 2014 وهي أدنى نسبة منذ 40 عاما.
- عام 2011 سقط 33 الف شخص ضحية جرائم بواسطة السلاح الناري أي بمعدل 268 شخص في اليوم الواحد.
- معدال ضحايا السلاح في نفس العام اكثر من عشرة أشخاص من بين كل 100 ألف أمريكي.
- انتج في الولايات المتحدة 5.5 مليون قطعة سلاح فردي وبيع 95 بالمئة منها في السوق الأمريكية.
- 20 في المئة من مالكي السلاح في الولايات المتحدة يملكون 65 في المئة من الأسلحة الفردية لدى الافراد في الولايات المتحدة.
- لا يجري التدقيق في السجل العدلي للأشخاص الذين يشترون السلاح من الأفراد.