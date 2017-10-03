قطاع غزة: محطات رئيسية من 2007 إلى 2017

يناير/كانون الثاني 2006 حركة المقاومة الاسلامية (حماس) تفوز في انتخابات المجلس التشريعي الفلسطيني والرئيس الفلسطيني يكلف القيادي في حماس اسماعيل هنية بتشكيل الحكومة. والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي يوقفان المساعدات المالية للسلطة الفلسطينية بسبب "رفض حماس الاعتراف بدولة إسرائيل".
يونيو/حزيران 2006 مسلحون من حركة حماس يحتجزون الجندي الاسرائيلي جلعاد شاليط خلال عملية عسكرية على المعبر بين قطاع غزة وإسرائيل ويظل الجندي في الحجز لمدة 5 سنوات. وتندلع في أعقاب ذلك مواجهات بين الجيش الاسرائيلي ومقاتلي حماس، واسرائيل تقرر فرض حصار جزئي على القطاع.
سبتمبر/أيلول 2006 اندلاع اشتباكات بين أنصار حركة فتح التي يقودها محمود عباس وأنصار حركة حماس في قطاع غزة والدول العربية تحذر من مخاطر الحرب الأهلية الفلسطينية.
مارس/آذار 2007 حماس وفتح تتفقان على تشكيل حكومة وحدة وطنية بعد أشهر من الصراع والمواجهات وأعمال العنف.
حزيران/يونيو 2007 حماس تطيح بحركة فتح في قطاع غزة وتفرض سيطرتها الكاملة على القطاع وإسرائيل تشدد الحصار على غزة ومصر تغلق معبر رفح الذي يربط القطاع بمصر. الرئيس الفلسطيني يكلف سلام فياض بتشكيل حكومة فلسطينية في الضفة الغربية. والإتحاد الاوروبي والولايات المتحدة تستأنفان تقديم الدعم المالي لحكومة فياض.
مارس/آذار 2008 انطلاق مفاوضات المصالحة الوطنية الفلسطينية في اليمن بين فتح وحماس وفشل الجولة الثانية التي عقدت في القاهرة بسبب اعتقال أنصار حماس في الضفة الغربية.
نوفمبر/تشرين الثاني 2008 إسرائيل تتوغل في قطاع غزة وحماس ترد بإطلاق صواريخ على إسرائيل.
ديسمبر/كانون الأول 2008 إسرائيل تباشر عملية عسكرية كبيرة ضد قطاع غزة وتطلق على العملية اسم "الرصاص المصبوب" والتي استمرت شهرا كاملا وخلالها تتوغل القوات الاسرائيلية داخل القطاع بهدف وقف إطلاق الصواريخ على إسرائيل.
فبراير/شباط 2010 استئناف مباحثات المصالحة الوطنية الفلسطينية بين الطرفين واستئناف المفاوضات المباشرة بين السلطة وإسرائيل.
مايو/أيار 2010 مقتل 9 من النشطاء الأتراك خلال محاولة كسر الحصار الاسرائيلي على قطاع غزة والقوات الإسرائيلية تحتجز الباخرة "مافي مرمرة" وغيرها من السفن.
أبريل/نيسان 2011 فتح وحماس تتفقان في القاهرة على تشكيل حكومة وحدة وطنية وإجراء إنتخابات تشريعية دون اتخاذ خطوات عملية في هذا الشأن.
مايو/أيار 2012 حماس وفتح توقعان في الدوحة على "اتفاق القاهرة" وتتعهدان باستمرار المقاومة السلمية للاحتلال الاسرائيلي لإقامه دولة فلسطينية على حدود عام 1967.
أوكتوبر/تشرين الأول 2012 إجراء إنتخابات محلية في الضفة الغربية وسط مقاطعة حماس التي منعت تنظيم هذه الإنتخابات في غزة.
ديسمبر/ كانون الأول 012 السلطة الفلسطينية تسمح لحركة حماس إقامة احتفالات في الضفة الغربية.
يوليو/تموز 2013 الإطاحة بالرئيس المصري المنتخب محمد مرسي وتوقف الوساطة المصرية بين فتح وحماس والآمال تتبدد في امكانية فتح معبر رفح.
مارس /آذار 2014 مصر تحظر أي نشاط لحركة حماس على الأراضي المصرية وتصادر أصولها لعلاقتها بجماعة الاخوان المسلمين التي صنفتها مصر باعتبارها حركة "ارهابية".
ابريل/نيسان 2014 اتفاق حماس وفتح على تشكيل حكومة وحدة وطنية على أن تباشر أعمالها في يونيو /حزيران وفتح تقول أن حكومة حماس ما زالت هي التي تدير غزة.
يونيو/تموز 2014 إسرائيل تشن عملية عسكرية واسعة في قطاع غزة في مسعى لتدمير منصات اطلاق الصواريخ على اسرائيل وتتوغل في القطاع وسط حملة قصف جوي مركزة لتدمير هذه المنصات، ومصر تتدخل وترتب وقفا لإطلاق النار بعد 50 يوما من الاشتباكات التي أودت بحياة 2100 شخص من الجانب الفلسطيني و68 اسرائيلي بينهم 64 عسكريا.
ديسمبر/كانون الاول 2014 منظمة العفو الدولية تتهم اسرائيل بارتكاب جرائم حرب في قطاع غزة خلال حرب 2014
فبراير/شباط 2015 محكمة مصرية تصنف حركة حماس باعتبارها منظمة إرهابية وتتهمها بالضلوع في أنشطة إرهابية في مصر.
إبريل/ نيسان 2015 مصر تشدد العقوبات على حفر الانفاق مع قطاع غزة بحيث تصل الى السجن لمدة 15 عاما.
يونيو/حزيران 2015 محكمة مصرية أخرى تلغى الحكم بتصنيف حماس كحركة إرهابية.
مايو/أيار 2015 منظمة العفو الدولية تتهم حركة حماس بارتكاب انتهاكات واسعة خلال الحرب الإسرائيلية على غزة عام 2014.
17 يونيو/حزيران استقالة حكومة الوحدة الوطنية والخلاف بين حماس وفتح يتصاعد.
3 يوليو/تموز حماس تتهم السلطة افلسطينية باعتقال 100 من عناصرها في الضفة الغربية.
24 يوليو/تموز 2015 حماس تنفي اتهام الرئيس الفلسطيني لها باجراء مفاوضات سرية مع اسرائيل.
9 نوفمبر/تشرين الثاني 2015 مصر تدمر نحو 30 نفقا بين غزة وسيناء.
10 نوفمبر/تشرين الثاني 2015 حماس تسلم منزل الرئيس الفلسطيني السابق ياسر عرفات للسلطة الفلسطينية.
7 مارس /آذار 2016 حماس تنفي اتهام مصر لها بالضلوع في اغتيال النائب العام في مصر هشام بركات الذي قتل عام 2015.
12 مارس 2016 وصول وفد رفيع المستوى من حركة حماس الى مصر لفتح صفحة جديدة مع مصر.
20 يونيو/حزيران 2016 حماس تفرض مزيدا من الضرائب على السكان بسبب الأزمة المالية التي تواجهها الحركة.
28 يونيو/حزيران 2016 تركيا واسرائيل تتوصلان إلى حل للازمة بينهما وتطبيع علاقاتهما والحركة تشكر تركيا على اصرارها على تخفيف الحصار على غزة.
18 ديسمبر/كانون الأول 2016 حماس تتهم إسرائيل بالوقوف وراء اغتيال التونسي محمد الزاوي في تونس وتقول أنه كان قائدا عسكريا في حماس وخبيرا في الطائرات دون طيار.
يناير/ كانون الثاني 2017 القيادي في حماس اسماعيل هنية يقول أن علاقات الحركة مع مصر في تحسن.
13 فبراير/شباط حماس تختار يحي السنوار قائدا لها في قطاع غزة خلفا لاسماعيل هنية.
1 مايو/أيار 2017 حماس تصدر وثيقتها الجديدة وتقبل باقامة دولة فلسطينية على حدود 1967.
6 مايو/أيار اختيار اسماعيل هنية رئيسا للمكتب السياسي لحركة حماس خلفا لخالد مشعل.
20 يونيو/حزيران 2017 مصر تزود محطة توليد الكهرباء في غزة بالديزل لتخفيف أزمة الكهرباء في القطاع.
23 يوليو/تموز 2017 مصر وحماس تتوصلان إلى تفاهمات لادارة معبر رفح بين الجانبين.
9 سبتمبر/أيلول 2017 رئيس المكتب السياسي لحماس اسماعيل هنية يقوم باول زيارة له الى مصر.
17 سبتمبر//أيلول 2017 حماس تعلن حل اللجنة الإدارية التي تدير قطاع غزة واجراء انتخابات عامة وتدعو حكومة الوفاق الوطني إلى تولي مهامها في عزة.
2 أكتوبر/ تشرين الأول 2017 رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله يعقد أول اجتماع للحكومة في غزة منذ تكليفه بهذا المنصب قبل عامين.