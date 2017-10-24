سوريا: معركة السيطرة على موارد النفط

تتسابق قوات "سوريا الديمقراطية" التي تدعمها الولايات المتحدة و قوات الحكومة السورية على اقتسام المناطق التي تخرج عن سيطرة تنظيم "الدولة الاسلامية" شرقي البلاد وخاصة حقول النفط والغاز هناك، وآخرها كان حقل "العمر" النفطي الذي استولت عليه قوات سوريا الديمقراطية مؤخرا.

مصدر الصورة Reuters Image caption قوات سوريا الديمقراطية تحتفل بتحرير الرقة

من الجدير بالذكر أن سوريا لا تعتبر من الدول المهمة عالميا سواء على صعيد احتياطيات النفط أو من حيث حجم الصادرات، فمجموع الاحتياطي المؤكد لا يتجاوز ملياري برميل وهو ما يمثل أقل من (0.18%) من الاحتياطي العالمي، بينما تقدر احتياطات جارها العراق بأكثر من 150 مليار برميل على أقل تقدير.

وبلغ إنتاج سوريا من النفط عام 2010 حوالي 400 ألف برميل يوميا، كان يتم استهلاك 250 ألف برميل محليا ويصدر الباقي.

وتتركز أغلب حقول النفط في شرقي و شمال شرقي البلاد حيث تدور المعارك الأخيرة الآن بين قوات سوريا الديمقراطية وتنظيم الدولة والقوات الحكومية ايضا ضد التنظيم.

ومنذ خروج هذه الحقول عن سيطرة الحكومة على فترات زمنية مختلفة منذ اندلاع الازمة السورية عام 2011 وحتى الوقت الحالي، لا يعرف بالضبط أوضاع هذه الحقول من حيث الانتاج وحجم الأضرار التي لحقت بها وبتجهيزات الانتاج فيها.

Image caption البقع السوداء تمثل حقول النفط والغاز في سوريا

وفيما يلي أهم حقول النفط والغاز:

حقول النفط وانتاجها اليومي عام 2010

محافظة ديرالزور

• حقل العمر 80 ألف (قوات سوريا الديمقراطية)

•حقول التيم والورد 50 ألف ( تسيطر الحكومة على حقل التيم بينما يسيطر ما يعرف بتنظيم الدولة الاسلامية على حقل الورد)

محافظة الحسكة ( تحت سيطرة قوات سوريا الديمقراطية)

•حقول الرميلان 90 ألف برميل

•حقول السويدية 116 ألف برميل

•حقول الشدادي والجبسة و الهول 30 ألف برميل

•حقول اليوسفية 1200 برميل

محافظة حمص (تحت سيطرة الحكومة)

•حيان 6 آلاف برميل

•جزل 3 آلاف برميل

حقول الغاز وإنتاجها اليومي

1- الحسكة (تحت سيطرة قوات سوريا الديمقراطية)

•حقول الرميلان 2000000 متر مكعب يوميا

•حقول الجبسة 1600000 متر مكعب يوميا

2-محافظة حمص ( تحت سيطرة الحكومة)

شاعر 3 ملايين متر مكعب يوميا

الهيل 2 مليون متر مكعب يوميا

آراك 750 ألف متر مكعب يوميا

حيان 650 ألف متر مكعب يوميا

جحار 350 ألف متر مكعب يوميا

المهر 400 ألف متر مكعب يوميا

أبو رباح 300 ألف متر مكعب يوميا