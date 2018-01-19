تعرف على رئيسة الوزراء التي أعلنت أنها حامل

مصدر الصورة EPA Image caption رئيسة الوزراء النيوزيلندية جاسيندا أردرن أثناء استقبالها في مطار كلارك الدولي فى مقاطعة بامبانغا شمال مانيلا

أعلنت رئيسة الوزراء النيوزيلندية جاسيندا أردرن أنها حامل.

وقالت أردرن إنها وشريكها، كلارك غايفورد يتوقعان ميلاد طفلهما في يونيو/حزيران المقبل، وهي تخطط للعودة إلى عملها بعد إجازة أمومة مدتها ستة أسابيع.

وكتبت على حسابها في موقع التواصل الاجتماعي إنستغرام:"اعتقدنا أن 2017 كان عاما كبيرا".

ويعتقد الآن أن أردرن هي ثاني زعيمة منتخبة تلد وهي في السلطة، والأولى منذ نحو 30 عاما.

ففي عام 1990 وضعت رئيسة وزراء باكستان بنظير بوتو طفلة لتصبح أول زعيمة منتخبة تلد وهي في السلطة.

ولكن من هي جاسيندا أردرن؟

جاسيندا أردرن، مواليد 1980، أصغر امرأة من حيث العمر تتولى منصب رئاسة الوزراء، بعد أن حقق حزبها الفوز في الانتخابات العام الماضي بعد غياب دام لأكثر من عشر سنوات عن السلطة، رغم أنه لم يكن قد مضى على انتخابها رئيسة للحزب سوى سبعة أسابيع.

وهي أول سيدة في تاريخ البلاد تتولى هذا المنصب منذ عام 1997، وأصغر رئيسة وزراء منذ 150 عاما، حيث سبقها إدوارد ستافورد، الذي أصبح رئيسا لمجلس الوزراء في عام 1856 وكان يبلغ من العمر أيضا 37 عاما.

تخرجت من جامعة ويكاتو عام 2001، ثم عملت باحثة في مكتب رئيسة الوزراء السابقة هيلين كلارك، فمستشارة سياسات لدى رئيس الوزراء البريطاني السابق توني بلير.

وانتخبت عام 2015 رئيسة للاتحاد الدولي الاشتراكي للشباب. وفي آذار/مارس 2017 أصبحت نائبة رئيس حزب العمال النيوزيلاندي وفي الأول من آب/اغسطس تولت زعامته، وبعد سبعة أسابيع فقط من ترأسها للحزب، وصلت لمنصب رئيسة الوزراء.

وأعلنت عند انتخابها عن عزمها تقديم مساعدات مادية لأسر الأطفال ليتمكنوا من دفع الايجار، ورعاية الصغار بالإضافة إلى تمديد إجازة الأبوة و الأمومة المدفوعة من 18 إلى 26 أسبوعا.

وعن علاقاتها مع استراليا، نوهت أردرن بأنها ستضع زيارة استراليا ضمن أولوياتها بعد أن توترت العلاقات بين حزب العمال النيوزيلاندي والحكومة الاسترالية خلال الحملة.

مصدر الصورة Twitter:New Zeland Labour Image caption رئيس وزراء فيتنام يفاجئ جاسيندا أردرن بهديته لها وهي عبارة عن بورتريه لها

محاربة الفقر

دخلت أردرن في ائتلاف مع الحزب الوطني الذي كانت شعبيته قد تراجعت، وأصبح زعيم الحزب نائبا لها ووزيرا للخارجية، واتفق الطرفان على العمل معاً والسير بعملية تنمية البلاد وتحسين اقتصادها. وطرحت أردرن عددا من السياسات الجديدة من أهمها التصدي للتغيير المناخي وتحقيق التنمية الإقليمية ومحاربة الفقر.

وصرحت عقب توقيع الاتفاق: "إننا سنعطي الأولوية لإعادة تمويل النظام الصحي ليشمل الجميع وضمان عيش جميع المواطنين في منازل دافئة خالية من الرطوبة، واتخاذ إجراءات بشأن فقر الأطفال والتشرد، وتنظيف أنهارنا، وتعزيز الجهود للتصدي للتغيير المناخي والانتقال إلى اقتصاد منخفض الكربون".

وتعهدت بمنع الأجانب من شراء المنازل في نيوزيلندا، والحد من الهجرة لتبقى عند مستوى 30 ألف شخص سنويا ومراجعة وإصلاح قانون البنك الاحتياطي.

كما توصلت أردرن إلى اتفاق مع حزب الخضر لجعل اقتصاد نيوزيلندا خاليا من الانبعاثات الحرارية بحلول عام 2050، وهذا يعني استثمارات ضخمة في وسائل النقل البديلة مثل طرق خاصة للمشاة والدراجات الهوائية وغيرها. كما تعهدت بإصلاح نظام الرعاية الاجتماعية والالتزام بحماية 3 آلاف صنف من النباتات المهددة بالانقراض في نيوزيلندا .