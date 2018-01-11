ما هي الأسئلة التي تودون طرحها عن احتجاجات الغلاء في الشرق الأوسط؟

مصدر الصورة AFP Image caption جانب من احتجاجات تونس ضد الغلاء والفساد

شهدت بعض دول الشرق الأوسط مؤخرا مظاهرات ضد حكوماتها بسبب الظروف المعيشية المتردية التي يعيشها المواطنون، وارتفاع أسعار المواد والسلع الأساسية التي سميت في الكثير منها بـ"احتجاجات الخبز".

موجة مظاهرات ضد غلاء المعيشة في الشرق الاوسط

ففي السودان، وصل ارتفاع أسعار بعض السلع الأساسية والمواد الغذائية إلى مئة في المئة في مطلع العام الحالي، مما تسبب باندلاع احتجاجات ومظاهرات في أرجاء البلاد، بعد اصدار الحكومة لقانون تتخلى بموجبه عن استيراد القمح ليتولى القطاع الخاص تلك المهمة. لكن السلطات الحكومية قامت بقمعها وفقد أحد الطلاب حياته في تلك المظاهرات .

ماذا يحدث في السودان؟

وفي الجزائر، اصطدم في التاسع من الشهر الحالي المتظاهرون وعلى رأسهم الأطباء مع قوات الأمن في العاصمة، التي حاولت فيها الأخيرة منعهم من الوصول إلى مبنى البرلمان للمطالبة بإلغاء الخدمة المدنية والعسكرية للأطباء، وتحدي قرار منع التظاهر في شوارع المدن الكبرى من دون ترخيص.

تصاعد الغضب في تونس

وقتل شاب تونسي في الأسبوع الثاني من العام الحالي في احتجاجات مناهضة للحكومة في بلدة طبربة، نتيجة مواجهات بين المتظاهرين والسلطات الحكومية بسبب زيادة أسعار بعض السلع وفرض ضرائب جديدة على المواطن الذي يعاني أساساً من قلة الدخل. وامتدت هذه الاحتجاجات من تالة والقصرين إلى نحو عشر مدن وبلدة تونسية.

"قتلى ومصابون" في إقليم كردستان العراق مع تواصل الاحتجاجات

واندلعت أعمال العنف والمظاهرات في مدن وبلدات إقليم كردستان العراق في ديسمبر/ كانون الأول الماضي بعدما صعّد المتظاهرون المحتجون مطالبهم بالدعوة للإطاحة بحكومة الإقليم نتيجة اتباعها سياسة التقشف وانتشار الفساد وعدم دفع الرواتب للموظفين في الإقليم وقتل 5 اشخاص في تلك الاحتجاجات.

6 أسباب أدت لاندلاع الاحتجاجات الأخيرة في إيران .. تعرف عليها

وفي إيران اندلعت مؤخرا موجة من الاحتجاجات بسبب ارتفاع أسعار السلع والمواد الغذائية الرئيسية، وارتفاع معدلات البطالة في العام المالي الحالي وقتل 21 شخصا على الأقل في تلك الاحتجاجات.

فما هي الأسئلة التي تدور بأذهانكم عن احتجاجات الغلاء في الشرق الأوسط؟ إسألوا ونحن نجيبكم.