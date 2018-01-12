عندما تتحول "المكايدة السياسية" إلى "حرب شوارع"

مصدر الصورة AFP Image caption مجلس مدينة واشنطن صوت بالإجماع على تغيير اسم الشارع خارج السفارة الروسية إلى اسم معارض روسي

أطلقت السلطات في العاصمة الأمريكية واشنطن اسم معارض روسي، قتل في موسكو، على الشارع الذي تقع فيه السفارة الروسية.

وصوت مجلس مدينة واشنطن على تغيير اسم الشارع أمام مقر السفارة ليكون اسمه "بوريس نيمتسوف"، وهو المعارض الروسي الذي اغتيل بالرصاص بالقرب من الكرملين في عام 2015.

وقال المجلس في بيان إن قرارا بالإجماع صدر بتغيير الاسم لتكريم "ناشط الديمقراطية القتيل".

وانتقد سياسيون روس هذه الخطوة، ووصفها أحد أعضاء البرلمان الروسي بأنها "خدعة قذرة".

ولكن هذه الحالة ليست فريدة من نوعها، إذ تلجأ العديد من الدول إلى هذه الوسيلة كنوع من "المكايدة السياسية".

وهناك أمثلة عدة على ذلك:

تركيا:

شارع فخر الدين باشا:

جهازك لا يدعم تشغيل الفيديو تركيا تسمي شارع السفارة الإماراتية في أنقرة بـ"فخر الدين باشا"

غيرت تركيا اسم الشارع الذي تقع فيه سفارة دولة الإمارات العربية المتحدة في خطوة رمزية أعقبت خلافا دبلوماسيا بين البلدين.

ووضعت بلدية العاصمة التركية، أنقرة، لافتة في مدخل الشارع تقول "جادة حامي المدينة، شارع فخر الدين باشا"، وهو اسم القائد العثماني الذي كان في المدينة المنورة في الحجاز (غرب المملكة العربية السعودية حاليا) مطلع القرن الماضي وانتقده وزير الخارجية الإماراتي في وسائل التواصل الاجتماعي.

وقال رئيس بلدية أنقرة، مصطفى تونا، في تغريدة كتبها في موقع التواصل الاجتماعي تويتر إن "الشارع رقم 613 بات يحمل اسم شارع فخر الدين باشا".

وكان وزير الخارجية الإماراتي عبد الله بن زايد آل نهيان قد أعاد نشر تغريدة تتهم فخر الدين باشا بنهب وسرقة المدينة المنورة عوضا عن الدفاع عنها، قائلا إن هؤلاء هم أسلاف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

شوارع غولن

عقب محالة الانقلاب الفاشل في تركيا عام 2016، والتي تتهم فيها الحكومة التركية رجل الدين فتح الله غولن الموجود في الولايات المتحدة، قررت سلطات مدينة اسطنبول تغيير أسماء نحو 200 شارع تحمل اسم غولن، وهو اسم منتشر هناك، لأنها تُذكّر بفتح الله غولن.

إيران:

شارع بوبي ساندرز:

سبق لإيران أن غيرت في عام 1981 اسم الشارع الذي تقع فيه السفارة البريطانية في طهران ليحمل اسم بوبي ساندز، عضو الجيش الجمهوري الأيرلندي الذي توفي بعد إضرابه عن الطعام في السجن.

شارع نمر باقر النمر:

عقب إعدام الزعيم الشيعي السعودي نمر باقر النمر وافقت السلطات في العاصمة الإيرانية طهران على إطلاق اسمه على الشارع الذي تقع به السفارة السعودية.

شارع خالد الإسلامبولي:

بعد اغتيال الرئيس المصري السابق أنور السادات في عام 1981، قام النظام الإيراني بإطلاق اسم المتهم باغتياله خالد الإسلامبولي على أحد شوارع العاصمة طهران، وذلك نكاية في السادات الذي كان قد استقبل استقبل شاه إيران المخلوع محمد رضا بهلوي.

وقد صدر قرار في أوائل الألفية بتغيير اسم الشارع.

مصر

شارع مصدق

في خمسينيات القرن الماضي ونكاية في بريطانيا قام الرئيس المصري السابق جمال عبد الناصر بإطلاق اسم رئيس الوزراء الإيراني المعارض لبريطانيا محمد مصدق على شارع رئيسي بحي الدقي.

شارع بور سعيد

ونظرا للخلافات التي سادت بين نظام الرئيس المصري السابق جمال عبد الناصر والأنظمة الخليجية المعاصرة له تم تغيير اسم شارع الخليج العربي إلى شارع بورسعيد.