مصدر الصورة Getty Images Image caption البابا تواضروس بابا الإسكندرية

تحتفل الكنيسة القبطية الجمعة بعيد الغطاس وهو إحياء لذكرى معمودية المسيح بنهر الأردن على يد القديس يوحنا المعمدان. فما هو عيد الغطاس؟

تعرف على الكنيسة القبطية الأرثوذكسية

وفيما يلي أبرز المعلومات عن عيد الغطاس الذي يحتفل به الأقباط:

يقام قداس الغطاس في الليلة السابقة للعيد ويطلق عليها برامون أي الاستعداد للعيد فيصوم الأقباط حتى المساء لحين إقامة القداس.

يقام قداس الغطاس في الكنيسة المرقسية في الإسكندرية.

يعتبر الغطاس من الأعياد "السيدية" أي المرتبطة بالسيد المسيح وعددها 15 عيدا.

يرمز له بالمعمودية "التغطيس " وهي شرط أساسي ليكون الإنسان مسيحيا وفقا للعقيدة الأرثوذكسية والكاثوليكية

الاحتفال بالغطاس يكون دائما في موعد ثابت أي بعد 12 يوما من الاحتفال بعيد الميلاد

يتواصل الاحتفال بهذا العيد ثلاثة أيام وتؤدى فيها الصلوات بالطقس الفرايحي ويمنع فيها الصوم الجماعي

يعرف بعيد أبيفانيا أي المعمودية بالتغطيس أوعيد العماد

تطلق عليه الكنيسة أيضا اسم "عيد الظهور الإلهي" لأنه طبقا للإنجيل فإن الروح القدس ظهر للمسيح خلال التعميد على هيئة حمامة

كانت مراسم الاحتفال تتم على شاطئ النيل حتى أوقفها الحاكم بأمر الله

يشهد هذا العيد طقسا لا يتكرر سوى ثلاث مرات سنويا وهو صلاة اللقان وتعني في المسيحية الاغتسال

يقوم القس برسم جبهة الرجال بعد الصلاة كرمز للاغتسال من الخطيئة

يأكل الأقباط خلال عيد الغطاس القلقاس الذي يرمز للمعمودية حيث يحتوي على مادة سامة إلا أنها لو اختلطت بالماء تحولت إلى مادة مغذية فهو يشبه ماء المعمودية الذي يتطهر به الإنسان من الخطيئة كما يتطهر القلقاس من المادة السامة بواسطة ماء الطهي.