من هو الفريق سامي عنان الذي أعلن عزمه خوض انتخابات الرئاسة في مصر؟

مصدر الصورة REUTERS/AMR ABDALLAH DALSH/FILE PHOTO Image caption عنان والفريق شفيق (صورة أرشيفية)

أعلن رئيس أركان الجيش المصري السابق الفريق سامي عنان عزمه خوض الانتخابات الرئاسية المقررة في مصر أواخر شهر مارس /آذار المقبل.

وقال عنان في مقطع مصور نشر على صفحته على فيسبوك"أعلن اليوم إنني قد عقدت العزم على تقديم أوراق ترشحي لمنصب رئيس الجمهورية"، مضيفا أن ترشحه يأتي "لانقاذ الدولة المصرية".

وأعلن "تكوين نواة مدنية لمنظومة الرئاسة تتكون من هشام جنينة الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات نائبا لشؤون حقوق الانسان وتفعيل الشفافية، وحازم حسني الاستاذ في كلية السياسة والاقتصاد (متحدثا للرئاسة)".

ودعا عنان مؤسسات الدولة المدنية والعسكرية إلى الوقوف على الحياد بين جميع من أعلنوا نيتهم الترشح للرئاسة.

وقال سامي بلح الأمين العام لحزب "مصر العروبة الديمقراطي" لوكالة رويترز إن قيادات الحزب قرروا ترشيح عنان، مؤكدا على عدم وجود عقبات أو اعتراضات في هذا الشأن.

الرئيس المصري ورئيس أركان الجيش السابق يعلنان ترشحهما لانتخابات الرئاسة

وفيما يلي أهم المعلومات عن عنان:

ولد عام 1948 بقرية قرب المنصورة بمحافظة الدقهلية

وتلقى دورات في الدفاع الجوي من روسيا، وزمالة كلية الدفاع الوطني من أكاديمية ناصر العسكرية، وزمالة كلية الحرب العليا من أكاديمية ناصر

شارك في حربي الاستنزاف و1973، عمل قائدا لكتيبة صواريخ عام 1981

عُين قائدا لقوات الدفاع الجوي في تموز/ يوليو من العام 2001.

عُين عنان رئيسا للأركان عام 2005 بدلا من الفريق حمدي وهيبة الذي تقرر تعيينه رئيسا للهيئة العربية للتصنيع.

كان أحد أبرز أعضاء المجلس العسكري الذي تولى السلطة عقب تنحي الرئيس المصري السابق حسني مبارك في 11 فبراير/شباط عام 2011

أقاله الرئيس السابق محمد مرسي مع المشير حسين طنطاوي في 12 أغسطس/آب عام 2012 وعينه مستشارا للرئيس