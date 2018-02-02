استجابة_لأسئلتكم: قضايا منكم وإليكم

#استجابة_لأسئلتكم ..قضايا تم طرحها من خلال أسئلتكم.. قد تكون هذه القضايا سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية أو ثقافية أو رياضية، لكن ما يجمع بينها أنها أثارت اهتمام قطاع واسع من جمهورنا الذي أراد معرفة المزيد عنها من خلال الأسئلة التي طرحها.

وفيما يلي قائمة بالموضوعات التي طرحها الجمهور:

#استجابة_لأسئلتكم: 6 معلومات مهمة عن احتجاجات الغلاء في الشرق الأوسط

#استجابة_لأسئلتكم: من هم الروهينجا، وهل لديهم نفط، وماذا فعل لهم الدالاي لاما؟

#استجابة_ لأسئلتكم: 6 معلومات مهمة حول المخاطر المحدقة بنهر النيل

#استجابة_ لأسئلتكم: 6 معلومات عن كتالونيا.. العرق واللغة وتاريخ العلاقة بالعرب

#استجابة_ لأسئلتكم: 7 معلومات عن الأكراد

#استجابة_لأسئلتكم: 7 معلومات مهمة عن آل سعود والسعودية..التأسيس وقضية الاعتقالات