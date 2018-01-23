الكتل والتحالفات المشاركة في الانتخابات العراقية

مصدر الصورة AFP Image caption رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي

توصل البرلمان العراقي بالإجماع إلى اتفاق اجراء انتخابات تشريعية في الثاني عشر من مايو/أيار المقبل، رغم مطالبة الأكراد والأحزاب السنية بتأجيلها لحين عودة مئات الآلاف من النازحين إلى ديارهم وممارسة حقهم الانتخابي.

وتمتد فترة ولاية مجلس النواب العراقي الذي يضم 328 مقعداً لأربع سنوات. وكانت آخرها في 30 أبريل/نيسان 2014 .

حضر جلسة مجلس النواب 229 نائباً بحسب مصادر في البرلمان.

وانتهت الجلسة بإقرار عدة شروط لضمان سير الانتخابات، منها توفير البيئة الآمنة لها وإعادة النازحين لمناطقهم وأن يكون التصويت الكترونياً في جميع المناطق من خلال استخدام أجهزة العد والفرز الالكتروني، وأيضاً ألاّ تكون للأحزاب التي تخوض الانتخابات أجنحة مسلحة بالإضافة إلى تكثيف أعداد المراقبين المحليين والدوليين ومراقبة مجلس النواب ومن خلال لجانه تنفيذ الالتزامات الواردة وتقييمها وتستلم رئاسة المجلس التقارير المتعلقة بذلك وضمان مشاركة جميع المواطنين في الانتخابات من خلال وضع صناديق للنازحين في المحافظات للنزوح الداخلي.

وأعلن رئيس المفوضية الانتخابية رياض البدران عن انتهائهم من استقبال طلبات التسجيل للتحالفات الانتخابية.

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أبرز التحالفات

ائتلاف الوطنية

قالت ميسون الدملوجي الناطقة الرسمية باسم ائتلاف الوطنية بزعامة إياد علاوي أنهم أقروا انضمام أكثر من 30 كتلة وتيارا إليه و تشكيل تحالف استراتيجي وطني، ومن بين الشخصيات البارزة فيه رئيس الحزب الاسلامي العراقي ورئيس البرلمان الحالي سليم الجبوري ورئيس القائمة العربية صالح المطلك.

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الثائرون

تم تشكيل قوة سياسية تحت اسم "الثائرون" تضم حزب الاستقامة الوطني والحزب الشيوعي العراقي والعديد من القوى السياسية برئاسة زعيم التيار الصدري " مقتدى الصدر".

ائتلاف دولة القانون

يرأسه نائب رئيس الجمهورية الحالي نوري المالكي، ويضم حزب الدعوة الإسلامية وحركة النور وتيار الوسط والحزب المدني وحركة البشائر الشبابية وكتلة معاً للقانون والتيار الثقافي المدني وحزب دعاة الاسلام وتيار الوسط.

تحالف الفتح المبين

وشكل رئيس الوزراء حيدر العبادي هذا التحالف الذي يضم عدة شخصيات مستقلة وكيانات سياسية من بينها "كتلة عطاء" بزعامة رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض وكتلة نينوى بزعامة وزير الدفاع السابق خالد العبيدي ومنظمة بدر وحركة عصائب أهل الحق وكتلة منتصرون وبعض التشكيلات السياسية المسجلة.

مصدر الصورة الموقع الرسمي لمجلس النواب العراقي Image caption مجلس النواب العراقي

القائمة الوطنية

ويضم هذا التحالف حزب الديمقراطية والعدالة وحركة التغيير والجماعة الاسلامية، لخوض الانتخابات في المناطق المتنازع عليها تحت اسم "القائمة الوطنية".

كما شكل عرب محافظة كركوك تحالفا انتخابياً يضم عددًا من الأحزاب والتجمعات في المحافظة برئاسة راكان سعيد الجبوري، القائم بأعمال المحافظ الحالي، ويضم عدداً من الأحزاب والتجمعات منها المؤتمر الوطني العراقي برئاسة آراس حبيب والمشروع العربي في العراق برئاسة الشيخ خميس الخنجر.

تحالف الرافدين

ويضم هذا التحالف كتل وأحزاب مسيحية وآشورية وكلدانية مختلفة من مناطق سهل نينوى وبغداد .

وبحسب مفوضية الانتخابات، يحق لـ24 مليون عراقي التصويت من أصل 36 مليونا، وهو عدد سكان العراق.

وستجري الانتخابات في 18 دائرة انتخابية تمثل عدد محافظات البلاد، وسيخصص ثمانية مقاعد للأقليات، خمسة منها للمسيحيين ومقعد واحد لكل من الصابئة و الإيزيديين والشبك.