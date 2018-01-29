ما هي الأسئلة التي تدور بأذهانكم عن الأزمة في جنوب اليمن؟

مصدر الصورة EPA Image caption العلاقات بين القوات التابعة للحكومة المعترف بها دوليا وانفصالي جنوب اليمن توترت مؤخرا

سيطر انفصاليون في جنوب اليمن على مبان حكومية في عدن وسط اشتباكات عنيفة بين قوات موالية للرئيس عبد ربه منصور هادي وانفصاليين تابعين لما يعرف بـ"المجلس الانتقالي الجنوبي".

وتقول مصادر طبية إن 15 شخصا، من بينهم عدد من المدنيين، قتلوا في المواجهات إضافة إلى سقوط عدد من الجرحى.

ووردت تقارير عن سيطرة الانفصاليين على مقر الحكومة اليمنية، التي أقامت مقرا مؤقتا في عدن بعد إحكام مسلحي الحركة الحوثية سيطرتهم على العاصمة صنعاء.

فما هي الأسئلة التي تدور بأذهانكم عن أزمة الجنوب اليمني؟ إسألوا ونحن نجيبكم.