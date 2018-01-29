موسى مصطفى: مؤيد للسيسي ومنافس له في الانتخابات الرئاسية المصرية

مصدر الصورة Reuters Image caption موسى يتزعم حزب الغد المؤيد للسيسي

قبل إغلاق باب الترشيح في الانتخابات الرئاسية المصرية التي تجرى في شهر مارس/آذار المقبل أعلن رئيس حزب الغد في مصر موسى مصطفى موسى ترشحه وبذلك أصبح المنافس الوحيد للرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي.

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مصطفى موسى كان ينظم حتى أيام قليلة تجمعات واحتفالات تدعم ترشح السيسي لدورة ثانية، وبات الأن منافسا له مما يثير العديد من التساؤلات حول جدية منافسته للسيسي، خاصة بعد ان نقلت العديد من وسائل الاعلام المصرية تصريحا له لاحدى الإذاعات المحلية جاء فيها: "كنا نساند السيسي حتى خلو الساحة من المنافسين".

وحتى ساعة تقدم موسى بأوراق ترشحه كانت صحفته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك تحمل صورة السيسي وتحتها عبارة "نؤيدك رئيسا لمصر".

وقال نائب رئيس حزب الغد محمود موسى اننا كنا نؤيد الرئيس السيسي قبل ان يقرر الحزب المشاركة في الانتخابات .

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فمن هو موسى مصطفى؟

‏ولد مصطفى موسى مصطفى‏ في ‏13 أبريل/نيسان 1952‏. في عام 2005 نشب نزاع بين أيمن نور رئيس حزب الغد وقتها ونائبه موسى مصطفى على رئاسة الحزب وظل هذا النزاع دائرات بين الطرفين إلى أن أعترفت لجنة شئون الأحزاب بموسى رئيسا للحزب عام 2011.

أصدر موسى بيانا في 24 أغسطس /آب الماضي بيانا أعلن فيه عن تأسيس حملة "مؤيدون" لمساندة السيسى فى الانتخابات الرئاسية المقبلة.

ويتولي موسى الى جانب رئاسة حزب الغد رئاسة المجلس المصرى للقبائل المصرية والعربية.

وشارك موسى بقائمة في الانتخابات البرلمانية عام 2015، حملت اسم "قائمة مصر"، إلا أنها استبعدت بحكم قضائي.

أطلق موسى "حملة "كمل جميلك يا شعب" التي طالبت بترشح الرئيس السيسي في 2014.

كما شارك موسى في الانتخابات البرلمانية التي جرت عام 2010 أثناء صراعه مع أيمن نور على رئاسة الحزب بقائمة مؤلفة من 37 مرشحا، ولم ينجح منهم أحد.