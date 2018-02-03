مصدر الصورة AFP Image caption باتريك إدوارد نغياسونا نفى الاتهامات التي وجهت إليه

انتخب اتريك إدوارد نغياسونا، زعيم ميليشيا سابق في جمهورية افريقيا الوسطى، عضوا في اللجنة التنفيذية للاتحاد الافريقي لكرة القدم "الكاف".

وكان نغياسونا أحد زعماء ميليشيا "أنتي بلاكا" في افريقيا الوسطى، وقد منع من خوض انتخابات رئاسة اتحاد افريقيا الوسطى عام 2015 على خلفية اتهامات بارتكاب فظائع وهو الأمر الذي نفاه.

وقد فاز بعضوية اللجنة التنفيذية للكاف في الانتخابات التي أجريت بهذا الشأن في المغرب.

وباتريك إدوارد نغياسونا رئيس سابق لاتحاد أفريقيا الوسطى لكرة القدم ووزير رياضة سابق.

وقد رفض نغياسونا الاتهامات التي وجهتها إليه منظمات حقوق الإنسان بالتورط في ارتكاب فظائع. وقال لوكالة الأنباء الفرنسية:" لو كانت تلك الاتهامات حقيقية لما كنت هنا اليوم".

"مصلحة بلدي"

وأضاف قائلا إنه لا يريد خلط السياسة بالرياضة وقال:" كل شيء قمت به كان لمصلحة بلدي".

وقد انتخبت وفود الكاف نغياسونا ممثلا منطقة وسط افريقيا متفوقا على منافسه الغابوني بيير آلان مونغيونغوي.

لو كانت تلك الاتهامات حقيقية لما كنت هنا اليوم باتريك إدوارد نغياسونا, زعيم ميليشيا سابق في افريقيا الوسطى

وتمت الموافقة على ترشحه في يناير/كانون ثاني الماضي.

وكانت افريقيا الوسطى، وهي مستعمرة فرنسية سابقة، قد غرقت في الفوضى عام 2013 عندما استولى المتمردون المسلمون من جماعة سيليكا على السلطة في هذا البلد ذو الأغلبية المسيحية.

وعقب ذلك ظهرت ميليشيا "أنتي بلاكا" ذات الأغلبية المسيحية لمواجهة جماعة سيليكا.