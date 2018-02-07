مصدر الصورة Screen Freeze Image caption استعملت الحكومة السورية صواريخ سكود خلال الحرب

ليست هذه هي المرة الأولى التي تشن فيها الطائرات الاسرائيلية غارات جوية على مركز البحوث العلمية في منطقة جمرايا في ضواحي العاصمة السورية دمشق.

هذا الموقع ليس سوى مركز من بين العديد من المراكز والمنشآت التابعة لهذه المؤسسة الكبيرة والتي لها فروع ومراكز ومختبرات في مختلف المحافظات السورية حتى عام 2011.

كما تضم المنطقة التي قصفتها المقاتلات الاسرائيلية اليوم بعضا من أهم المنشآت العسكرية الاستراتيجية في البلاد.

ويقع أيضا بالقرب منه مقر الكتيبة 105 لقوات الحرس الجمهوري والفرقة الرابعة في الحرس الجمهوري التي يرأسها ماهر الأسد، شقيق الرئيس السوري.

منظمة حظر الأسلحة الكيماوية: خان شيخون هوجمت بغاز السارين

وفرضت الولايات المتحدة عقوبات على 271 موظفًا بالمركز على دورهم في إنتاج مواد كيميائية استخدمت في هجوم بألحة كيميائية على مدينة خان شيخون في محافظة إدلب عام 2017.

جهازك لا يدعم تشغيل الفيديو فقدت 25 فردا من عائلتي في هجوم خان شيخون

والمركز مسؤول عن إنتاج أسلحة كيميائية كما تقول واشنطن مثل تلك التي استخدمت في هجوم خان شيخون، وكذلك وسائل إطلاقها، بحسب بيان لوزارة الخزانة الأمريكية.

وفي شهر يناير/كانون الثاني الماضي فرضت فرنسا أيضا عقوبات على نحو 25 شخصا وشركة في فرنسا ولبنان ودبي والصين متهمة اياهم بالعمل مع مركز البحوث السوري في إنتاج أسلحة كيميائية وجمدت فرنسا أصول وحسابات هؤلاء الأفراد والشركات، وقالت إنهم يشكلون جزءا من شبكتي توريد للمركز في مجال إنتاج الأسلحة الكيميائية.

كما فرض الاتحاد الاوروبي عقوبات على أكثر من 270 شخصا ومؤسسة لهم صلة بالمركز وانتاج أسلحة الدمار الشامل حسبما قال.

مصدر الصورة Reuters Image caption حملت الولايات المتحدة الحكومة السورية مسؤولية الهجوم الكيميائي في خان شيخون

رقابة أمنية مشددة

ويخضع المركز والمواقع المرتبطة به لإجراءات أمنية مشددة وتحيط بها السرية التامة، ويمنع على الموظفين فيه الاتصال مع أي جهة أجنبية أو أجانب. كما يخضع موظفو وخبراء المركز لرقابة أمنية مشددة ومتابعة لمنع أي تسريبات أو اختراق من قبل أجهزة الاستخبارات الأجنبية وعلى رأسها الإسرائيلية.

ولا يعرف بالضبط عدد العاملين في المركز لكنهم يزيدون عن 10 آلاف مهندس وخبير حتما. وكان المركز يقوم بإيفاد مئات المهندسين والخبراء سنويا للدراسة في الخارج في مجالات لها علاقة بانتاج الاسلحة إلى ان اندلعت الأزمة الحالية التي تعيشها سوريا.

تعرف على "مركز البحوث العملية" السوري الذي هاجمته اسرائيل مرارا

ومنذ إنشائه عام 1971 تعاون المركز مع عدد من الدول والمؤسسات وأولها الاتحاد السوفييتي السابق ولاحقا كوريا الشمالية وايران.

كما يعتقد بأنه تجرى في مختبرات المركز أبحاث وأعمال تطوير للأسلحة وخاصة في مجال الصواريخ والاسلحة الكيميائية .

وقالت مجلة "جينز" المعنية بالشؤون العسكرية عام 2014 إن المركز مسؤول عنإنتاج الأسلحة الكيميائية ويشرف على البرنامج الصاروخي في سوريا.

وحسب المجلة فإن المركز يمتلك الخبرة والمعرفة والامكانيات لإنتاج رؤوس حربية قادرة على حمل غاز "السارين" و في أكس.

كما تنتج سوريا الصواريخ المتوسطة والبعيدة لاغراضها العسكرية ولحزب الله اللبناني الذي يفضل الاحتفاظ بها في قواعد داخل الاراضي السورية حسب المجلة.

والمراكز والمواقع المرتبطة بهذه المؤسسة تحمل أرقاماً فقط ولا يعرف ماذا يجري داخلها سوى ما كشف عنه خبراء وموظفون سبق وأن عملوا فيها قبل فرارهم إلى الخارج.

ومن بين أنشطة المركز على سبيل المثال حسب دورية "جينز ويلكي" الصادرة عام 2014، "المشروع 702"،. هذا المشروع يتم تنفيذه تحت اشراف إيران وتمكن من إنتاج صواريخ مخصصة لحزب الله اللبناني ومن بينها صاروخ "خيبر 1" الذي يبلغ مداه 100 كم وأنه كان يجري العمل على استبدال الوقود السائل لدفع الصاروخ بوقود صلب حسب المجلة.