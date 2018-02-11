7 معلومات عن صلاح قوش العائد إلى رئاسة المخابرات في السودان

مصدر الصورة AFP Image caption تأتي تنحية عطا في ظل مواجهات بين أجهزة الأمن والمشاركين في احتجاجات شعبية شهدتها البلاد عقب رفع أسعار

أقال الرئيس السوداني عمر حسن البشير مدير جهاز المخابرات والأمن الوطني محمد عطا، وعين بدلا منه المدير السابق للجهاز "صلاح قوش"، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء السودانية الرسمية.

وتأتي تنحية عطا بعد مواجهات بين أجهزة الأمن والمشاركين في احتجاجات شعبية شهدتها البلاد عقب رفع أسعار المنتجات الغذائية في يناير/ كانون الثاني الماضي.

فقد خرج متظاهرون إلى الشوارع في الأسابيع التالية لارتفاع الأسعار بسبب تخلي الحكومة للقطاع الخاص عن استيراد الحبوب.

وتدخل جهاز المخابرات وقوات مكافحة الشغب لفض تجمعات المحتجين في العاصمة الخرطوم ومناطق أخرى من البلاد.

وفيما يلي أبرز المعلومات عن صلاح عبد الله قوش:

ينتمي لقبيلة الشايقية التي تقطن شمال السودان وترعرع بمدينة بورتسودان؛

درس الهندسة واشتهر خلال دراسته الجامعية بذكائه الشديد في مجال الرياضيات؛

عمل بعد تخرجه في الهندسة ولكن بعد تولي مجلس قيادة ثورة الإنقاذ السلطة عام 1989 تحول للعمل الاستخباراتي؛

شغل قوش منصب مدير المخابرات السودانية طوال عقد قبل إعفائه وتعيين ﻋﻄﺎ بديلا له عام 2009؛

اتهمته جماعات حقوقية بلعب دور في انتهاكات بإقليم دارفور؛

تعزز خلال عهده التعاون بين المخابرات السودانية ووكالة الاستخبارات الأمريكية "سي آي إيه" فيما يعرف بـ "مكافحة الإرهاب"؛