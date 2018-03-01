من هم البدون الذين دعاهم صحفي إسرائيلي للهجرة لإسرائيل؟

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أضرم شاب من البدون في الكويت النار في جسدهالثلاثاء ونقل إلى المستشفى في حالة حرجة، وذلك بعد خمسة أشهر من واقعة مماثلة.

وكانت تقارير قد أشارت في أوائل فبراير/شباط الماضي إلى أن الحكومة الكويتية والبرلمان يعملان على وضع حلول جذرية لقضية البدون من خلال تقسيمهم إلى ثلاث شرائح: الأولى حملة إحصاء 1965، والثانية من لديهم إثبات وجود قبل عام 1980، والشريحة الثالثة تخص من تواجدوا بعد عام 1980، وهؤلاء عليهم تعديل أوضاعهم. ولكن من هم البدون؟

ما حكاية #بدون_يحرق_نفسه في الكويت؟

من هم البدون؟

يشار إلى أن أكثر من 100 ألف من البدون يعيشون حاليا في الكويت، وقد أطلقت عليهم هذه التسمية منذ سنوات لكونهم لا يحملون أي وثائق تثبت انتمائهم للكويت.

وتعود أصول هؤلاء في الغالب إلى قبائل بدوية عريقة من مناطق رعي صحراوية تمتد من السعودية جنوبي وشرقي الكويت والعراق إلى الشمال، بل ويعود بعضهم إلى بادية سوريا والأردن من قبائل عربية كبيرة مثل شمر وعنزة.

ويطالب هؤلاء بالحصول على الجنسية الكويتية، لكن الحكومة تعتبرهم مقيمين بصفة غير شرعية.

مصدر الصورة YASSER AL-ZAYYAT

وخلال الأعوام الماضية تظاهر هؤلاء مرارا للمطالبة بالجنسية، وتقول الحكومة الكويتية إن 34 ألفا فقط منهم يحق لهم نيل الجنسية.

وبالنسبة للآخرين، تقول الحكومة إنهم مواطنو دول أخرى إما هاجروا إلى الكويت بعد اكتشاف النفط قبل خمسة عقود أو أنهم من أحفاد هؤلاء المهاجرين.

جنسية جزر القمر

وفي عام 2016 أعلنت دولة جزر القمر استعدادها لاستقبال آلاف الأشخاص من البدون من الكويت.

عرض جنسية جزر القمر على "البدون" في الكويت

وورد الإعلان على لسان وزير خارجية جزر القمر حينئذ عبد الكريم محمد أثناء زيارة إلى الكويت لافتتاح سفارة بلده هناك. حيث قال"نعم إنه إجراء مستعدون للقيام به في حال ما طلب منا ذلك من الحكومة الكويتية رسميا، باعتبارها دولة شقيقة ولدينا علاقات وثيقة معها".

نعم إنه إجراء مستعدون للقيام به في حال ما طلب منا ذلك من الحكومة الكويتية رسميا، باعتبارها دولة شقيقة ولدينا علاقات وثيقة معها عبد الكريم محمد, وزير خارجية جزر القمر في 2016

وأشار إلى أن بلاده مستعدة للتعامل مع هذا الملف كما سبق لها التعامل "مع دول عربية أخرى".

وأشارت تقارير إعلامية في الأعوام الماضية إلى أن جزر القمر منحت جنسيتها لآلاف البدون في الإمارات مقابل مساعدات مالية سخية، بحسب وكالة فرانس برس للأنباء.

انتشار هاشتاغ #حق_البدون_بالتعليم في الكويت

وفي عام 2014، أعلنت وزارة الداخلية الكويتية أن البدون الذين يوافقون على الحصول على جنسية جزر القمر سيُمنحون حق الإقامة في الكويت ويتمتعون بخدمات التعليم والرعاية الصحية المجانية.

اقتراح إسرائيلي

أنصح كل البدون بالكويت باللجوء إلى دولة إسرائيل. إسرائيل سوف تعطيكم جنسيتها لدواعٍ إنسانية إيدي كوهين, صحفي إسرائيلي

وعقب الحادث الأخير غرد الصحفي الإسرائيلي إيدي كوهين في حسابه بموقع التواصل الاجتماعي تويتر داعيا البدون في الكويت، للهجرة إلى إسرائيل للحصول على الجنسية الإسرائيلية، بسبب حرمانهم من الجنسية في الكويت.

وقال كوهين:"أنصح كل البدون بالكويت باللجوء إلى دولة إسرائيل. إسرائيل سوف تعطيكم جنسيتها لدواعٍ إنسانية."

وقوبلت دعوة كوهين بتفاعل كبير في مواقع التواصل الاجتماعي.