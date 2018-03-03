من هم البهائيون الذين يحتفلون ببدء صيامهم الذي يستمر 19 يوماً؟

Image caption معبد بهائي

في 2 من مارس/ آذار يحل العيد الأعلى لأتباع الديانة البهائية حيث يبدأ شهر الصيام الذي ينتهي بعيد النوروز في 21 من مارس/ آذار، ويوافق عيد رأس السنة البهائية. فما هي الديانة البهائية ومن هم البهائيون؟

البهائية إحدى أصغر الديانات في العالم، ودعا لهذه الديانة شاب إيراني يدعى علي محمد الشيرازي لقب نفسه بالباب منذ عام 1844 وقال إن رسولا سيأتي قريبا من الله سيكون الأخير في سلسلة الرسل التي تضم محمدا وموسى والمسيح.

وفي عام 1852 قال أحد أتباع الباب إنه شاهد في السجن رؤيا أنه الرسول الذي بشر به الباب ولقب نفسه بهاء الله والذي ولد باسم ميرزا حسين علي عام 1817 في إيران . وفي عام 1863 أسس لهذه الديانة.

وتعرض بهاء الله للنفي عدة مرات وكتب في تلك الفترة "الكتاب الأقدس" أهم الكتب لدى أتباع هذه الديانة وتوفي عام 1892.

خلفه عبد البهاء الذي عمل منذ عام 1908 على نشر التعاليم البهائية في أنحاء العالم وتوفي عام 1921.

وقد خلف عبد البهاء حفيده شوقي أفندي الذي واصل الدعوة والتبشير بهذه الديانة، وأقام وتوسع في أضرحة البهائيين في إسرائيل.

معتقدات

وقال بهاء الله إن ديانته تقبل كل الأديان الأخرى كالإسلام والمسيحية واليهودية والزرادشتية والبوذية والهندوسية.

ويرى البهائيون أن كل من هذه الأديان تمثل مرحلة من مراحل التجلي الإلهي. ويؤمنون بأن الله واحد وأنه خالق هذا العالم وأنه يعرف بأسماء مختلفة في مختلف الأديان.

ويؤمن البهائيون بالتجلي الإلهي للرسل في أزمنة مختلفة وبوحدة المنبع للديانات وبضرورة تعاون البشر من أجل الإنسانية.

ويعتقدون بأن الله قد تجلى في آدم وإبراهيم وموسى وكريشنا وزرادشت وبوذا والمسيح ومحمد والباب وبهاء الله.

كما يؤمنون بأنه ليس من الممكن معرفة البشر لله بشكل مباشر وإنما من خلال تعاليم وحياة الرسل العظام.

ويحج البهائيون إلى المركز العالمى للبهائيين، والذى يقع فى مدينتي عكا وحيفا فى شمال إسرائيل، وتضم الأولى ضريح بهاء الله وفيما تضم الثانية ضريح محمد رضا الشيرازي الملقب بالباب.

وفي البهائية ثلاث صلوات كبرى وصغرى ووسطى، وأى صلاة تغني عن الأخرى.

ويبلغ عدد معتنقي الديانة البهائية حاليا نحو 6 ملايين يتوزعون في كافة أنحاء العالم.

أعياد البهائيين

العيد الأعلى وهو أيام الصوم الـ 19 التي تبدأ في 2مارس/آذار

عيد النوروز في 21 مارس/آذار

عيد الرضوان من 21 أبريل/نيسان لـ 2 مايو/آيار

إعلان الباب للدعوة في 22 و23 مايو/آيار

صعود بهاء الله في 29 مايو/آيار

استشهاد الباب في 9 يوليو/تموز