الجن: أول مسلسل عربي لنتفليكس

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في 26 فبراير/شباط أعلنت شركة نتفليكس الرائدة في مجال خدمة الترفيه على الإنترنت، عن إطلاق أول مسلسل لها باللغة العربية ويحمل اسم "جن".

وسيتم تصوير المسلسل الذي تقوم ببطولته مواهب شرق أوسطية في الأردن في وقت لاحق من العام الجاري وسيقوم بإخراجه اللبناني ميرجان بو شعيا مخرج فيلم "كتير كبير"، ومن تأليف الأردني باسل غندور مؤلف فيلم "ذيب الذي رشح للأوسكار". ومن المتوقع عرض المسلسل في 2019.

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ويحكي المسلسل قصة خارقة للطبيعة عن مجموعة من المراهقين تنقلب حياتهم عندما يظهر لهم جن على هيئة فتى مراهق في مدينة البتراء في الأردن فتصبح صداقتهم ورومانسيتهم محل اختبار عندما يتوجب عليهم التصدي لشر كبير يهدد بتدمير العالم.

فرصة عظيمة

وقال ميرجان بوشعيا: "إنها فرصة عظمية لإظهار الشباب العربي بطريقة فريدة جدا، وقد شدني للتعامل مع هذا المشروع الحرص الذي أبدته نتفليكس على صنع المسلسل بطريقة تحافظ على أصالته".

مصدر الصورة NETFLIX

من جانبه قال غندور: "مثل هذه الحكايات منتشرة في الشرق الأوسط، لذا سيكون لطيفا استغلال ذلك وصنع مغامرة شبابية مشوقة وغامضة يستمتع بها الجميع، وأنا سعيد لأن نتفليكس قررت الاسثمار في المنطقة، خاصة أن العالم العربي لديه تراث ثري في السرد. وأخيرا صار لدينا فرصة للاستمتاع بمضمون عربي بمستوى نتفليكس".

وفي هذا الإطار، قال إريك بارماك المسؤول الرفيع بنتفليكس: "إننا سعداء بالعمل مع هذه المواهب لإطلاق أول مسلسل عربي في الشرق الأوسط، ونحن متحمسون لتقديم هذه القصة إلى جمهور عالمي، وللاحتفاء بالشباب العربي".

وجن هو مشروع نتفليكس العربي الثاني بعد مشروعها العربي الأول "لايف من بيروت"، وهو عرض ستاند آب كوميدي يقدمه عادل كرم والذي انطلق في 1 مارس/آذار 2018.