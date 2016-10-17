تقارير خاصة
أهم الاخبار
الانتخابات الرئاسية في مصر
صفحة خاصة عن الانتخابات الرئاسية التي ستجرى في مصر آذار / مارس الحالي.
- 12 مارس/ آذار 2018
يوم المرأة العالمي: مزيد من المكاسب وتجدد المطالب من أجل المساواة
نساء العالم يكتسبن مزيدا من الحقوق في مختلف أرجاء العالم وعلى مختلف الصعد، لكن تحقيق المساواة مع الرجل لا يزال بعيد المنال خصوصا في الدول النامية.
- 8 مارس/ آذار 2018
التحرش الجنسي وكسر حاجز الصمت
فضائح واتهامات بالتحرش الجنسي تثار منذ فترة ترافقها حملات لكسر الصمت المحيط بحوادث من هذا النوع.
- 19 فبراير/ شباط 2018
بي بي سي عربي: من "الراديو" إلى "الديجتال"
بي سي عربي تحتفي في ذكراها الثمانين بالأشواط التي قطعتها من الإذاعة إلى عصر الوسائط المتعددة
- 30 يناير/ كانون الثاني 2018
عملية استعادة الموصل
تغطية موسعة للعملية العسكرية التي تشنها القوات العراقية لاستعادة مدينة الموصل، مركز محافظة نينوى، والمناطق المحيطة بها، من تنظيم الدولة الاسلامية.
- 13 مارس/ آذار 2017
100 إمرأة 2017: نساء يتصدين لمهمة تغيير العالم
موسم بي بي سي السنوي 100 امرأة بنسخته الخامسة للوقوف على العديد من القضايا الجديدة في عالمنا.
- 5 أكتوبر/ تشرين الأول 2017
الأزمة الأمريكية - الكورية الشمالية
تطورات المواجهة بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية حول برنامجي بيونغيانغ النووي والصاروخي.
- 14 أغسطس/ آب 2017
تطورات "الأزمة القطرية"
تغطية مفصلة لتطورات الأزمة المتواصلة بين السعودية ودولة الامارات والبحرين ومصر من جهة ودولة قطر من جهة أخرى.
- 13 يونيو/ حزيران 2017
الانتخابات الرئاسية الفرنسية 2017
تغطية للانتخابات الرئاسية الفرنسية لعام 2017.
- 19 أبريل/ نيسان 2017
انفجار مانشستر في بريطانيا
آخر التطورات بشأن الإنفجار الذي وقع في مدينة مانشستر ببريطانيا
- 23 مايو/ أيار 2017
الانتخابات العامة في بريطانيا 2017
تغطية مفصلة للانتخابات العامة في بريطانيا 2017 المزمع اجراؤها في الثامن من حزيران / يونيو.
- 1 يونيو/ حزيران 2017
انتخابات الرئاسة في ايران 2017
تغطية مفصلة للحملات الخاصة بانتخابات الرئاسة في إيران 2017
- 9 مايو/ أيار 2017
دونالد ترامب رئيسا للولايات المتحدة
تغطية مفصلة لتولي الرئيس الأمريكي الجديد دونالد ترامب الرئاسة بعد أدائه اليمين الدستورية
- 26 يناير/ كانون الثاني 2017
صفحة خاصة: 2016 عام حافل بالأحداث
أبرز الأحداث السياسية والعلمية والثقافية والاقتصادية إضافة إلى التحليلات ومقاطع الفيديو في عام 2016
- 24 ديسمبر/ كانون الأول 2016
100 امرأة 2016: نساء من العالم العربي
بي بي سي تنشر قائمة لأبرز النساء اللاتي كن مصدر إلهام وتأثير خلال عام 2016، فمن هن أبرز النساء من العالم العربي؟
- 22 نوفمبر/ تشرين الثاني 2016
شاهد مقتطفات راديو مصورة بالفيديو
مقاطع فيديو مختارة من برامج بي بي سي عربي الإذاعية
- 11 أبريل/ نيسان 2018
الأخبار الرئيسيةخيارات ترامب الأربعة بشأن الاتفاق النووي مع إيران
الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، يعلن بعد ساعات مصير الاتفاق النووي مع إيران، المراقبون يتحدثون عن الخيارات المتاحة أمامه.