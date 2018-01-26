بي بي سي تعلن عن وظيفة مساعد مطور أعمال

تعلن إدارة التعاون الدولى لمنطقة الشرق الاوسط و غرب آسيا في خدمة بي بي سي عن وظيفة "مساعد مطور أعمال" (Business Development Associate).

وتسعى إدارة التعاون إلى البحث عن شراكات عمل مع عدد كبير من المؤسسات الإعلامية وغيرها في العالم العربي والتي تهدف إلى أكبر قدر ممكن من الجمهور من قبل لقسم العربي في بي بي سي.

يتلخص دور هذه الوظيفة الأساسي بتطوير الإعمال في مجال التقنية الرقمية عن طريق بناء شراكات عمل مع مجموعة واسعة من المؤسسات والمواقع الإلكترونية وشركات الهواتف المحمولة والشركات التي توفر خدمات الفيديو حسب الطلب.

إذا كانت لديكم الرغبة فى التقديم يرجى الضغط على هذا الرابط واتباع الخطوات المبينة.