الأخبار العاجلة من بي بي سي العربية

Image caption خبر عاجل

يمكنك الحصول على خدمة الاخبار العاجلة من بي بي سي العربية في أي وقت وفي أي مكان وبالطريقة التي تفضلها عن طريق:

الاشتراك في صفحة بي بي سي على موقع تويتر

أو عبر البريد الإلكتروني وهي خدمة مجانية

أو عبر الهاتف المحمول.

خدمة الأخبار العاجلة على المحمول من بي بي سي

تمكنكم خدمة الأخبار العاجلة عن طريق الرسائل القصيرة SMS مباشرة إلى الهواتف المحمولة من الإطلاع على آخر الأخبار العاجلة فور ورودها باللغتين العربية والإنجليزية. هذه الخدمة متوفرة الآن في عدد من كبير من بلدان العالم العربي، ونقوم بتجديد القائمة أدناه بشكل دورى عندما يتم إطلاق الخدمة في بلد جديد أوعن طريق شركة إتصالات جديدة. الخدمة مصممة خصيصاً لتزويدكم بالأخبار العاجلة. وفى بعض الأحيان قد نقوم بإرسال رسالة إضافية تحتوى على أهم خبر خلال اليوم.

نلفت إنتباهكم إلى ان شركات الهواتف المحمولة التى تتوفر الخدمة عن طريقهم تفرض رسوماً نظير تلقي الرسائل القصيرة، والرجاء الإستفسار مع شركتك مباشرة لمعرفة التكلفة. وهذه هي الدول التي تتوفر بها هذه الخدمة في الوقت الحالي:

الإمارات العربية المتحدة

قطر

المملكة العربية السعودية

الكويت

الأردن

سلطنة عمان

السودان

الأراضي الفلسطينية

اليمن

العراق

مصر

البحرين

المغرب

الإمارات العربية المتحدة

اتصالات

الرجاء إرسل الرمز BBCA إلى الرقم 1110 لاستقبال الأخبار العربية، وللإلغاء إرسل الرمز C BBC للرقم نفسه.

دو

الرجاء ارسال الرمز subbbca الى الرقم 9515 لاستقبال الاخبار العربية، وللإلغاء أرسل الرمز unsubbbca

قطر

كيوتل

الرجاء ارسال الرمز 5 الى الرقم 98870 لاستقبال الأخبار العربية، وإرسال الرمز Unsub BBC لإلغاء الخدمة.

السعودية

موبايلي

الرجاء إرسال الرمز 3 إلى الرقم 601158 لhستقبال الأخبار العربية، وإرسال الرمز غ3 لذات الرقم لإلغاء الخدمة.

الجوال - الإتصالات السعودية

لاستقبال الخدمة العربية الرجاء إرسال الرمز BBCA إلى الرقم 80221، ولإلغائها أرسل الرمز غ1 للرقم نفسه.

زين

لاستقبال الخدمة العربية الرجاء إرسال الرمز 1 إلى الرقم ،706601، ولإلغاء الخدمة إرسل ب غ1.

فيديو موجز الأنباء اليومي (دقيقة واحدة):

لاستقبال الخدمة الرجاء إرسال الرمز 3 إلى الرقم 706601 ولالغاء الخدمة الاتصال ب غ3

الكويت

الوطنية للإتصالات

الرجاء إرسال الرمز BBCA إلى الرقم 1911 لإستقبال الأخبار العربية، وإرسال الرمز Unsub BBC لذات الرقم لإلغاء الخدمة.

زين

أرسل الرمز BBCA في رسالة نصية إلى رقم 91233 لاستقبال الأخبار العاجلة باللغة العربية، ولإلغاء الخدمة أرسل Unsub BBCA إلى نفس الرقم.

فيفا

للاشتراك لإستقبال الخدمة العربية الرجاء إرسال الرمز BBCA إلى الرقم 55312، ولإلغائها unsubBBCA

الأردن

Orange

للاشتراك في الخدمة العربية أرسل الرمز BBCA إلى الرقم 97753 ولإلغاء الخدمة أرسل الرمز أ ب ب س إلى نفس الرقم.

زين

للاشتراك في الخدمة العربية أرسل الرمز BBCA إلى الرقم 90000 ولإلغاء الخدمة أرسل الرمز unsub bbc إلى نفس الرقم.

أمنية

للاشتراك في الخدمة العربية أرسل الرمز BBCA إلى الرقم 93311 ولإلغاء الخدمة أرسل الرمز unsub bbc للرقم نفسه.

سلطنة عمان

عمان تيل

للاشتراك في الخدمة العربية أرسل الرمز BBCA إلى الرقم 90011 ولإلغاء الخدمة أرسل الرمز أ ب ب س لنفس الرقم.

نورس

للاشتراك في الخدمة العربية أرسل الرمز BBCA إلى الرقم 90990 ولإلغاء الخدمة أرسل الرمز غ ب ب س لنفس الرقم.

السودان

زين

للاشتراك في الخدمة العربية أرسل الرمز BBCA إلى الرقم 5000 ولإلغاء الخدمة أرسل الرمز غ ب ب س لنفس الرقم.

سوداني

للاشتراك في الخدمة العربية أرسل الرمز BBCA إلى الرقم 5202 ولإلغاء الخدمة أرسل الرمز غ ب ب س لنفس الرقم.

MTN

للاشتراك في الخدمة العربية أرسل الرمز بي بي سي الى الرقم 5022 ولإلغائها إرسل غ بي بي سي

الأراضي الفلسطينية

جوال

للاشتراك أرسل الرمز BBCA إلى الرقم 37153 ولإيقاف استقبال الخدمة أرسل الرمز غ بي بي سي لذات الرقم.

الوطنية موبايل

للاشتراك واستقبال الخدمة الرجاء أرسل الرمز BBCA إلى الرقم 6507، ولإيقافها غ بي بي سي

اليمن

اليمن موبايل

للاشتراك في الخدمة العربية أرسل الرمز BBCA إلى الرقم 88044 ولإلغاء الخدمة أرسل الرمز أ ب ب س للرقم 88144.

سبافون

للاشتراك في الخدمة العربية أرسل الرمز BBCA إلى الرقم 8099 ولإلغاء الخدمة أرسل الرمز أ ب ب س للرقم 8098.

MTN

للاشتراك في الخدمة العربية أرسل الرمز BBCA إلى الرقم 9110 ولإلغاء الخدمة أرسل الرمز أ بي بي سي للرقم 9103.

العراق

زين

للاشتراك في الخدمة العربية أرسل الرمز BBCA إلى الرقم 2505، ولإيقافها إرسل غ ب ب س الى الرقم نفسه.

اتصالنا

للاشتراك في الخدمة العربية أرسل BBCA إلى الرقم 3066 ولإلغائها أرسل الرمز أ ب ب س إلى الرقم نفسه.

آسيا سيل

للاشتراك في الخدمة العربية أرسل الرمز BBCA إلى الرقم 4490، ولإلغائها أرسل 0 الى الرقم نفسه.

كلمات

للاشتراك في الخدمة العربية أرسل الرمز BBCA إلى الرقم 2002، ولإلغائها أرسل 0 إلى الرقم نفسه.

مصر

اتصالات مصر

للاشتراك في الخدمة العربية أرسل الرمز BBCِA إلى الرقم 1666 ولإلغائها أرسل 0912 إلى 1666

فودافون

للاشتراك في الخدمة العربية أرسل الرمز BBCA إلى الرقم 9999 ولإلغائها Stop BBCA إلى 999

موبينيل

للاشتراك في الخدمة العربية للأخبار العاجلة أرسل الرمز 1 إلى الرقم 3960 ولإلغاء الخدمة أرسل الرمز إلى C1 نفس الرقم.

البحرين

زين

للاشتراك في الخدمة العربية أرسل الرمز BBCA إلى الرقم 88120 ولإيقاف الخدمة إرسل غ ب ب س

بتلكو

للاشتراك في الخدمة العربية أرسل الرمز BBCA إلى الرقم 4400 ولإيقاف الخدمة أرسل إلى أ ب ب س.

VIVA

للاشتراك في الخدمة العربية ارسل الرمز 1 الى الرقم 88078 ولإيقاف الخدمة OFF1

المغرب

ميديتل

لاستقبال خدمة الأخبار العربية ارسل الرمز BBCA إلى الرقم 2050 ولإلغائها إرسل Stop abbc إلى 008