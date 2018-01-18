اعتذار لراشد الغنوشي

في خبر نشر على موقعنا الإلكتروني وعلى صفحاتنا الاجتماعية يوم 23 نوفمبر/ تشرين الثاني 2017، عن قائمة أصدرتها دول عربية تقاطع قطر وتضم منظمات وأفراداً بزعم التطرف والإرهاب، كتبنا خطأً أن اسم السيد راشد الغنوشي، زعيم حركة النهضة التونسية، ورد في تلك القائمة.

إن اسم الغنوشي لم يرد في القائمة وليس هناك أي تلميح مقصود لاتهامه بالعلاقة مع نشاطات إرهابية.

وقد أقرت بي بي سي بالخطأ واتخذت خطوات لتصحيحه بعد فترة قصيرة من النشر.

نعتذر للسيد الغنوشي عن هذا الخطأ وعن أي إزعاج نتج عنه.