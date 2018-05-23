تنويه للمستمعين: انقطاع مؤقت لبث BBC الإذاعي في الكويت:
- 23 مايو/ أيار 2018
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نلفت عناية مستمعينا في الكويت إلى أن إرسال إذاعة بي بي سي عربي على موجات FM سوف ينقطع مؤقتا قرابة منتصف ليل الأربعاء ولمدة ثمان وأربعين ساعة، نظرا لقيام الجهات الفنية بأعمال الصيانة الدورية للمرسلات.
ونعلمهم أن بالإمكان الاستماع للبث المباشر للإذاعة على موقع بي بي سي عربي وأيضاً عن طريق اإرسالنا عبر الأقمار الاصطناعية.