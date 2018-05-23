تنويه للمستمعين: انقطاع مؤقت لبث BBC الإذاعي في الكويت:

  • 23 مايو/ أيار 2018

نلفت عناية مستمعينا في الكويت إلى أن إرسال إذاعة بي بي سي عربي على موجات FM سوف ينقطع مؤقتا قرابة منتصف ليل الأربعاء ولمدة ثمان وأربعين ساعة، نظرا لقيام الجهات الفنية بأعمال الصيانة الدورية للمرسلات.

ونعلمهم أن بالإمكان الاستماع للبث المباشر للإذاعة على موقع بي بي سي عربي وأيضاً عن طريق اإرسالنا عبر الأقمار الاصطناعية.