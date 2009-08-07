أسئلة وأجوبة تقنية حول جهاز الهاتف وبرنامج "إكسبريس"

ما هي أجهزة الهاتف المحمول التي يعمل عليها برنامج بي بي سي لاستقبال الأخبار؟

برنامج بي بي سي لاستقبال الأخبار على الهاتف المحمول ملائم لعدد كبير من الأجهزة. اطلع على القائمة أدناه لمعرفة ما إذا كان جهازك من بينها:

Motorola

Siemens

Samsung

Sony Ericsson

Nokia

Windows Mobile

مصطلحات أساسية

APN - اختصار لـ "Access Point Name، وهي نقطة اتصال عبر شبكة GPRS لدى مزود خدمة هاتفك، ومثال ذلك: "services.vodafone.net".. استفسر من شركة هاتفك المحمول عن ذلك، إذا لم تكن متأكدا من أي APN تستخدم.

Firmware - نظام تشغيل الهاتف، بما في ذلك "محرك جافا الافتراضي" الذي ينفذ برنامج استقبال أخبار بي بي سي عبر الهاتف المحمول.

GPRS - اختصار لـ General Packet Radio Service (رزمة خدمات الراديو العامة) وهي تقنية تستخدم لإرسال المعلومات عبر شبكة للهاتف المحمول. وهناك مختصرات أخرى توضح عقود بيانات الهاتف المحمول وهي 3G, 3.5G, GSM, HSDPA, WiFi, WiFi Max.

Java MIDlet - يطلق هذا المصطلح على برنامج جافا صغير مصمم للتشغيل في جهاز هاتف محمول أو أي جهاز شبيه صغير الحجم. برنامج خدمة "إكسبريس" من بي بي سي العربية ينطبق عليه هذا الوصف.

أسئلة وأجوبة

سؤال: عندما أختار "تحديث" أرى النص لكني لا أرى الصورة في بعض قصص الأخبار. وبدلا من الصورة يظهر مربع صغير وفي داخله إشارة x أو أن الصورة لا توجد أصلاً.

جواب 1: بسبب محدودية الذاكرة في نوع الجهاز الذي لديك، قد يتم حفظ نص القصة الخبرية فقط على الجهاز. اختر من القائمة "الدخول إلى الإنترنت" وسيجري إنزال الصور مرة أخرى إذا كان المقال لا يزال ضمن الأخبار.

جواب 2: قد تكون الشبكة مزدحمة ولم تنزل الصور كاملة، يرجى تكرار المحاولة في وقت لاحق.

سؤال: يشرع برنامج "إكسبريس" في الارتباط بالشبكة ولكن لا شيء يحدث؟

جواب 1: تم استخدام نقطة اتصال (APN) غير صحيحة. تأكد من إعدادات هاتفك و/ أو من الـ APN في إعدادات جافا أو اتصل بشركة هاتفك المحمول.

جواب 2: قد تكون الشبكة مزدحمة، يرجى تكرار المحاولة في وقت لاحق.

سؤال: يشرع برنامج "إكسبريس" في الارتباط بالشبكة لكن ما يحدث هو "فشل الدخول إلى الشبكة".

جواب: تم استخدام نقطة اتصال (APN) غير صحيحة. تأكد من إعدادات هاتفك واتصل بشركة هاتفك للتأكد من الـ APN .

ملاحظة 1: بعض شركات الهواتف المحمولة لا تسمح لبرنامج "إكسبريس" باستخدام نقطة الاتصال العادية عبر الهاتف للارتباط بالإنترنت. أنت بحاجة إلى نقطة اتصال إنترنت ()Internet APN مفتوحة. اتصل بشركة هاتفك لمزيد من المعلومات.

ملاحظة 2: بعض الهواتف المحمولة لا تدعم برنامج "إكسبريس" للارتباط بالإنترنت من خلال نقطة الاتصال بالشبكة عبر الهاتف. ويحتاج برنامج "إكسبريس" إلى نقطة اتصال إنترنت (Internet APN). اتصل بشركة هاتفك لمزيد من المعلومات.

سؤال: يشرع برنامج "إكسبريس" بالارتباط بالشبكة ولكني أرى رسالة تطلب مني الاشتراك في خدمة بيانات GPRS (أو شيء مشابه لذلك).

جواب: تم استخدام نقطة اتصال APN غير صحيحة. تأكد من إعدادات هاتفك و/أو اتصل بشركة هاتفك للتأكد من الـ APN .

سؤال: تم تثبيت برنامج "إكسبريس" لكن لا شيء يحدث عندما أحاول تشغيله.

جواب 1: قد يكون جهازك نافد الذاكرة. إحذف المعلومات القديمة (رسائل نصية، رسائل وسائط متعددة MMS، صور، برامج وغيرها)، بعد ذلك كرر المحاولة.

جواب 2: تم ربط نقطة اتصال APN غير صحيحة مع برنامج "إكسبريس". راجع دليل المستخدم الخاص بهاتفك للتأكد من المعلومات حول كيفية ملائمة APN مع متطلبات برنامج جافا.

جواب 3: وقع خطأ في إنزال أو تثبيت برنامج "إكسبريس". امسح برنامج "إكسبريس" وكرر عملية إنزاله وتثبيته.

سؤال: لا تظهر سوى قصص الأخبار القديمة في برنامج "إكسبريس".

جواب 1: اختر "تحديث" من القائمة.

جواب 2: لم تتبق ذاكرة في الهاتف. إحذف المعلومات القديمة (رسائل نصية، رسائل وسائط متعددة MMS، صور، برامج وغيرها)، بعد ذلك كرر المحاولة.

سؤال: استلمت رسالة نصية ولكني لا استطيع تثبيت برنامج "إكسبريس".

جواب 1: هل لديك اشتراك GPRS حي وساري المفعول؟ تأكد من إعدادات هاتفك واتصل بشركة هاتفك للتأكد من الـ APN.

جواب 2: بعض الأحيان يكون الاتصال بطيئا جدا، خصوصا في ساعات الذروة، ويبدو كأن البرنامج لا يعمل مطلقا. أوقف العملية وكرر المحاولة لاحقا.