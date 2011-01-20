موجات قصيرة ومتوسطة
نلفت عناية مستعينا إلى توقف البث على الموجة القصيرة 7375 كيلوهرتز بين الساعة الخامسة والسابعة مساء بتوقيت غرينتش وعلى الموجة القصيرة 5875 كيلوهرتز بين الساعة الخامسة والسادسة مساء بتوقيت غرينتش حتى اشعار آخر وذلك بسبب عطل فني.
|تفاصيل البث على الموجات القصيرة والمتوسطة
|مواعيد البث (بتوقيت جرينتش)
|الذبذبة (بالكيلوهيرتز)
|شمال إفريقيا
|04:00 - 05:00
|القصيرة 6115
|القصيرة 7325
|القصيرة 9915
|05:00 - 06:00
|القصيرة 7325
|القصيرة 9915
|06:00 - 07:00
|القصيرة 9915
|القصيرة 11680
|07:00 - 08:00
|القصيرة 11680
|القصيرة 15180
|08:00 - 10:00
|القصيرة 15180
|القصيرة 17505
|15:00 - 17:00
|القصيرة 11820
|القصيرة 13660
|17:00 - 18:00
|القصيرة 11680
|القصيرة 11820
|القصيرة 13660
|18:00 - 20:00
|القصيرة 9915
|القصيرة 11680
|القصيرة 13660
|20:00 - 21:00
|القصيرة 6195
|القصيرة 9915
|القصيرة 11680
|الخليج
|03:00 - 04:00
|القصيرة 6040
|القصيرة 9465
|04:00 - 08:00
|القصيرة 11820
|القصيرة 13660
|14:00 - 15:00
|القصيرة 6155
|القصيرة 11820
|15:00 - 17:00
|القصيرة 6195
|القصيرة 11820
|17:00 - 18:00
|القصيرة 6195
|القصيرة 11820
|القصيرة 13660
|18:00 - 19:00
|القصيرة 6195
|القصيرة 13660
|19:00 - 21:00
|القصيرة 6195
|القصيرة 11680
|15:00 - 21:00 على الموجة المتوسطة 702
|شرق البحر الأبيض المتوسط
|03:00 - 04:00
|القصيرة 5905
|القصيرة 6040
|04:00 - 06:00
|القصيرة 5905
|القصيرة 11740
|القصيرة 13660
|06:00 - 08:00
|القصيرة 5905
|القصيرة 15360
|08:00 - 14:00
|القصيرة 5905
|14:00 - 17:00
|القصيرة 5905
|القصيرة 15790
|17:00 - 18:00
|القصيرة 6195
|القصيرة 7375
|القصيرة 13660
|18:00 - 19:00
|القصيرة 6195
|القصيرة 7375
|القصيرة 9915
|القصيرة 13660
|19:00 - 21:00
|القصيرة 6195
|القصيرة 7375
|القصيرة 9915
|القصيرة 11680
|03:00 - 22:00 على الموجة المتوسطة 720
|03:30 - 23:00 على الموجة المتوسطة 639
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