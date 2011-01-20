موجات قصيرة ومتوسطة

  • 20 يناير/ كانون الثاني 2011

نلفت عناية مستعينا إلى توقف البث على الموجة القصيرة 7375 كيلوهرتز بين الساعة الخامسة والسابعة مساء بتوقيت غرينتش وعلى الموجة القصيرة 5875 كيلوهرتز بين الساعة الخامسة والسادسة مساء بتوقيت غرينتش حتى اشعار آخر وذلك بسبب عطل فني.

تفاصيل البث على الموجات القصيرة والمتوسطة
مواعيد البث (بتوقيت جرينتش) الذبذبة (بالكيلوهيرتز)
شمال إفريقيا
04:00 - 05:00 القصيرة 6115 القصيرة 7325 القصيرة 9915
05:00 - 06:00 القصيرة 7325 القصيرة 9915
06:00 - 07:00 القصيرة 9915 القصيرة 11680
07:00 - 08:00 القصيرة 11680 القصيرة 15180
08:00 - 10:00 القصيرة 15180 القصيرة 17505
15:00 - 17:00 القصيرة 11820 القصيرة 13660
17:00 - 18:00 القصيرة 11680 القصيرة 11820 القصيرة 13660
18:00 - 20:00 القصيرة 9915 القصيرة 11680 القصيرة 13660
20:00 - 21:00 القصيرة 6195 القصيرة 9915 القصيرة 11680
الخليج
03:00 - 04:00 القصيرة 6040 القصيرة 9465
04:00 - 08:00 القصيرة 11820 القصيرة 13660
14:00 - 15:00 القصيرة 6155 القصيرة 11820
15:00 - 17:00 القصيرة 6195 القصيرة 11820
17:00 - 18:00 القصيرة 6195 القصيرة 11820 القصيرة 13660
18:00 - 19:00 القصيرة 6195 القصيرة 13660
19:00 - 21:00 القصيرة 6195 القصيرة 11680
15:00 - 21:00 على الموجة المتوسطة 702
شرق البحر الأبيض المتوسط
03:00 - 04:00 القصيرة 5905 القصيرة 6040
04:00 - 06:00 القصيرة 5905 القصيرة 11740 القصيرة 13660
06:00 - 08:00 القصيرة 5905 القصيرة 15360
08:00 - 14:00 القصيرة 5905
14:00 - 17:00 القصيرة 5905 القصيرة 15790
17:00 - 18:00 القصيرة 6195 القصيرة 7375 القصيرة 13660
18:00 - 19:00 القصيرة 6195 القصيرة 7375 القصيرة 9915 القصيرة 13660
19:00 - 21:00 القصيرة 6195 القصيرة 7375 القصيرة 9915 القصيرة 11680
03:00 - 22:00 على الموجة المتوسطة 720
03:30 - 23:00 على الموجة المتوسطة 639

يمكن تغيير جدول البث في حال ورود أخبار عاجلة.

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