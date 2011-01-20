موجات قصيرة ومتوسطة

نلفت عناية مستعينا إلى توقف البث على الموجة القصيرة 7375 كيلوهرتز بين الساعة الخامسة والسابعة مساء بتوقيت غرينتش وعلى الموجة القصيرة 5875 كيلوهرتز بين الساعة الخامسة والسادسة مساء بتوقيت غرينتش حتى اشعار آخر وذلك بسبب عطل فني.

تفاصيل البث على الموجات القصيرة والمتوسطة مواعيد البث (بتوقيت جرينتش) الذبذبة (بالكيلوهيرتز) شمال إفريقيا 04:00 - 05:00 القصيرة 6115 القصيرة 7325 القصيرة 9915 05:00 - 06:00 القصيرة 7325 القصيرة 9915 06:00 - 07:00 القصيرة 9915 القصيرة 11680 07:00 - 08:00 القصيرة 11680 القصيرة 15180 08:00 - 10:00 القصيرة 15180 القصيرة 17505 15:00 - 17:00 القصيرة 11820 القصيرة 13660 17:00 - 18:00 القصيرة 11680 القصيرة 11820 القصيرة 13660 18:00 - 20:00 القصيرة 9915 القصيرة 11680 القصيرة 13660 20:00 - 21:00 القصيرة 6195 القصيرة 9915 القصيرة 11680 الخليج 03:00 - 04:00 القصيرة 6040 القصيرة 9465 04:00 - 08:00 القصيرة 11820 القصيرة 13660 14:00 - 15:00 القصيرة 6155 القصيرة 11820 15:00 - 17:00 القصيرة 6195 القصيرة 11820 17:00 - 18:00 القصيرة 6195 القصيرة 11820 القصيرة 13660 18:00 - 19:00 القصيرة 6195 القصيرة 13660 19:00 - 21:00 القصيرة 6195 القصيرة 11680 15:00 - 21:00 على الموجة المتوسطة 702 شرق البحر الأبيض المتوسط 03:00 - 04:00 القصيرة 5905 القصيرة 6040 04:00 - 06:00 القصيرة 5905 القصيرة 11740 القصيرة 13660 06:00 - 08:00 القصيرة 5905 القصيرة 15360 08:00 - 14:00 القصيرة 5905 14:00 - 17:00 القصيرة 5905 القصيرة 15790 17:00 - 18:00 القصيرة 6195 القصيرة 7375 القصيرة 13660 18:00 - 19:00 القصيرة 6195 القصيرة 7375 القصيرة 9915 القصيرة 13660 19:00 - 21:00 القصيرة 6195 القصيرة 7375 القصيرة 9915 القصيرة 11680 03:00 - 22:00 على الموجة المتوسطة 720 03:30 - 23:00 على الموجة المتوسطة 639

يمكن تغيير جدول البث في حال ورود أخبار عاجلة.

بعض البرامج الوثائقية لا يمكن مشاهدتها عبر الموقع بسبب قيود على حقوق عرض المواد المصورة المتضمنة.