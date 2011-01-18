باستخدامكم bbcarabic.com تصبحون ملزمين أمام القانون بهذه الشروط، والتي سيبدأ تطبيقها فور استخدامكم لـ bbcarabic.com. للاطلاع على شروط الاستخدام بالكامل في بي بي سي يمكنكم الرجوع الى الصفحة الخاصة بذلك باللغة الانجليزية، وعنوانها: http://www.bbc.co.uk/terms

يجب استخدام bbcarabic.com لأغراض يصرح بها القانون وبأسلوب لا يتعدى على حقوق أي فرد في استخدام أو الاستمتاع بمحتوى bbcarabic.com أو يحد من هذه الحقوق أو يمنعها. السلوك غير المسموح به يشمل التحرش بأي فرد أو إيذاءه ونشر المحتوى المسيء أو البذيء أو المخل بالتدفق الطبيعي للحوار في bbcarabic.com.

ا يسمح لكم بنسخ محتوى bbcarabic.com أو إعادة نشره أو تحميله أو بثه أو نشره أو إتاحته للجماهير أو استخدام محتواه بأي صورة أخرى بخلاف الاستخدام الشخصي غير التجاري. يجب عدم تعديل أو تغيير أو إنتاج أعمال مبنية على محتوى bbcarabic.com إلا إذا كان ذلك لاستخدامكم الشخصي غير التجاري. أي استخدام آخر لمحتوى bbcarabic.com يستلزم وجود تصريح كتابي مسبق من BBC.

تخضع الأسماء والصور والشعارات التي تدل على BBC و BBC Worldwide و/أو أي طرف ثالث لحقوق النشر وحقوق التصميم والعلامات التجارية للـ BBC أو BBC Worldwide و/أو أي طرف ثالث. لا يجب فهم أي مما تتضمنه هذه الشروط على أنه يخولكم استخدام العلامة التجارية أو حقوق التصميم أو حقوق النشر الخاصة بـ BBC و BBC Worldwide Limited أو أي طرف ثالث.

عندما تدعون لتقديم مساهمات إلى bbcarabic.com (بما في ذلك النصوص والصور والرسوم التوضيحية والتسجيلات المصورة أو الصوتية) فإنكم توافقون، عبر تقديم مساهماتكم، على منح BBC الحق الدائم في استخدام هذه المساهمات مجانا باي صورة تراها، بما في ذلك نسخ وتعديل وترجمة وتوزيع وأداء وعرض مساهماتكم وإنتاجها للجمهور في شتى بقاع العالم، أو دمج مساهماتكم في أعمال أخرى في وسيلة إعلامية معروفة الآن أو يتم تطويرها لاحقا طوال المدة الكاملة لأي حقوق قد توجد لمساهماتكم، وذلك وفقا لقيود الخصوصية الموضحة في سياسة حماية الخصوصية في بي بي سي . إذا كنتم لا تعتزمون منح بي بي سي الحقوق الموضحة أعلاه، يرجي عدم إرسال مساهماتكم إلى bbcarabic.com.

لكي تستخدم بي بي سي مساهماتكم، فانكم تقرون بان هذه المساهمات من إنتاجكم الأصلي، وانها ليست مسيئة، ولا تخالف اي قوانين في بريطانيا، ولكم الحق في منح البي بي سي حرية استخدامها للاغراض الموضحة، وانكم حصلتم على موافقة اي فرد يمكن تحديد هويته من خلال مساهماتكم.

قواعد bbcarabic.com

توافقون على استخدام bbcarabic.com ، بما في ذلك الرسائل وفقا للقواعد التالية:

مساهماتكم

يجب أن تكون مساهماتكم مهذبة ولا تخدش الذوق العام.

يجب عدم انتهاج سلوك عدواني او مسيء: يجب أن تكون مساهماتكم بناءة ومهذبة، ولا يجب أن يكون الهدف منها إثارة المتاعب.

يجب ألا تحتوي مساهماتكم على محتوى غير قانوني: لا تُقبل أي مساهمات غير قانونية أو مسيئة أو تحوي تهديدا أو مؤذية أو ذات مغزى جنسي أو تسيء إلى عرق من الأعراق أو أن تكون غير مقبولة بأي صورة أخرى.

كن صبورا: يشارك مستخدمون من شتى الأعمار والقدرات في bbcarabic.com

لا يسمح بإرسال رسائل لا ضرورة لها أو مواد لا صلة لها بموضوع النقاش. لا نسمح بتقديم المساهمة ذاتها أكثر من مرة واحدة. يرجى عدم إعادة تقديم مساهمتكم في أكثر من مناقشة واحدة وعدم تقديم مشاركات تبتعد عن الموضوع المحدد للمناقشة.

تمنع الإعلانات والدعاية.

يجب ان يكون عنوان المستخدم username غير مسيء وغير ناب.

لا يجب أن تشير إلى عناوين مواقع أخرى إلا إذا سمح بذلك. وإذا كنتم تعرفون موقعا له أهمية في المناقشة، يرجى إبلاغ المسؤول في الموقع.

احتياطات الأمان:

ننصح بألا تكشفوا النقاب عن أي معلومات شخصية خاصة بكم أو غيركم (مثل أرقام الهاتف او عنوان المنزل أو عنوان البريد الالكتروني) في اي موقع على بي بي سي. إذا كان لديكم عنوان مفيد تريدون مشاركته مع الآخرين، يرجى إبلاغ المسؤولين في الموقع من خلال صفحة "اتصل بنا"، وهم سيعلنون عنه إذا رأوه مجديا.

متطلبات قانونية

لا يسمح لكم بتقديم أي معلومات مسيئة للسمعة أو غير قانونية بأي صورة من الصور إلى bbcarabic.com ، ويشمل ذلك النصوص والصور والبرامج والتسجيلات المصورة أو الصوتية.

يمنع تماما تقديم أي مواد تهدف إلى ارتكاب أو التحريض على أعمال غير قانونية.

يجب عدم انتهاك حقوق بي بي سي او حقوق طرف ثالث أو التعدي عليها، وتشمل هذه الحقوق حقوق النشر والعلامة التجارية والأسرار المهنية والخصوصية والدعاية وحقوق الملكية.

اذا كانت اعماركم تقل عن 16 عاما، يرجى الحصول على موافقة أي من الوالدين أو الوصي قبل مشاركتكم في أي من مناقشات bbcarabic.com.

لا يجب نشر أي معلومات شخصية عن نفسك أو عن الآخرين (مثل رقم الهاتف أو عنوان المنزل أو عنوان البريد الالكتروني).

إذا خرقتم شروط الاستخدام:

إذا أخفقتم في الالتزام بقواعد المشاركة في bbcarabic.com ، فقد يتم إرسال رسالة بالبريد إلكتروني إليكم عن سبب عدم نشر مشاركتكم او تعديلها.

في حال الاخفاق في الالتزام بقواعد المشاركة، قد يتم اخضاع حساب المشارك account للمتابعة أو الإيقاف المؤقت أو الدائم لإمكانية مشاركته في bbcarabic.com .

إذا أرسلتم مشاركات مسيئة أو غير لائقة وإذا اعتبرت بي بي سي مثل هذا السلوك خطيرا أو متكررا، فإن لها الحق في استخدام المعلومات المتوافرة لديها عنكم لمنع أي تعديات لاحقة. وقد يشمل ذلك إبلاغ أي طرف ثالث مثل جهة العمل أو المدرسة أو مزود خدمات البريد الالكتروني عن الأمر.

تحتفظ BBC بالحق في إلغاء أو حذف أي مساهمة أو اتخاذ إجراءات ضد أي حساب account في أي وقت لأي سبب.

*يتم تفسير هذه الشروط وفقا للقواعد القانونية في انجلترا، والتي يخضع تطبيقها للمحاكم الانجليزية.

*للحصول على معلومات كاملة عن شروط الاستخدام في بي بي سي يمكن قراءة الصفحة المختصة بذلك باللغة الانجليزية على العنوان التالي: http://www.bbc.co.uk/terms.

*للمزيد من التفاصيل يمكنك التوجه الى صفحة "اسئلة متكررة"

يتم الاتصال بالبي بي سي على العنوان التاالي:

British Broadcasting Corporation Broadcasting House Portland Place London W1A 1AA