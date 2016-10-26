شارك برأيك

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أهم الاخبار
ماهي المسارات التي قد تمضي فيها طهران بعد انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي؟
تقارير تفيد بأن ترامب يعتزم الانسحاب من الاتفاق النووي مع إيران والمراقبون منشغلون بتأثيرات ذلك على السياسية الإيرانية وما قد يحمله من مخاطر خروج البرنامج النووي الإيراني عن السيطرة
- 8 مايو/ أيار 2018
المغرب: هل تشكل مقاطعة السلع سلاحا جديدا ضد الغلاء؟
دخلت حملة مقاطعة ثلاث سلع استهلاكية في المغرب، احتجاجاً على غلاء أسعارها، أسبوعها الثالث بمزيد من الدعوات لاستمرارها، عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وسط صمت وارتباك حكوميين. فهل عثر المغاربة على وصفة مواجهة غلاء أسعار السلع؟
- 8 مايو/ أيار 2018
هل تتصرف الإمارات في سقطرى اليمنية بمعزل عن خطط التحالف؟
دولة الإمارات ترسل تعزيزات عسكرية لجزيرة سقطرى اليمنية وتستولي على مينائها ومطارها والحكومة الشرعية اليمنية تستنكر وتعتبر ذلك انتقاصا من سيادتها على البلاد
- 6 مايو/ أيار 2018
كيف سيكون الموقف العربي إذا اندلعت حرب إسرائيلية إيرانية؟
الحديث يتواصل بشأن احتمالات نشوب حرب إسرائيلية إيرانية في ظل تهديدات متبادلة بين مسؤولي البلدين والسؤال المطروح على المنطقة العربية هو كيف سيكون الموقف العربي في حال اندلاع مثل تلك الحرب؟
- 1 مايو/ أيار 2018
اليمن: هل يؤثر مقتل الصماد في مجرى الحرب؟
ربما يشكل مقتل صالح الصماد رئيس المجلس السياسي الأعلى التابع للحوثيين في اليمن فصلا جديدا في الحرب الدائرة رحاها في اليمن منذ ثلاث سنوات. هل تتوقع ردا حوثيا قويا على تصفية رئيس مجلسهم الأعلى؟
- 24 أبريل/ نيسان 2018
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ما هي أولوياتك في الانتخابات المقبلة؟
يتوجه الناخبون في تونس ولبنان والعراق لصناديق الاقتراع خلال الأيام القليلة القادمة لاختيار ممثليهم في المجالس المحلية والنيابية، لكن ما الذي يوجه بوصلتهم الانتخابية هذه المرة؟
- 3 مايو/ أيار 2018
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لماذا أثار تقرير هيومان رايتس ووتش عن سيناء كل هذا الجدل؟
القوات المسلحة المصرية تنفي بشدة ماورد في تقرير لهيومان رايتس ووتش من اتهامات للحملة العسكرية ضد تنظيم الدولة في سيناء بأنها أدت إلى نقص في الأغذية والأدوية للآلاف من سكان المنطقة وهيومان رايتس تقول مراقبون مستقلون هم الفيصل
- 24 أبريل/ نيسان 2018
هل يساهم ارسال قوات عربية لسوريا في الحد من الصراع القائم، أم توسيعه؟
فيما يتحدث الرئيس الأمريكي عن رغبته في سحب قوات بلاده من سوريا تجري نقاشات خلف الكواليس مع كل من السعودية والإمارات ومصر وقطر لتشكيل قوات عربية تحل محل الأمريكية بعد انسحابها. فهل يساهم إرسال هذه القوات إلى سوريا في الحد من الصراع أم إلى تصعيده؟
- 18 أبريل/ نيسان 2018
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هل بعث محمد صلاح الأمل في نفوس الشباب العربي؟
يرى كثيرون أن محمد صلاح لاعب كرة القدم المصري المحترف في نادي ليفربول الانجليزي تحول إلى ملهم وقدوة لأجيال الشباب، ليس فقط في مصر بل في العالم العربي بأسره، وذلك لإصراره على وضع اسمه ضمن أفضل اللاعبين في العالم. ماذا يمثل صلاح للشباب في بلدانكم؟
- 26 أبريل/ نيسان 2018
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هل تنسحب واشنطن من الاتفاق النووي مع إيران؟
الحديث عن امكانية انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي مع إيران يشغل العالم وآخر التصريحات الأمريكية تؤكد العزم على الانسحاب مالم يعدل والروس والأوربيون يسعون إلى الإبقاء عليه.
- 29 أبريل/ نيسان 2018
هل تعاني المجتمعات العربية من عنصرية مسكوت عنها؟
تعليقات "عنصرية" تلقاها لاعب كرة القدم المصري المحترف في كندا، على غزال، على موقع تويتر عندما نشر صورة تجمعه بابنته بمناسبة مرور عام على مولدها. أثارت التعليقات تساؤلات عن أسباب العنصرية؟
- 19 أبريل/ نيسان 2018
- تعليقات
من المسؤول عن حماية اللاجئات السوريات من الاستغلال الجنسي؟
تقرير صادر عن صندوق الأمم المتحدة للسكان يكشف عن فضيحة تعرض سوريات للاستغلال الجنسي على يد رجال محليين يتولون توزيع الإغاثة الإنسانية باسم جمعيات خيرية محلية وبعض المنظمات الدولية في جنوب سوريا. ظاهرة الاستغلال هذه شملت أيضا سوريات لاجئات في دول الجوار.
- 3 أبريل/ نيسان 2018
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ما مدى حضور المرأة العُمانية في الحياة العامة؟
رغم قطعها أشواطاً في جملة من مضامير الحياة العامة، يتساءل المراقبون والعمانيون أنفسهم عن سبل توسيع النطاق الذي يمكن للمرأة العمل والازدهار فيه.
- 7 ديسمبر/ كانون الأول 2017
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ذوو الإعاقة: هل نسيتهم المجتمعات العربية في غمرة الحروب؟
أكثر من 1.5 مليون فرد في سوريا وحدها أصيبوا بإعاقات بسبب الحرب، ولاتبدو الصورة أفضل في اليمن. من الذي يقدم الدعم والمساندة لذوي الاعاقة؟ وهل جهود الدعم كافية؟
- 27 مارس/ آذار 2018
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لماذا يشهد الشرق الأوسط مزيدا من حالات الانتحار؟
مع حلول اليوم العالمي لمنع الانتحار ، حديث عن زيادة في عدد المنتحرين في العالم بشكل عام والشرق الأوسط ينال نصيبه من حالات الانتحار المتزايدة في ظل حديث عن أزمات يومية وعدم استقرار
- 12 سبتمبر/ أيلول 2017
هل هناك وعي كاف بمرض الاكتئاب في مجتمعك؟
اكثر من 300 مليون شخص حول العالم يعانون من مرض الاكتئاب بينما 10 بالمائة منهم فقط يتلقون العلاج وواحد من كل خمسة اشخاص في المنطقة العربية يعاني من الاكتئاب. لماذا يلجأ الناس الى التستر على مرض الاكنئات؟ هل ترى اننا بحاجة الى تصحيح نظرتنا الى الامراض النفسية؟
- 11 أبريل/ نيسان 2017
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ما الذي يميز المرأة في موريتانيا عن مجتمعات عربية أخرى؟
لعل الحضور الواضح للمرأة الموريتانية في الحياة السياسية هو من أبرز ما يلفت نظر من يزور موريتانيا للمرة الأولى. فهناك تسع وزيرات في الحكومة الموريتانية، من أصل 27 وزيرا. غير أن تحسن المشاركة السياسية للمرأة في موريتانيا لا ينفي وجود مشكلات اجتماعية هامة لازالت تعاني منها الكثير من الموريتانيات.
- 3 مارس/ آذار 2017
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نقطة حوار على مواقع التواصل الاجتماعي
نقطة حوار
نقطة حوار هو منتدى لمشاهدي ومستمعي وزوار صفحات بي بي سي، اذ يمكنهم، من خلاله، المشاركة بالرأي في القضايا التي تحتل موقعا بارزا في قائمة اهتماماتهم.
ما اثر صراع النفوذ بين السعودية وايران على المنطقة؟
الصراع على النفوذ بين ايران والسعودية يظهر بوجهه السياسي في لبنان، ويطل بوجه أكثر قسوة في سوريا واليمن حيث تدور الحروب بالوكالة. الصراع يكلف البلدين مبالغ طائلة وتستفيد منه أطراف خارجية كثيرة. فهل يمكن أن يتوقف؟