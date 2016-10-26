شارك برأيك

لماذا يشهد الشرق الأوسط مزيدا من حالات الانتحار؟

مع حلول اليوم العالمي لمنع الانتحار ، حديث عن زيادة في عدد المنتحرين في العالم بشكل عام والشرق الأوسط ينال نصيبه من حالات الانتحار المتزايدة في ظل حديث عن أزمات يومية وعدم استقرار