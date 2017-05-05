ليبيا: ما فرص نجاح الاتفاق بين السراج وحفتر؟

مصدر الصورة Reuters Image caption الجنرال خليفة حفتر يحظى بدعم مصر والامارات

اتفق رئيس حكومة الوفاق الوطني الليبية المدعومة من الأمم المتحدة فايز السراج مع القائد العسكري خليفة حفتر على العمل سويا لإنهاء الأزمة التي تشهدها البلاد، بحسب بيانين منفصلين اصدرهما كل فريق على حدا.

وجاء الإعلان عن الاتفاق عقب جولة محادثات استمرت يومين في دولة الإمارات العربية المتحدة التي تعد إلى جانب مصر الداعمين الرئيسيين لحفتر الذي لا يعترف بحكومة السراج في طرابلس.

وتم تعيين حفتر من قبل برلمان طبرق شرقي البلاد قائدا للجيش الليبي بينما يصر السراج على أن تكون قيادة الجيش خاضعة للحكومة المعترف بها دوليا.

ومن بين بنود الاتفاق تشكيل مجلس رئاسة الدولة في ليبيا يضم في عضويته حفتر والسراج ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح وإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية بعد 6 أشهر من سريان الاتفاق.

ولم يذكر بيان السراج الخطط التي تحدثت عنها وسائل اعلام موالية لحفتر ومنها "ضرورة العمل لمعالجة انتشار التشكيلات المسلحة وتنظيم حمل السلاح وحماية الجيش".

ومن بين البنود التي تم الاتفاق تشكيل "جيش موحد" لليبيا التي تعاني من الفوضى والاضطرابات وانتشار المليشيات منذ الاطاحة بحكم العقيد معمر القذافي عام 2011.

ويسيطر حفتر على فصائل في شرق ليبيا حيث تتركز الثروة النفطية وموانىء تصديره، وتعرقل هذه الفصائل الجهود الدولية لانهاء الصراع في البلاد وترفض التعامل مع حكومة الوفاق الوطني برئاسة السراج.

ومن النقاط العالقة فقرة في الاتفاق الذي توسطت فيه الأمم المتحدة تمنح حكومة الوفاق الوطني السيطرة على الجيش، وهو ما تخشى الفصائل المتمركزة في شرق البلاد أن يضعف القوات التي يقودها حفتر والتي يطلق عليها اسم "الجيش الوطني الليبي" والموالية برلمان طبرق.

يذكر ان حفتر كان يقاوم الدعوات للاجتماع مع السراج في أبو ظبي لكن ضغوطا إقليمية وغربية عليه وعلى السراج اثمرت وادت الى هذا الاتفاق و إعادة تفعيل الاتفاق الذي جرى بوساطة من الأمم المتحدة وأدى إلى تشكيل حكومة الوفاق الوطني التي يقودها السراج.

وقالت قناة 218 التلفزيونية الليبية المؤيدة لحفتر إنه والسراج اتفقا على اقتراح إلغاء هذه الفقرة وتشكيل حكومة وحدة وطنية معدلة.

فما فرص نجاح هذا الاتفاق؟

هل توصلت القوى الدولية والاقليمية الى قناعة لضرورة وضع حد للفوضى في ليبيا؟