مصدر الصورة Getty Images Image caption يستمر الاقتراع حتى الساعة العاشرة مساء

يدلي 47 مليون بريطاني، على مدى يوم الخميس 8 يونيو/ حزيران، بأصواتهم في انتخابات تشريعية مبكرة، كانت رئيسة الوزراء تيريزا ماي قد دعت إليها في شهر أبريل/ نيسان الماضي، بأمل تعزيز شعبية حزب المحافظين الذي تقوده، والرفع من عدد المقاعد التي يشغلها داخل مجلس العموم إلى أغلبية مريحة تساعدها في تجاوز العقبات التي قد تواجهها في مفاوضات خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي.

وشهدت الحملة الانتخابية منافسة قوية بين برنامجي الحزبين الرئيسيين المحافظين والعمال. الحملة التي بدأت بتقدم كبير للمحافظين على العمال بقيادة جيريمي كوربن، طبقا لاستطلاعات الرأي، انتهت بتقلص الفارق بينهما. وشملت الحملة مناظرات ونقاشات حامية حول ما يقترحه كل منهما بشأن المفاوضات المرتقبة مع الاتحاد الاوروبي الخاصة بخروج بريطانيا من عضويته إضافة إلى سياساتهما المقترحة بشأن قطاعي التعليم والصحة.

وأيا كان الفائز في اقتراع 8 يونيو/ حزيران فإنه سيواجه تحديات داخلية وخارجية كبرى. داخليا ينتظر البريطانيون إجراءات أمنية صارمة بعد هجمات لندن ومانشستر، والتي خلفت قتلى وجرحى بالعشرات. خارجيا سيتعين على رئيس الوزراء المقبل الخوض في تفاصيل مفاوضات الخروج من عضوية الاتحاد الاوروبي والتي تشكل أكبر هموم القيادة البريطانية.

اتجاهات نتائج الاقتراع الأولية ستبدأ بالظهور بعد منتصف الليل على أن تكتمل الصورة قبل منتصف نهار الجمعة.

ماذا يتوقع البريطانيون من رئيس الوزراء المقبل بعد اقتراع 8 يونيو/ حزيران؟ هذا هو موضوع النقاش في حلقة الجمعة من برنامج نقطة حوار.

سنناقش معكم هذه المحاور وغيرها في حلقة الجمعة 9 يونيو/ حزيران من برنامج نقطة حوار الساعة 16:06 جرينتش.

خطوط الاتصال تفتح قبل نصف ساعة من البرنامج على الرقم 00442031620022.

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