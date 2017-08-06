موريتانيا: هل حظيت المعارضة بفرصة عادلة في استفتاء الدستور؟

مصدر الصورة AFP Image caption سيدتان تدليان بصوتيهما في الاستفتاء على تعديل الدستور الموريتاني

في الوقت الذي تجري فيه عمليات فرز الأصوات على قدم وساق، في الاستفتاء الذي شهدته موريتانيا السبت 5 آب / أغسطس، على مجموعة من التعديلات الدستورية التي طرحها الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز وحزبه الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم، يسود مناخ من الترقب في البلاد انتظارا للنتيجة.

وتنص التعديلات المقترحة، والتي تحظى بتأييد حزب الرئيس والموالين له، على إلغاء مجلس الشيوخ الموريتاني، وتغيير العلم وهو ما حشد ضدها المعارضة الراديكالية في البلاد التي نددت بها.

ووصفت المعارضة الموريتانية، التي احتشدت ضد الاستفتاء ضمن تحالف المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة، التعديلات بأنها "مغامرة غير مجدية وانقلاب على الدستور"، كما اتهمت الرئيس ولد عبد العزيز "بالميل الخطير إلى الاستبداد". عبر سعيه من خلال التعديلات كما تقول، إلى إلغاء المدد الرئاسية في البلاد والمحددة بمدتين وهو ما نفاه الرئيس الموريتاني مرارا.

وقد شهدت الحملة التي سبقت إجراء الاستفتاء في موريتانيا، مظاهرات حاشدة من قبل المعارضين، كما شهدت أيضا اشتباكات، بينهم وقوات الأمن أدت إلى إصابة كثيرين بجروح.

من جانبه وصف الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز، المعارضة المقاطعة للاستفتاء الدستوري، بالوهمية والافتراضية والقليلة، وقال بعيد إدلائه بصوته في أحد مراكز الاقتراع بنواكشوط، إن هناك تعديلات إضافية يمكن القيام بها خلال السنوات القادمة لتحسين الدستور.

وفي الوقت الذي يقول فيه مؤيدو التعديلات ،إن الاستفتاء بشأنها شهد اقبالا كبيرا من قبل الناخبين الموريتانيين، تشكك المعارضة في ما تقوله الحكومة، في حين تحدث ناشطون عن وقوع عمليات تزوير، واستخدام للمال كرشى انتخابية على نطاق واسع.

وقد هنأت المعارضة الشعب الموريتاني، على إفشاله للاستفتاء على حد قولها، من خلال عدم التوجه إلى صناديق الاقتراع، وقالت إن "عملية التصويت شهدت مقاطعة لم يسبق لها مثيل في كافة أنحاء الوطن ".

وكانت لجنة الأزمة المشكلة من أعضاء مجلس الشيوخ، الموريتاني قد أعلنت السبت تعليق اعتصام الشيوخ لمدة 48 ساعة، ودعت لاجتماع الاثنين المقبل، وقد بدأ أعضاء مجلس الشيوخ هؤلاء، والذين وصل عددهم إلى عشرين عضوا اعتصاما مساء الأربعاء الماضي، للتنديد بإصرار الرئيس محمد ولد عبد العزيز على إلغاء المجلس.

برأيكم،

هل كانت الأجواء التي جرى فيه الاستفتاء الموريتاني أجواء ديمقراطية؟

كيف تتوقعون النتيجة؟ وإذا كانت النتيجة هي بنعم فماذا تعني؟

هل تتفقون مع ما تقوله المعارضة من أن رئيس البلاد يسعى من خلال التعديلات لإحكام قبضته على السلطة؟

وهل تتفقون مع ما يقوله الرئيس من أن المعارضة للتعديلات هي وهمية ولا توجد فقط سوى على مواقع التواصل الاجتماعي؟

سنناقش معكم هذه المحاور وغيرها في حلقة الاثنين 7 آب/ أغسطس من برنامج نقطة حوار الساعة 16:06 جرينتش.

خطوط الاتصال تفتح قبل نصف ساعة من البرنامج على الرقم 00442031620022.

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