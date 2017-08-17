هل تنفرج الأزمة الخليجية بقرار سلمان إدخال حجاج قطر؟

مصدر الصورة AFP Image caption ولي العهد السعودي محمد بن سلمان لدى استقباله الوسيط القطري

في خطوة مفاجئة اختلف المراقبون في تفسيرها، أمر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، بدخول الحجاج القطريين إلى السعودية، عبر منفذ سلوى البري لأداء مناسك الحج، وقالت وكالة الأنباء السعودية إن العاهل السعودي وجه أيضاً "بنقل كافة الحجاج القطريين من مطار الملك فهد الدولي في الدمام ومطار الأحساء الدولي على ضيافة مقامه الكريم ضمن برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود للحج والعمرة".

وجاءت القرارات السعودية، بعد لقاء ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في جدة، بالشيخ عبد الله بن علي بن عبدالله بن جاسم آل ثاني، أحد شيوخ العائلة الحاكمة في قطر في مبادرة للوساطة من قبل الأخير.

وما يزال من المبكر الجزم بما إذا كانت تلك الخطوة السعودية، تمثل سعيا حقيقيا لإحداث انفراجة في الأزمة القائمة، منذ ما يزيد على الشهرين بين الدوحة وأربع دول عربية بينها السعودية والبحرين والإمارات، أم أنها تمثل سعيا سعوديا لإحداث شق في العائلة الحاكمة في قطر عبر تفضيل طرف على طرف كما يرى البعض.

لسنا بحاجه إلى مكرمة

يقول الدكتور علي الهيل أستاذ العلوم السياسية القطري في حديث لنقطة حوار، إن الشيخ عبد الله بن علي بن عبدالله بن جاسم آل ثاني، هو شبه مقيم في السعودية نتيجة لزواجه منها و هو يعالج في أحد مستشفياتها، لكنه يزور بلاده قطر باستمرار وليس ثمة خلافات، بينه و بين الأسرة الحاكمة أو الشعب القطري.

ويضيف الهيل أن ما فعله الشيخ عبد الله بن علي، هو ما تعارف عليه الناس في الجزيرة العربية، عند نشوب أي خلاف، إذ ينبري أشخاص يتمتعون بسمعة طيبة لدى جميع الأطراف، لإصلاح ذات البين، و هذا ما فعله الشيخ وهو بالمناسبة ابن حاكم قطر الأسبق خلال الخمسينات و بداية الستينات الشيخ علي بن عبدالله آل ثاني.

ويعتبر الهيل أن ما بدا من الخطوة السعودية، هو إظهار الحجاج القطريين، وكأنهم بحاجة إلى مكرمة سعودية، من أجل أداء فريضة يرتبط أداؤها بالاستطاعة، وليس بمكرمة أو منة من أحد، وبالتالي والكلام للهيل فإن القطريين شعبا وحكومة، يتحفظون على الخطوة لأنها مثلها مثل الحصار تعد أمرا غير مسبوق، لكنهم في نفس الوقت يحدوهم الأمل في أن تكون مخلصة للم الشمل من جديد.

ويؤكد الهيل في نفس الوقت على أن الخطوة السعودية الأخيرة، لا يمكن فهمها بمنأىً عن الخطوات السابقة لدول الحصار الأربع، المتمثّلة في التنازلات التي تقدمها بغية الخروج التدريجي من عنق زجاجة الأزمة، التي افتعلتها إزاء دولة قطر، مشيرا إلى أن السعودية مع دول الحصار الثلاث الأخرى، باتت مفلسة بعد فشل كل السيناريوهات التي اتبعتها ضد قطر، ومن ثم فهم يسعون للخروج تدريجيا لحفظ ماء الوجه على حد قوله.

إجراء مؤقت

أما الدكتور محمد عبد الله آل زلفى عضو مجلس الشورى السعودي السابق، فيرى أن الخطوة السعودية كانت بسيطة، ولا يمكن تحميلها ما لا يحتمل في عالم السياسة، فهي جاءت ردا على الوساطة التي قام بها أحد شيوخ الأسرة الحاكمة في قطر، والذي جاء إلى بلد إسلامي ليعرض الوساطة في قضية بين البلدين .

ويضيف آل زلفي أن الرد السعودي كان يحكمه فقط، الحرص على الحجاج القطريين بحكم مكانة قطر لدى السعودية، وتقديرها أيضا لمكانة آل ثاني من خلال الشيخ الزائر.

غير أن آل زلفي ينفي إمكانية أن تنسحب الخطوة السعودية الأخيرة، على مجمل الموقف السعودي تجاه قطر في الأزمة القائمة، ويرى أن ما قدمته السعودية لن يتعدى عملية تسهيل دخول الحجاج القطريين إلى السعودية لأداء مناسك الحج فقط، لكن الموقف السعودي كما يرى سيعود إلى ما كان عليه بعد أداء الحجاج القطريين مناسكهم، وليس أمام قطر سوى الاستجابة لمطالب الدول العربية الأربع المقاطعة لها، وعلى رأسها السعودية من أجل حل الأزمة على حد قوله.

ويرى آل زلفي أيضا أن الخطوة السعودية، هدفت بالأساس إلى إبطال مفعول الحملة الدعائية التي شنتها قطر، والتي أرادت من خلالها إظهار أن السعودية تستخدم الحج لأغراض سياسية، عبر ما قالت إنه منع للحجاج القطريين من أداء الفريضة.

لكن آل زلفي يقول أيضا، إنه بإمكان صناع القرار في الدوحة، أن يتحلوا بالحكمة على حد قوله وأن يستغلوا تلك الفرصة السانحة، من خلال القرار السعودي الأخير ليبدأوا بالاستجابة إلى مطالب الدول الأربع لأن ذلك ومن وجهة نظره، هو التوجه الوحيد الذي يمكن أن يحل الأزمة.

برأيكم

هل تمثل الخطوة السعودية تحركا جادا للخروج من الأزمة؟

وهل تتفقون مع من يقولون بأنها ربما تكون مسيسة ومؤقتة لإحداث شق في العائلة الحاكمة في قطر؟

هل تعيد القضية إحياء ما أثير من قبل بشأن استخدام السلطات السعودية للحج في أغراض سياسية؟

وما هو السبيل برأيكم للخروج من الأزمة الخليجية في ظل تشبث كل طرف بمواقفه؟

سنناقش معكم هذه المحاور وغيرها في حلقة الجمعة 18 آب/أغسطس من برنامج نقطة حوار الساعة 16:06 جرينتش.

خطوط الاتصال تفتح قبل نصف ساعة من البرنامج على الرقم 00442031620022.

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