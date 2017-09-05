هل تقاعس العالم الإسلامي عن نصرة مسلمي الروهينجا؟

مصدر الصورة AFP Image caption حشود من مسلمي الروهينجا الهاربين عند الحدود مع بنجلاديش

في الوقت الذي تتزايد فيه التحذيرات من قبل منظمات دولية، من تفاقم حملة القمع التي يتعرض لها مسلمو (الروهيجنا) في ميانمار، قالت الأمم المتحدة إن عدد الفارين من أبناء هذه الأقلية، هربا من عمليات العنف التي ترتكب بحقهم والذين تمكنوا من الدخول إلى بنجلاديش، زاد ليصل إلى حوالي 120 ألف شخص.

من جانبها كشفت منظمة حقوقية مستقلة في ميانمار، عن تورط أجهزة حكومية بورمية، في عمليات القمع والاضطهاد الذي تتعرض له هذه الأقلية المسلمة، وأن عمليات القمع لا تقتصرعلى ولاية (راخين) شمال غرب البلاد، والتي شهدت أكبر حالات النزوح للمسلمين البورميين.

وتقول المنظمة وهي شبكة بورما المستقلة لحقوق الإنسان،إن الاضطهاد تدعمه الحكومة البورمية ، وعناصر بين الرهبان البوذيين بالبلاد، إضافة إلى جماعات من القوميين، ووفق التقرير فإن الكثير من المسلمين من كل العرقيات، حرموا من بطاقات الهوية الوطنية في حين تم منع الوصول إلى أماكن الصلاة للمسلمين في بعض الأماكن، وأضاف التقرير أن ما لا يقل عن 21 قرية في أنحاء بورما، أعلنت نفسها مناطق يمنع الدخول إليها من المسلمين بدعم من السلطات.

وبينما تتوالى التقارير التي تتناول الانتهاكات المتزايدة، من قبل سلطات ميانمار بحق هذه الأقلية، فإن السلطات تنفي ممارسة أي تمييز بحق (الروهينجا) وتقول إن قوات الأمن في ولاية (راخين)، التي شهدت أكبر نزوح للأقلية المسلمة، تشن حملة مشروعة ضد "إرهابيين".

ويقول الجيش البورمي الذي تشير الأنباء إلى ضلوعه في الحملة أيضا، إن حملته تستهدف المسلحين من (الروهينجا)، الذين يهاجمون المدنيين على حد قوله، في حين يصعب وفقا لمصادر مستقلة التأكد بشكل مستقل، من حقيقة الوضع على الأرض بفعل القيود المفروضة على الدخول إلى المنطقة.

وفي الوقت الذي أدانت فيه الأمم المتحدة وعدة منظمات حقوقية دولية، حملة القمع والاضطهاد التي يتعرض لها مسلمو (الروهينجا)، يشكو كثير من الناشطين من أبناء الطائفة، من تخاذل المنظمات والقيادات في العالمين العربي والإسلامي، في مجال إثارة قضيتهم والدفاع عنها.

وكانت مقررة الأمم المتحدة الخاصة بشؤون حقوق الإنسان في ميانمار (يانغهي لي)، قد انتقدت الزعيمة البورمية ورئيسة الوزراء (أون سان سو تشي)، لفشلها في حماية مسلمي (الروهينجا) في بلادها، وقالت لي إن "الوضع في مقاطعة (راخين) خطير فعلا، وكان على سو تشي أن تتدخل."

ولم تدل سان سو تشي، الحائزة على جائزة نوبل للسلام في عام 1991 بأي تصريح منذ اندلاع المواجهات الأخيرة قبل عشرة أيام.

على صعيد العالمين العربي والإسلامي فإنه وبعيدا عن التعاطف الشعبي، الموجود على صفحات التواصل الاجتماعي، مع قضية مسلمي (الروهينجا) تبدو الفجوة كبيرة بين ما هو رسمي وما هو شعبي، إذ يعتبر ناشطون من (الروهينجا)، أن المنظمات الإسلامية مثل منظمة التعاون الإسلامي وغيرها لم تفعل حتى الآن شيئا من أجل نظرة قضيتهم.

وتواجه الدول ذات الأكثرية المسلمة في جنوب شرق آسيا، ضغوطا شعبية من قبل مواطنيها، الغاضبين تجاه ما يتعرض له مسلمو (الروهينجا)، فقد شهدت إندونيسيا مظاهرات حاشدة تنديدا بـالانتهاكات بحق الطائفة، كما استهدفت السفارة البورمية في العاصمة (جاكارتا) بقنبلة حارقة صباح الأحد الماضي، وفق ما أعلنت عنه الشرطة المحلية.

وكانت جزر المالديف قد أعلنت الاثنين الماضي قطع علاقاتها التجارية مع بورما "الى أن تتخذ حكومة بورما إجراءات تردع الأعمال الوحشية التي ترتكب ضد الروهينغا المسلمين"، وفق ما قاله بيان لوزارة الخارجية.

برأيكم

هل تقاعس العالمان العربي والإسلامي عن نصرة قضية الروهينجا؟

وكيف تقيمون تحرك المجتمع الدولي حتى الآن لوقف ما يتعرضون إليه؟

هل تتفقون مع ما تقوله سلطات ميانمار من أن حملتها تتركز فقط لمواجهة الإرهاب ولاتستهدف الروهينجا؟

ولماذا برأيكم تلتزم سان سو تشي زعيمة ميانمار ورئيسة وزرائها الصمت حتى الآن تجاه الأزمة؟ والانتقادات الدولية؟

سنناقش معكم هذه المحاور وغيرها في حلقة الأربعاء 6 أيلول/سبتمبر من برنامج نقطة حوار الساعة 16:06 جرينتش.

خطوط الاتصال تفتح قبل نصف ساعة من البرنامج على الرقم 00442031620022.

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