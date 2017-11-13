هل يجوز استخدام الفن في قضايا سياسية؟

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أثارت أغنية بعنوان "قولوا لقطر" تتحدث عن الأزمة الخليجية جدلا كبيرا بعد أن دعا كثيرون إلى ضرورة عدم استخدام الفن في السياسة وعدم تشويه صورته عند الشعوب.

الأغنية الجديدة من كلمات الشاعر الإماراتي علي الخوار وغناء الفنان الإماراتي الشهير حسين الجسمي وعدد أخر من الفنانين الإماراتيين هاجموا فيها دولة قطر.

وصاحب الاغنية اطلاق هاشتاج على موقع التواصل الاجتماعي تويتر بنفس الاسم، استخدمه البعض للتعبير عن موقفه من هذا العمل الفني ومن الأزمة الخليجية التي دخلت شهرها السادس.

حسين الحداد استنكر في تغريدة له عبر هذا الهاشتاج الأغنية الجديدة وقال إن من شأنها هدم العلاقات الخليجية.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @HussainHadad إلى متى ستستمر الحرب الاعلامية والكلامية بين الشعوب؟!

علاقات بنوها اجدادنا لمدة عشرات السنين تهدم ب6 شهور!!

والله حراااام

#قولوا_ل_قطر — حسين الحداد - بوعمـر (@HussainHadad) ٨ نوفمبر، ٢٠١٧

يوسف الشوشان انتقد الأغنية وقال إنها تعمل على نشر الكراهية بين الشعوب

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @yousfa0 #قولوا_ل_قطر

سوف تلعنا الأجيال القادمة بسبب سكوتنا عن هذه المهازل الإعلامية التي تحدث في اعلامنا من يقود الوطن الى الحضيض ونشر الكراهية بين الشعوب ماذا تستفيد ؟

اعلام لايمثلنا وحصار لا يمثلنا كمسلمين قبل ان نكون سعوديين pic.twitter.com/WNOdC92S3O — يوسف الشوشان 🇸🇦 (@yousfa0) ٩ نوفمبر، ٢٠١٧

وحذر مشعل كذلك من خطورة مثل هذه الأعمال الفنية

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @MQ8mashal والله عيب على كل خليجي اللي قاعد يصير مهما كان الأختلاف فالبيت بين الأخوان مافي احد يتخلى عن الثاني كلنا اخوان وبني عم ويجمعنا مصير واحد مشترك وواجب علينا نبذ هالأمور والرجوع للعقل والحكمة والدين وصلة الدم والرحم بينا احذرو الفتنة ياجماعة تراها اشد من القتل .!#قولوا_ل_قطر — مشعلq8 (@MQ8mashal) ٨ نوفمبر، ٢٠١٧

كلمات الأغنية جاءت على الحان شبه عسكرية وتضمنت ألفاظا تحذيرية مما سيحدث لو استمرت قطر في رفضها لشروط الدول المقاطعة لها وهي السعودية والامارات والبحرين.

تعد أغنية قولوا لقطر هي ثاني عمل فني في عمر الأزمة الخليجية فقبل نحو شهرين أثارت أغنية "علّم قطر" التي شارك فيها فنانون سعوديون وتضمنت تهجما وتحريضا على دولة قطر، انتقادات مماثلة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال كثير من المغردين في موقع تويتر إن أغنية "علّم قطر" هي أسلوب رخيص لا يليق بالمطربين، وفيها إساءة للفن.

ومن المفارقات العجيبة ان بعض المشاركين في الأغنيتين شاركوا خلال السنوات القليلة الماضية في أغنيات تمدح قطر وشعبها.

برأيكم

هل يجوز استخدام الفن في قضايا سياسية؟

هل يمكن النأي بالفن بعيدا عن السياسة؟

ما أثر الخلط بين الفن والسياسة على المجتمع؟

كيف تنظرون إلى من يشاركون في أعمال فنية تخدم قضايا سياسية؟