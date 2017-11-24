مصر: لماذا تتكرر هجمات المسلحين على شمال سيناء؟

مصدر الصورة SINAI NEWS/ FACEBOOK PAGE Image caption استهدف مسلحون مسجدا يتبع الطرق الصوفية في سيناء، ما أسفر عن مقتل وإصابة العشرات

مأساة جديدة في سيناء خلفت 235 قتيلا و109 جرحى سقطوا في هجوم ظهر اليوم شنه مسلحون على مسجد بقرية الروضة الواقعة على بعد 20 كيلومترا غرب مدينة العريش في محافظة شمال سيناء المصرية.

وأوضح سكان محليون في العريش لبي بي سي أن "المسجد المستهدف تديره جماعة صوفية تتبنى الطريقة الجريرية، وهي طريقة يكفرها المتشددون. كما أن مرتاديه ينتمون لقبيلة السواركة التي تساند الجيش والشرطة بشكل واضح ضد المسلحين."

وقال متحدث باسم وزارة الصحة المصرية إن المسلحين استهدفوا المسجد بعبوة ناسفة وأسلحة آلية.

وقد أعلنت مديرية الصحة في شمال سيناء حالة الطوارئ إلى الحد الأقصى في جميع المستشفيات الحكومية. وفي القاهرة أعلن الحداد العام في البلاد لثلاثة أيام فيما عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي اجتماعا أمنيا بمشاركة وزيري الدفاع والداخلية ومديري المخابرات العامة والمخابرات الحربية.

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