سوريا: هل يشير استهداف الطائرة الإسرائيلية إلى سقوط المعادلات القديمة؟

مصدر الصورة Reuters Image caption رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، في اجتماع وزاري الأحد 11 فبراير/ شباط 2018

قالت إسرائيل إنها نفذت، السبت 10 فبراير/ شباط، ما وصفته بأكبر هجوم جوي منذ عقود على أهداف داخل سوريا ردا على اسقاط دفاعات النظام السوري طائرة إسرائيلية من طراز F16.

وأضاف المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، جوناثان كونريكوس، أن الهجوم الجوي الإسرائيلي "أسفر عن تدمير 12 موقعا، بينهم أربعة أهداف إيرانية، بالقرب من العاصمة السورية دمشق".

وجاء التصعيد العسكري الأخير، حسب الرواية الإسرائيلية، على خلفية "اختراق طائرة إيرانية بدون طيار للأجواء الإسرائيلية، مما أدى إلى استهدافها من قبل طائرة عسكرية إسرائيلية، ثم دخول الطائرات الإسرائيلية إلى المجال الجوي السوري لاستهداف منصة التحكم التي تم إطلاق الطائرة الإيرانية منها".

في المقابل، قالت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) إن "الدفاعات الجوية السورية تمكنت من إصابة طائرتين إسرائيليتين على الأقل"، وهو ما تنفيه إسرائيل مؤكدة أن طائرة واحدة تم استهدافها.

وأصدر حزب الله اللبناني بيانا قال فيه: "نؤكد أن تطورات اليوم تعني بشكل قاطع سقوط المعادلات القديمة"، في إشارة إلى إسقاط الطائرة الإسرائيلية وإمكانية استهداف طائرات إسرائيلية أخرى في المستقبل.

ومن جهتها، أدانت إيران اعتراض إسرائيل مسار إحدى طائراتها بدون طيار. ونقل التليفزيون الرسمي الإيراني عن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، بهرام قاسمي، نفيه دخول الطائرة الإيرانية الأجواء الإسرائيلية، قائلا إن "التقارير عن اسقاط طائرة إيرانية بدون طيار تحلق فوق إسرائيل سخيفة للغاية".

وعلى الصعيد الدولي، حثت وزارة الخارجية الروسية "كافة الأطراف على ضبط النفس وتجنب أي أعمال من شأنها أن تؤدي إلى تعقيد أكبر للوضع الحالي". ودعت موسكو إلى "الاحترام غير المشروط لسيادة وسلامة أراضي سوريا والدول الأخرى في المنطقة".

وبالتزامن، قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، أدريان رانكين غالواي، إن "إسرائيل هي أقرب شريك أمني لنا في المنطقة". وأضاف أننا "نؤيد تماما حق إسرائيل الأصيل في الدفاع عن نفسها ضد التهديدات التي تستهدف أرضها وشعبها".

ويعتبر حادث اسقاط الطائرة الإيرانية بدون طيار ثم الطائرة الإسرائيلية من طراز F16 أشد حوادث المواجهات العسكرية بين إسرائيل وإيران وسوريا منذ بدء الصراع السوري عام 2011. ويعتقد أنها المرة الأولى التي تفقد فيها إسرائيل طائرة عسكرية في الصراع الدائر.

وتشن إسرائيل من وقت لآخر غارات جوية على ما تقول إنها "مخازن للأسلحة ومنشآت أخر في الداخل السوري بهدف منع وصول الصواريخ الإيرانية إلى حزب الله اللبناني".

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