قضية الجاسوس الروسي: إلى أين تتجه العلاقات البريطانية الروسية؟

مصدر الصورة AFP Image caption تعرض الجاسوس الروسي سيرجي سكريبال لهجوم جنوبي بريطانيا

قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف إن بلاده ستبلغ بريطانيا أولا بأي إجراءات للرد عليها فيما يتعلق بقضية الجاسوس الروسي المزدوج السابق سيرجي سكريبال ثم تعلنها على الملأ.

وأكد لافروف مجددا موقف موسكو من هذه القضية، وقال إن المزاعم البريطانية ضد روسيا "فجة بكل ما في الكلمة من معنى."

من جانبه قال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف إن بلاده تعتبر موقف بريطانيا في الخلاف المتعلق بتسميم سكريبال في جنوب انجلترا "غير مسؤول" وإن موسكو تعد للرد على الإجراءات التي اتخذتها لندن ضدها.

وتعهد بيسكوف بالرد على التحرك البريطاني الذي قال إن روسيا تنظر إليه "باندهاش كبير" لعدم وجود دليل يدعم الاتهامات التي وجهتها لندن لموسكو.

وأضاف بيسكوف "كل هذه مؤشرات على استفزاز لبلدنا. مواقف الجانب البريطاني تبدو لنا غير مسؤولة كلية".

أما وزارة الخارجية الروسية فقالت إن موسكو لا تزال مستعدة للعمل مع لندن بشأن التحقيق في الهجوم إلا أنها أشارت إلى أن بريطانيا لا تزال رافضة لذلك.

وعبرت المتحدثة باسم الوزارة ماريا زاخاروفا عن دهشتها من إبداء دول أخرى تضامنها مع بريطانيا في قضية سكريبال دون أن تكون لديها معلومات عن القضية، وقالت إن "حقيقة" هذا الحادث يجري التستر عليها.

يأتي ذلك في وقت قال مكتب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في بيان إن فرنسا تتفق مع بريطانيا على أن روسيا كانت وراء الهجوم بغاز للأعصاب على الجاسوس الروسي.

وقال المكتب بعد اتصال هاتفي بين ماكرون ورئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي "منذ بداية الأسبوع أطلعت المملكة المتحدة فرنسا عن كثب على الأدلة التي جمعها المحققون البريطانيون وتلك المتعلقة بمسؤولية روسيا عن الهجوم".

وأضاف "فرنسا تتفق مع المملكة المتحدة على أنه لا يوجد أي تفسير عقلاني آخر وتؤكد تضامنها مع حليفتها".

وفي تصعيد جديد من جانب بريطانيا أشار وزير الخارجية بوريس جونسون إن الشرطة البريطانية قد تستهدف من وصفهم بالروس الفاسدين الذين يدينون بثرواتهم إلى صلاتهم بالرئيس فلاديمير بوتين، وذلك ردا على الهجوم الذي تعرض له سكريبال وابنته.

كانت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي قالت يوم الأربعاء 14 آذار/مارس إن بريطانيا ستطرد 23 دبلوماسيا ردا على الهجوم.

وقالت ماي في البرلمان "بموجب ميثاق فيينا ستطرد المملكة المتحدة 23 دبلوماسيا روسيا تم تعريفهم على أنهم ضباط مخابرات سريون".

وأضافت أن هذه هي أكبر عملية طرد لدبلوماسيين من لندن منذ 30 عاما وأنها ستقلص من قدرات المخابرات الروسية في بريطانيا لأعوام مقبلة.

وتابعت "سنجمد أصولا للدولة الروسية في حال حصلنا على أدلة على أنها قد تستخدم في تهديد حياة أو ممتلكات مواطنين أو سكان في بريطانيا".

وعبر البيت الأبيض عن أن الولايات المتحدة تشارك بريطانيا تقديرها أن روسيا مسؤولة عن الهجوم وتؤيد القرار الذي اتخذته بطرد دبلوماسيين روس.

من ناحية أخرى، قالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل إن الاتحاد الأوروبي سيقدم موقفا مشتركا حيال الهجوم خلال اجتماع يعقده الزعماء الأوروبيون الأسبوع المقبل.

وأضافت "ومع ذلك، أقول إنه لا يجوز لنا قطع كل الاتصالات الآن. علينا أن نواصل التحدث مع الروس برغم كل الخلافات في الرأي".

برأيكم هل بالغت بريطانيا في رد فعلها على الهجوم؟ ولماذا؟

وهل تسرعت في خطوة طرد الدبلوماسيين الروس؟ ولماذا؟

ما توقعاتكم لرد الفعل الروسي؟

وما أثر الإجراءات المتبادلة بينهما على علاقات البلدين؟