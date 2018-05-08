ماهي المسارات التي قد تمضي فيها طهران بعد انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي؟

مصدر الصورة EPA Image caption الرئيس الأمريكي أعرب مرارا عن عدم رضاه عن الاتفاق

قبل أقل من ساعتين من إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مصير الاتفاق النووي مع إيران والمقرر مساء الثلاثاء الثامن من أيار/مايو، نقلت وكالات الأنباء في خبر عاجل لها أن الرئيس الأمريكي أبلغ نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، بأنه سينسحب من الاتفاق.

وفي حالة تأكد هذه الأنباء يكون ترامب، قد مضى قدما بقراره متجاهلا المناشدات الأوربية الأخيرة، بعدم إنهاء الاتفاق الذي أبرم عام 2015، ومع تداول أنباء تفيد بأن ترامب سينسحب من الاتفاق، ينتظر العالم معرفة الطريق الذي ستمضي فيه إيران، وسط تحذيرات أوربية من الخطر الذي سيؤدي له الانسحاب من الاتفاق، على أمن وسلامة الشرق الأوسط بشكل خاص وأمن العالم بشكل عام، فترى أي طريق ستمضي فيه إيران؟ وكيف سيكون تأثير تصرفها على المنطقة وعلى العالم؟.

ويرى مراقبون أن قرار الرئيس الأمريكي بالمضي قدما في الانسحاب من الاتفاق النووي مع إيران، يعني أنه سيعود إلى زيادة العقوبات على طهران، وأن ذلك سيؤدي بدوره إلى تبعات دولية بالغة الخطورة، إذ أنه سيزيد من مشكلات الاقتصاد الإيراني ، كما سيؤدي إلى مزيد من التصعيد في الوضع المتوتر بالفعل في الشرق الأوسط، لدرجة لا يستبعد فيها هؤلاء امكانية نشوب حرب، بجانب أنه سيؤدي على مستوى آخر إلى توسيع الخلاف بين أمريكا وحلفائها الأوربيين، الذين ظلوا يضغطون حتى اللحظة الأخيرة، من أجل الإبقاء على الاتفاق مع إدخال تعديلات عليه تلبي المطالب الأمريكية، فقد قال وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون في واشنطن قبل إيام "نعتقد أننا يمكن أن نكون أكثر تشددا مع إيران وأن نتعامل مع قلق الرئيس" من دون التخلي عن الاتفاق، لافتا إلى أن "الخطة البديلة لا يبدو أنه تمت بلورتها حتى الآن".

كما دعا وزيرا الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان والألماني هايكو ماس في ختام اجتماع في برلين، واشنطن إلى البقاء في الاتفاق، معتبرين أنه أفضل وسيلة "لتفادي حصول إيران على السلاح النووي".، وكانت وكالة الأنباء الفرنسية قد نقلت عن دبلوماسي أوروبي قوله في واشنطن "يبدو لي من الواضح إنه سيعيد فرض العقوبات"، وسيؤدي هذا، بحسب الخبراء، إلى "إنهاء" الاتفاق الموقع في فيينا بين إيران والقوى الست الكبرى (الولايات المتحدة، وبريطانيا، والصين، وروسيا، وفرنسا، وألمانيا) بعد أكثر من عشر سنوات على التوتر بشأن الاتفاق النووي مع إيران.

وبانتظار تأكيد ما قالته النيويورك تايمز عن انسحاب ترامب من الاتفاق النووي مع إيران، تتوجه الأنظار إلى طهران بانتظار طريقة تصرفها في تلك الحالة، ويبدو من غير الخفي أن جل المحافظين في إيران يتبنون موقفا متشددا، يؤكد على أن طهران ستنسحب من الاتفاق إذا نفذ ترامب تهديداته بالانسحاب فقد قال علي أكبر ولاياتي، مستشار المرشد الأعلى للثورة الإيرانية مرارا بأن إيران ستنسحب من الاتفاق إذا نفذت واشنطن تهديدها، بينما قال الرئيس الإيراني حسن روحاني من جانبه قبل أيام إن بلاده يمكن أن تبقى في الاتفاق النووي، حتى في حال انسحاب الولايات المتحدة منه شريطة ضمان الأطراف الأخرى تحقيق أهداف طهران.

ويعتبر مراقبون أن انسحاب واشنطن وربما انسحاب طهران من الاتفاق لاحقا، سيؤدي إلى إضعاف الرقابة على المشروع النووي الإيراني، وربما يزيد من فرص تمكن إيران من تطوير سلاح نووي، وقد كان ذلك واضحا في تصريحات معظم المسؤولين الأوربيين، الذين حذروا خلال الأيام الماضية من أن الانسحاب الأمريكي من الاتفاق، ربما يجعل القوة النووية الإيرانية خارج السيطرة، وأنه من الافضل الاستمرار في الاتفاق من أجل إحكام الرقابة على برنامج طهران النووي.

على صعيد التوتر المتصاعد في منطقة الشرق الأوسط، يرى مراقبون أيضا أن الانسحاب من الاتفاق سيجعل سياسة طهران، أكثر عدائية في المنطقة، وأنها ربما تنخرط بصورة أكبر في سياسات عدائية تجاه دول خليجية على رأسها السعودية، والتي تمثل عدوا إقليميا لها في المنطقة خاصة وأن هناك حربا بالوكالة تقودها الدولتان عبر وكلاء، في عدة دول حاليا ولا يستبعد كثيرون أن تتحول إلى حروب مباشرة .

على الجانب الآخر شهدت الفترة الأخيرة تبادلا للتهديد والوعيد بين مسؤولين إيرانيين وإسرائيليين، خاصة بعد هجوم اتهمت إسرائيل بشنه على قاعدة عسكرية في سوريا، يخدم فيها عسكريون إيرانيون وأدت وفقا لتقارير، إلى مقتل عدد من هؤلاء العسكريين، وقد توعدت إيران بأن ردها على تلك الهجمة الإسرائيلية هو بمثابة الأمر الحتمي، في حين هددت إسرائيل بدك المنشآت النووية الإيرانية، في حالة إقدام طهران على ضرب تل أبيب، وفي ظل كل هذا التوتر يخشى كثيرون من أن يزيد الانسحاب من الاتفاق النووي من المخاطر القائمة بالفعل لاندلاع حرب بين البلدين ربما يتسع نطاقها في الشرق الأوسط.

برأيكم

ماهي المسارات التي قد تمضي فيها إيران بعد انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي؟

كيف سيكون تأثير الانسحاب الأمريكي على العلاقات بين واشنطن وأوروبا؟

هل تتفقون مع التحذيرات الأوروبية من أن الانسحاب قد يؤدي إلى حرب في الشرق الأوسط؟

وهل يمكن بالفعل بقاء إيران في الاتفاق في حالة استمرار الأطراف الأخرى فيه بعيدا عن واشنطن كما قال روحاني؟

سنناقش معكم هذه المحاور وغيرها في حلقة الأربعاء 9 أيار/مايو من برنامج نقطة حوار الساعة 16:06 جرينتش.

خطوط الاتصال تفتح قبل نصف ساعة من البرنامج على الرقم 00442031620022.

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