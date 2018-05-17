كيف يختلف رمضان بالنسبة لك عن باقي شهور السنة؟

مصدر الصورة AFP Image caption فوانيس رمضان تحمل صورة محمد صلاح

يحمل رمضان معانٍ كثيرة ومختلفة باختلاف البلاد وتنوع التجارب التي يعيشها العباد طيلة الشهر.

يولي المسلمون تاسع الأشهر الهجرية اهتماماً بالغاً نظراً لمكانته الدينية ورمزيته التاريخية، فهو الشهر الذي أنزل فيه القرآن، وفيه ليلة القدر، وفيه يصومون ليتعففوا عن ملذات الدنيا ويهذبوا نفوسهم، ويستزيدوا من تعاليم دينهم وتوصياته.

كما تعد وجبة الإفطار فرصة لتمتين الأواصر الأسرية والمجتمعية، سواء تم تناولها تحت سقف المنزل أو قبة المسجد، أو حتى في سرادقات "مآدب الرحمن" التي تغص بها الشوارع العامة. وبما أن الصيام مقرون لدى الكثيرين بالامتناع عن الطعام والشراب، فإن قاعدة "الممنوع مرغوب" تنطبق هذا الشهر لدى البعض أكثر من أي وقت آخر، فتتخم البطون وتتكدس السعرات الحرارية وتذهب برامج الحمية أدراج الرياح.

لكن الشهر الفضيل يحمل أعباءه الخاصة، غير الجوع والعطش الذي يشعر بهما الصائم، إذ أن أسعار السلع ترتفع على الدوام والقوة الشرائية للمتسوق الرمضاني تنخفض عاماً بعد عام.

لقد باتت ولائم الإفطار التي تتفنن بعرضها شاشات التلفزة محض حلم لملايين العرب والمسلمين الذين يتجرعون ضنك العيش، لا سيما في شهر الرحمة والبركة، وأضحت أقصى آمالهم هي أن لا تخسف قنبلة السقف على رؤوس عوائلهم في اليمن، أو أن يصاب أبناؤهم بشظايا طائشة في سوريا، أو تملتئ رئات أطفالهم بغاز القذائف المسيلة للدموع في القدس.

لكن الصورة ليست بالقتامة التي كانت عليها العام الماضي. فالموصل تعيش أجواء رمضان للمرة الأولى منذ استعادة سكانها لها من قبضة تنظيم الدولة الإسلامية، وسوريا أيضاً تحتفل بالشهر الكريم بعد أن خفت حدة القتال لحد بعيد، وأصبحت أغلب مناطق سوريا هادئة نسبيا. لكن ذلك لا يعني انتهاء معاناة ملايين المتضررين في كلا البلدين، العراق وسورية، فهم يقضون شهراً بالغ الصعوبة بنزوحهم وتشريدهم وعيشهم كل يوم بيومه وكل ساعة بساعتها.

ومع كل ذلك، فإن العالمين العربي والإسلامي يبتهجان ويحتفلان برؤية هلال رمضان كقرط يضيء عنان السماء، ويتطلعان لشهر يختلف عن باقي أشهر السنة.

ما الذي يميز رمضان عن باقي شهور السنة بالنسبة لكم؟

هل تشعرون أن الجو العام في بلدكم أميل للإقلال والتقشف أم الإسراف والإهدار؟

هل لفتت أنظاركم أي مبادرات خيرية أو اجتماعية هذا العام؟

سنناقش معكم هذه المحاور وغيرها في حلقة الجمعة 18 أيار/مايو من برنامج نقطة حوار الساعة 16:06 جرينتش.

خطوط الاتصال تفتح قبل نصف ساعة من البرنامج على الرقم 00442031620022.

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