هل يعتبر وقف تمويل السعودية للمسجد الكبير في بروكسل قراراً سليماً؟

مصدر الصورة Jihan Chara Image caption المسجد الكبير في بروكسل

الهجمات الإرهابية التي هزت بلجيكا في مارس/آذار ٢٠١٦ وتورط شباب من بروكسل في هجمات ١٣ نوفمبر/تشرين الثاني ٢٠١٥ في باريس دفعت السلطات الفيدرالية البلجيكية إلى البحث عن مصادر التطرف الإسلامي في بلجيكا وعلى وجه الخصوص ما يثار عن الدور الذي ربما تلعبه السعودية في هذا السياق.

بعد الهجمات، أسست بلجيكا لجنة برلمانية قدمت سلسلة من التوصيات، بما في ذلك وضع حد لنفوذ السعودية والتعاليم السلفية التي مصدرها في بلجيكا، وفقا للنواب البلجيكيين، هو المسجد الكبير في بروكسل.

من أجل التغلب على المشكلة، أعلنت بلجيكا في مارس/آذار ٢٠١٨ أنها أوقفت تمويل المملكة العربية السعودية للمسجد الكبير. وللتذكير، في ١٩٦٩ قدم هذا المبنى الملك بودوان الأول، ملك البلجيكيين، للملك فيصل بن عبد العزيز آل سعود الذي تكفل بتمويل إعادة إعمار المبنى حتى يصبحَ المسجدُ مركزاً يلمع بفضله نورُ الإسلام الأوروبي. وبمبادرة من العائلتين الملكيتين، وضع الاتفاق المبنى الذي يعود بناؤه إلى ١٨٨٠ تحت إشراف المملكة العربية السعودية. كان الهدف في ذلك الوقت هو العثور على تمويل لصيانته. وأصبح المبنى في نهاية المطاف المسجد الكبير في بروكسل ومقر المركز الثقافي الإسلامي في بلجيكا.

القرار ليس مفاجأة، رغم أنه أدهش البعض. في وقت مبكر من يناير / كانون الثاني ٢٠١٨، التقى وزير الخارجية السعودي، عادل الجبير، بنظيره البلجيكي، ديدييه ريندرز، في بروكسل لمناقشة صعود السلفية في بلجيكا والدور الذي لعبه المسجد الكبير في انتشاره. التقى الرجلان في أحد المعالم التاريخية للعاصمة البلجيكية، وأعلنا أنهما وافقا على الإدارة المستقبلية للمسجد الكبير في بروكسل. أوضح ديدييه رايندرز أن بلجيكا يجب أن تتولى إدارة هذا المسجد الكبير وقد يضعها تحت إشراف سلطة بلجيكية محلية للدين الإسلامي، على الأرجح "السلطة التنفيذية لمسلمي بلجيكا". على الرغم من أن ذلك الاجتماع لم يسفر إلا عن اتفاق مبدئي حينئذ، اتخذت بلجيكا قراراً قاطعاً في مارس/آذار ٢٠١٨: قررت الحكومة إنهاء عقد الإيجار مع الرابطة الإسلامية العالمية التي أشرفت على المسجد الكبير في بروكسل نيابة عن السعودية.

كان الهدف وراء العملية يكمن في وضع حد لتأثير القوى الأجنبية على الدين الإسلامي في بلجيكا. ومع ذلك، يبقى السؤال الحاسم هو تمويل المسجد الكبير في دولة علمانية حيث يوجد فصل واضح بين الدين والدولة. ووفقاً لوزير الخارجية البلجيكي، فإن التمويل سوف يستند إلى مبدأ الشفافية: فعلى السلطات الفيدرالية البلجيكية أن تعطي موافقتها المسبقة على أي تمويل مهما كان مصدره. وإذا لم تتم مثل هذه الموافقة، قد تحتفظ السلطات البلجيكية بالحق في إنهاء هذا التمويل. ويطلب من المسجد الكبير إقامة "علاقة دائمة مع السلطات البلجيكية، مع احترام قوانين وتقاليد بلادنا التي تنقل وجهة نظر متسامح عن الإسلام"، كما جاء في بيان صادر عن وزير العدل. وعلاوة على ذلك سيضطر المسجد لتقديم ملف اعتراف رسمي.

وغالبا ما، تم انتقاد المسجد الكبير في بروكسل على الرؤية الصارمة للإسلام التي يتم تدريسها فيه، والتي تأخذ جذورها من الوهابية. ويذكر أن مذكرة أمن الدولة لعام ٢٠١٥ حذرت من خطب ودورات "تعزز بشكل جوهري رفض جميع من ليسوا سلفيين، وبالتالي يمكن أن تؤدي إلى درجة أعلى من التطرف أو حتى التطرف العنيف".

وعلى الرغم من أن زيادة تحكم السلطات الفدرالية بمحتوى التعاليم في المساجد من أجل القضاء على ما قد يعد تطرفا دينيا يتعارض مع القيم الديمقراطية الأوروبية تعتبر فكرة جيدة، فإنه من غير المحتمل أن يضع هذا القرار حداً لأكثر من أربعة عقود مليئة بخطاب نقل أفكاراً يرى البعض أنها تتعارض مع القيم الوطنية.

إن المسجد الكبير في بلجيكا ليس سوى قمة جبل الجليد، والعديد من مصادر التعصب الأخرى لا تزال موجودة بكل تأكيد.

برأيكم، هل يمكن أن يساهم وقف التمويل السعودي للمسجد الكبير في التغلب على مشكلة التطرف الديني في بلجيكا؟

هل ثمة دور للمؤسسة السياسية و/أو الدينية في السعودية في انتشار التطرف الديني والإرهاب؟

في دولة علمانية، هل تدخل الدولة في مشكلة تتعلق بالعبادة مقبول؟

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