هل المسلمون جزء حقيقي من المجتمع الألماني؟

مصدر الصورة Reuters Image caption تظاهرة لأنصار حركة بيغيدا المناهضة للإسلام في ألمانيا

أربعة ملايين مسلم يعيشون في المانيا هم جزء منها وكذلك ديانتهم جزء منها، هكذا ردت المستشارة الألمانية انغيلا ميركل على وزير الداخلية في حكومتها هيرين زيهوفر.

زيهوفر وهو ايضا زعيم الحزب المسيحي الاجتماعي البافاري كان قد قال في حوار مع صحيفة بيلد الألمانية ان الاسلام ليس جزءا من المانيا رغم ان المسلمين الذين يعيشون فيها هم جزء منها.

تصريحات اثارت جدلا كبيرا في جميع المستويات السياسية والرسمية علاوة على غضب كبير في أوساط المسلمين في المانيا.

ولَم تكن ميركل وحدها التي تدخلت ردا على وزير داخليتها، فالرئيس الألماني فرانك شتاينماير أكد هو الاخر كسلفه كريستيان فولف انه يرى المسلمين جزءا من المجتمع الألماني.

لكن هذه المواقف لم تنهي الجدل الذي احدثته تصريحات زيهوفر خاصة ان سياسين ألمان اخرين حتى من داخل حلف ميركل ذاتها كانوا قد رددوها.

هذا الامر فتح الباب مجددا للنقاش حول ما اذا كان المسلمون جزءا حقيقيا من المجتمع الألماني، وما إذا كانوا يقومون بما يكفي من جانبهم للاندماج في هذا المجتمع؟

وكذلك هل تقوم الدولة بما يكفي لتحقيق اندماج حقيقي للمسلمين، ام ان ما يجري هو محاولات لتذويبهم؟

ومن جانبهم هل يفعل مسلمو ألمانيا ما يكفي للاندماج في المجتمع الألماني؟

برنامج نقطة حوار طرح كل هذه التساؤلات وغيرها في حلقة خاصة تم تصويرها في العاصمة الألمانية برلين بحضور عدد من الضيوف والمشاركين، تذاع يوم الجمعة 29 جزيران/يونيو في الرابعة وست دقائق بتوقيت غرينيتش.