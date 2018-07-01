المغرب: هل تشعل الأحكام القضائية على معتقلي الريف حراكا جديدا؟

مصدر الصورة Reuters Image caption مظاهرات منددة بالأحكام الصادرة ضد نشطاء حراك الريف

أثارت الأحكام التي صدرت عن الغرفة الجنائية الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء في المغرب منتصف الأسبوع الماضي، في حق 54 معتقلا من نشطاء الريف، ردود فعل قوية داخل المغرب وخارجه.

فقد وزعت المحكمة عقوبات بالسجن تجاوزت 300 سنة على معتقلي الريف، وعلى رأسهم قائد الحراك ناصر الزفزافي وخمسة من رفاقه، الذين أدينوا بعشرين سنة سجنا لكل منهم، بعد متابعتهم بتهم ثقيلة تتعلق بسلامة الأمن الداخلي للدولة.

وحفلت وسائل التواصل الاجتماعي، على نحو خاص، منذ الإعلان عن تلك الأحكام، بتعليقات من مغاربة، داخل البلاد وخارجها، استنكرت في معظمها مدد العقوبات ووصفتها بأنها "باطلة" و"صادمة" و"قاسية" و"ظالمة". أعقبتها تغريدات من شخصيات وهيئات سياسية وحقوقية ومدنية، بعضها التزم موقف الحياد ودافع عن استقلال القضاء وبعضها الآخر رأى فيها ردة حقوقية تنذر بعودة "سنوات الجمر والرصاص"، العبارة التي يشير بها المغاربة الى قمع الحريات وانتهاكات حقوق الانسان التي سادت في عهد الملك الراحل الحسن الثاني في النصف الثاني من القرن الماضي.

واعتبر حقوقيون أن تلك الأحكام إشارة قوية إلى أن الدولة تمضي في مقاربتها الأمنية في التعامل مع المطالب الاجتماعية والاقتصادية لأبناء منطقة الريف، وهي بذلك توجه رسائل تحذيرية مفادها أنها لا تزال تمسك بآليات الضبط والتحكم، وأن لا أحد يستطيع أن يزعزع هيبتها.

ولم يصدر عن الحكومة موقف من تلك العقوبات إلا بعد مرور ثلاثة أيام. واكتفت بالقول في بيان رسمي إنها تحترم استقلال القضاء، وإن من حق المتهمين استئناف تلك الأحكام بأمل أن تتم مراجعتها في المرحلة الموالية.

وكان حزب العدالة والتنمية وحزب التقدم والاشتراكية التنظيمين السياسيين الوحيدين، ضمن الائتلاف الحكومي، اللذين اعتبرا الأحكام قاسية وصادمة فيما لاذت الأحزاب الأربعة الأخرى بالصمت.

أما في صفوف المعارضة فكانت فيدرالية اليسار الديمقراطي الممثلة بمقعدين في مجلس النواب الأكثر جهرا بانتقادها للدولة والمنظومة القضائية. وقالت أمينتها العامة نبيلة منيب في مؤتمر صحفي: "كان على الدولة أن تتعامل بحكمة مع معتقلي الريف وتطلق سراحهم وتستمع لصرخة الشعب المقهور".

وأثثت الفضاءَ الالكتروني تعليقاتٌ مصورة لبعض أسر المعتقلين عبروا فيها عن صدمتهم من قرار المحكمة. أبرزها كان لأحمد الزفزافي، والد ناصر الزفزافي، الناشط البارز في حراك الريف. وفي مقابلة مع جريدة هسبريس الالكترونية تساءل الزفزافي الأب "هل هو انتقام أم شيء آخر؟ ... الحسيمة تعيش حالة نكبة، معظم شبابها فر إلى إسبانيا. منهم من مات في البحر ومنهم من فر إلى مدن مغربية أخرى خوفا من الاعتقال... هناك جهات تريد أن يظل الاحتقان مستمراً في هذه المنطقة".

وفي الخارج اكتفت وزارة الخارجية الفرنسية بالتعليق على تلك الأحكام بالقول: "نعرب عن تمسكنا باحترام الحريات العامة ونحن واعون بالوضع الاقتصادي والاجتماعي في الريف"

وفي هولندا، التي توجد بها جالية مغربية كبيرة تنحدر من منطقة الريف، ناقش البرلمان في جلسة حضرها وزير الخارجية ستيف بلوك، تطورات ملف الريف على ضوء الأحكام الصادرة في حق المعتقلين. وأكد الوزير أن حكومته ترى أن مخاطر أصبحت تتهدد زيارة الهولنديين من أصل مغربي إلى الريف. وهو ما أثار رد فعل غاضب من الحكومة المغربية.

ويخشى عدد من الحقوقيين والسياسيين من أن عدم الإفراج عن معتقلي حراك الريف إما بإصدار عفو ملكي شامل أو بتقليص مدد هذه الأحكام أو إلغائها في مرحلة الاستئناف، سيؤدي الى الإضرار بالثقة بين المجتمع والدولة ويزيد من الهوة الفاصلة بينهما خصوصا وأن المغاربة يطمحون إلى نظام ديمقراطي حر في كنف ملكية يتفق كثير من المغاربة على ضرورة استمرارها.

وقد سارع العديد من الشخصيات السياسية والحقوقية البارزة والتنظيمات الحزبية إلى مناشدة الملك محمد السادس إصدار عفو عام عن المعتقلين وتنبيه الدولة إلى التهديدات التي تشكلها حالة الاحتقان التي استعرت بعد النطق بتلك الأحكام والتحذير من تداعياتها التي قد تدفع باتجاه إطلاق حراك شعبي جديد يتجاوز منطقة الريف.

برأيكم،

هل تشعل الأحكام القضائية على معتقلي الريف حراكا جديدا في المغرب؟

هل تعتقد أن العقوبات الصادرة ضد قادة الحراك مبالغ فيها؟

هل ترى أن القضاء المغربي مستقل فعلا في قراراته؟

هل هناك مخاطر في حدوث أزمة ثقة بين الدولة والمجتمع؟

لماذا لم يصدر بعد العاهل المغربي عفوا ملكيا عن معتقلي حراك الريف؟

سنناقش معكم هذه المحاور وغيرها في حلقة الاثنين 2 يوليو/ تموز من برنامج نقطة حوار الساعة 16:06 جرينتش.

خطوط الاتصال تفتح قبل نصف ساعة من البرنامج على الرقم 00442031620022.

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