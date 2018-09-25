كيف ترون تعامل السلطات السودانية مع الحمى في كسلا؟

مصدر الصورة Getty Images Image caption ولاية كسلا السودانية نقطة للاهتمام بعد مايقال عن تفشي نوع من الحمى المميتة بها

ماتزال حالة عدم الوضوح سيدة الموقف، بشأن الحالة الصحية في ولاية كسلا السودانية، وسط أنباء وتقارير لم تتوقف خلال الأيام الماضية، وحديث لا ينقطع عبر وسائل التواصل الاجتماعي، عن انتشار نوع من الحمى، ما يزال غير معروف حتى الآن في الولاية الواقعة شرقي السودان.

وكانت بعض التقارير قد أشارت إلى أن هذه الحمى، التي حددها بعض الأطباء بحمى (الشيكونغونيا)، قد أودت حتى الآن بحياة ما يزيد على مئة شخص من سكان كسلا، في حين حذرت تقارير أخرى من أن المرض، يهدد بالانتشار إلى ولايتي بورتسودان والقضارف المجاورتين، كما أطلق ناشطون سودانيون هاشتاغ #كسلا _تحتضر، على موقع تويتر.

وتبدو حالة عدم الوضوح فيما يتعلق بالموقف الصحي في كسلا، ونوع الحمى التي تنتشر هناك ،متزايدة بفعل التعامل السياسي مع القضية سواء من طرف السلطات السودانية، أو من قبل المعارضين لها.

وبينما تقلل السلطات الصحية السودانية من خطورة الموقف، وتشكك في عدد ضحايا المرض، الذي يتداوله المعارضون والناشطون عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ترى المعارضة في الجانب الآخر، أن الموقف خطير جدا وأن السلطات الصحية تعاملت معه بصورة سياسية، وقللت من عدد الضحايا في وقت لم تعلن للناس طبيعة المرض، وما تتخذه من إجراءات في ظل حالة مزرية تبدو عليها المستشفيات في المنطقة.

وكان بعض الأطباء قد أشاروا، إلى أن هذا النوع من الحمى (الشيكونغونيا)، لا يتسبب عادة في الوفاة، مطالبين بإجراء فحوص أكثر دقة للوقوف على أسباب الانتشار المتزايد لحالات الإصابة، وفي تقييمهم للأعراض المتداولة بين المصابين أشار أطباء، إلى احتمال أن تكون الحمى هي (حمى الضنك)أو (الحمى النزفية).

ووفقا للمعلومات المتداولة فإن شهر آب/أغسطس الماضي، شهد أول ظهور لحالات الإصابة في مدينة كسلا، لتتزايد بعد ذلك حالات المصابين الذين يراجعون المستشفيات بنفس الأعراض، إلى المئات يوميا.

وتصر السلطات السودانية رغم اعترافها بانتشار هذا النوع من الحمى، على أنه لم يوقع وفيات حتى الآن، وكان والي كسلا قد أكد ذلك في تصريحات أخيرة له، إذ قال إن المرض لم يوقع وفيات في الولاية، لكنه أكد إصابة 10,935 من سكانها به حتى 23 أيلول/سبتمبر الجاري.

وبجانب ما تقوله المعارضة من أن المرض أوقع ضحايا، ومطالبتها بإعلان المنطقة منطقة وباء، فإنها تلوم على السلطات الصحية السودانية أيضا، عدم التزامها بالشفافية في تعاملها مع الموقف، وهو ما أدى إلى حالة من الضبابية وانتشار المخاوف بين الناس، في ظل عدم معرفتهم بطبيعة الأعراض.

برأيكم

كيف تعاملت السلطات السودانية مع انتشار هذا النوع من الحمى في كسلا؟

ماهي حقيقة الأمر فيما يتعلق بهذا النوع من الحمى وعدد الإصابات؟

هل ترون أن المعارضة السودانية استغلت الموضوع سياسيا؟

وهل تعاملت معه بنفس الطريقة التي تتهم الحكومة بالتعامل معه بها؟

إذا كنتم في كسلا حدثونا عن الأوضاع لديكم؟

سنناقش معكم هذه المحاور وغيرها في حلقة الأربعاء 26 أيلول/سبتمبر من برنامج نقطة حوار الساعة 16:06 جرينتش.

خطوط الاتصال تفتح قبل نصف ساعة من البرنامج على الرقم 00442031620022.

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