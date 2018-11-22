موسم #100_امرأة: كيف كسرت طموحات نساء عربيات قيود مجتمعاتهن؟

Image caption إنجازات المرأة العربية

العادة ما تواجه المرأة في المجتمعات العربية عراقيل أمام ارتقائها السلم الاجتماعي أو المهني وتشتكي من أن ذكورية مجتمعها تحول دون تحقيق آمالها وطموحاتها في تقلد المناصب العليا في المجالين السياسي أو التجاري وتحمل المسؤولية.

ومع ذلك سجل التاريخ الحديث للدول العربية، ولا يزال، بصمات لعدد من السيدات تفوقن في مجالهن بدءا بالنضال السياسي ومرورا بالعلم والرياضة وانتهاء بالفن.

ومن الأسماء التي سجلتها الذاكرة العربية العداءة المغربية نوال المتوكل التي أصبحت في أولمبياد عام 1984، في لوس أنجليس، أول بطلة أولمبية عربية تتوج بذهبية في سباق 400 متر حواجز. واستمر نجم نوال متألقا وأصبحت ايقونة المجال الرياضي النسوي في بلدها وتقلدت منصب وزيرة الرياضة في بلدها لتكون أوّل امرأة منذ عام 2007، تشغل هذا المنصب في العالم العربي.

اسم عربي آخر بزغ نجمه في الولايات المتحدة هو غادة المطيري البروفيسورة السعودية الأمريكية التي لمع اسمها منذ سنوات عندما نالت أرفع جائزة للبحث العلمي في أمريكا. في بحثها عرضت الدكتورة المطيري تقنية قد تُغني مستقبلًا عن العمليّات الجراحيّة.

وسجل تاريخ الهندسة المعمارية في الشرق والغرب اسما كبيرا للمهندسة العراقية البريطانية زها حديد. وكانت زها، حتى تاريخ وفاتها عام 2016، إحدى أكثر الشّخصيّات النسائية تأثيرًا في العالم وحققت شهرة واسعة في الأوساط المعمارية الغربية.

وتولت الراحلة تصميم عشرات المشاريع المعمارية في كل أصقاع الأرض بينها دول مثل بريطانيا وايطاليا واليابان وقطر. وبفضل مهاراتها ظفرت الراحلة بوسام التقدير من الملكة البريطانية وعينتها اليونسكو سفيرة من أجل السّلام عام 2010.

وتتكرر إنجازات المرأة العربية وتفوقها داخل مجتمعها أحيانا، وخارج بلدها في معظم الأحيان، في كل المجالات غير أنها لا تزال تعاني من حظر على قدراتها وإمكانياتها في الغالب من الأحيان بسبب كوابح ذات طبيعة ثقافية واجتماعية تقليدية وسياسية وتشريعية.

وترى العديد من الحقوقيات العربيات أن مشكلة الصعوبات التي تواجه رغبة تألق المرأة العربية داخل مجتمعها تكمن في انتشار ثقافة تمييزية ضدها تتخذ من الخطاب الديني التقليدي تعبيرا لها، يعمل على سيادة عقلية ذكورية ضمن أنظمة سياسية غير ديمقراطية تضبط كل حركة تحررية في المجتمع من شأنها منح المرأة حيز حرية واسعا يمكنها من إبراز قدراتها إن في إدارة الأعمال أو تسيير الإدارة أو ممارسة المسؤولية السياسية.

في إطار موسم #100_امرأة الذي تحرص بي بي سي على تنظيمه في شهر نوفمبر/ تشرين الثاني من كل عام، نناقش معكم كيف تمكنت نساء عربيات من تحقيق إنجازات غير معتادة في مجالات مختلفة، قد تكون اجتماعية أو إنسانية أو سياسية أو ثقافية، لكن ما يجمع بين هذه الإنجازات هو قدرة النساء العربيات على تحدي الأوضاع المحيطة بهن، وتجاوز الصعاب التي واجهتهن لكي يغيرن مجتمعاتهن إلى ما هو أفضل.

برأيك،

كيف حققت نساء عربيات طموحاتهن في الارتقاء الاجتماعي والسياسي؟

هل تعتبر العقلية الذكورية والتقاليد الاجتماعية للمجتمعات العربية عائقا امام ارتقاء المرأة؟

لماذا تتزايد فرص المرأة العربية في التميز خارج مجتمعها؟

سنناقش معكم هذه المحاور وغيرها في حلقة الجمعة 23 نوفمبر/ تشرين الثاني من برنامج نقطة حوار الساعة 16:06 جرينتش.

خطوط الاتصال تفتح قبل نصف ساعة من البرنامج على الرقم 00442031620022.

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