نقطة حوار يحتفي بإنجازات المرأة العربية

Image caption "كل امرأة تنجب وتربي وتعمل وتدير شؤون بيتها هي خارقة"

شارك برنامج نقطة حوار في تغطية موسم #100امرأة الذي تخصصه بي بي سي كل عام للاحتفال بإنجازات نساء العالم ومناقشة التحديات التي يواجهنها.

وتناول البرنامج تقدم المرأة العربية في شتى مناحي الحياة العامة في حلقتين، ناقشتا كيفية التغلب على العقبات التي تحول دون تألقها في مجالات كالعلم والسياسة والتجارة والعمل التطوعي والإنساني، والدور الذي تؤديه نجمات التواصل الاجتماعي في إحداث تغيير إيجابي في مجتمعاتهن، مستعرضاً نماذج ناجحة عدة في كلتيهما.

واختار فريق البرنامج أن يسلط الضوء في الحلقتين على أمثلة للمرأة الخارقة التي استطاعت أن تجني ثمار جهدها الدؤوب على الرغم من القيود المفروضة عليها من قبل الدولة والمجتمع والعائلة، ناهيك عن أغلال الأعرافوالتقاليد التي عرقلت تقدم النساء حول العالم منذ قرون .

مسؤولية مشتركة

إحدى هؤلاء السيدات الخارقات هي نورا غازي الصفدي، محامية مختصة بالدفاع عن ضحايا الاعتقال التعسفي والاعتقال القسري.

تحدثت نورا باستفاضة عما دفعها للانخراط في العمل الحقوقي، مشيرة لطفولتها المشوبة بألم اعتقال أبيها في سوريا، وإيغار الجرح عندما اعتقلت قوت الأمن زوجها سنة 2012 وأعدمته في السجن.

وقالت مؤسسة منظمة "ممنوع التصوير" المعنية بالدفاع عن معتقلي الرأي والمختفين قسرياً، إنها ليست ضحية، ولا ترى نفسها كعنصر مستضعف في المجتمع، مضيفة أن الرجل أيضاً ضحية القمع السياسي، وأنهما يتقاسمان مسؤولية رفع الظلم عن كافة فئات المجتمع.

أن تكون تراباً أو لؤلؤاً

قدمت داليا صبري إلى الدنيا دون أن تبصر النور بسبب نقص في الأوكسجين ناجم عن عدم اكتمال نموها، لكنها تلمست طريقها نحو النجاح الموسيقي بالرغم من ضراراتها.

بدأت بعزف العود في مراهقتها بعد تحفيز أحد معلميها، فاستهوتها لحونه لدرجة أنها قررت تعلم الموسيقى في الجامعة رغم اعتراض عائلتها التي وصفت الآلة الموسيقية التي أسرتها بأنها "للختايرة والزلام".

تابعت دراستها العليا فنالت درجتي الماجستير والدكتوراه، ثم عادت لتدرس الموسيقى في جامعة الأردن وتؤسس (تجمّع لؤلؤة) المعني بالارتقاء بذوي الاحتياجات الخاصة كي يعيشوا بكرامتهم ومن دون شفقة المجتمع والمنظمات الخاصة برعايتهم.

انقشعت ظلمة الإعاقة قليلاً بتعيينها في الجامعة، لكنها ما لبثت أن تطبق عليها عام 2015 عندما اكتشفت ورماً سرطانياً في العقد اللمفاوية، فباتت تزور مركز العلاج الكيميائي فور انتهاء محاضراتها.

كان العام التالي أرأف بها إذ تماثلت للشفاء وشاركت في مهرجان للمكفوفين في تونس، وقدمت للمرة الأولى حفلاً موسيقياً خارج الأردن عزفت فيه مقطوعات من تأليفها.

فسرت داليا اسم المبادرة غير الربحية قائلة إن المعاق أشبه بالحجر الذي تصقله إعاقته، فإما أن يصبح حفنة تراب أو يستحيل لؤلؤاً براقاً.

الشهرة بين الميزة والمسؤولية

حققت الإعلامية والكوميدية ومدونة الفيديو، هاتون قاضيشهرة واسعة في السعودية والخليج والعالم العربي بشكل عام إثر تصديها لمواضيع اجتماعية تمس حياة بنات جنسها في برنامج فكاهي على يوتيوب.

تتناول هاتون في برنامجها ذائع الصيت، والذي يتابعه الملايين عبر وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة، هواجس المرأة العربية بشكل عام والسعودية بشكل خاص. فتطرقت بخفة دم فائقة لموضوع وصاية الرجال على النساء، متندرة بالقول إن أهم رجل في حياة المرأة السعودية هو السائق الهندي.

تقرّ هاتون بأن الأضواء المسلطة على نجمات فيسبوك وتويتر وسناب شات ويوتيوب وإنستغرام ما هي إلا مسؤولية بالغة الحساسية إذ أنهن يؤثرن على تفكير متابعاتهن دون أن يعين ذلك، مستشهدة برسالة وصلتها من إحدى متابعاتها على سناب شات، قالت فيها إنها عدلت عن قرارها بالانتحار بفضل الثقة التي اكتسبتها من أفلام هاتون الهادفة والمضحكة في آن واحد.

وقالت هاتون إنها ليست خارقة بسبب ما تقدمه لمتابعيها، بل لأنها امرأة، وكل النساء خارقت طالما أنهن ينجبن ويربين ويعملن ويضطلعن مسؤوليات هائلة تجعل منهن "مكتب خدمات عام".

واختتمت هاتون مساهمة نقطة حوار في موسم #100امرأة بالإشارة لقوة الضحك كسلاح يوظف لتغيير نمط تفكير المتلقي، قائلة إنه ذو حدين، يذكي نيران الظلم الذي تقاسيه شرائح معينة في المجتمع، أو تغرس في النفوس رفضاً له.