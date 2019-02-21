كيف ترى توقيت تنفيذ أحكام الإعدام في مصر؟

مصدر الصورة Getty Images/ KHALED KAMEL Image caption أحكام الإعدام في مصر تثير انتقادات دولية

انتقدت منظمات حقوقية عدة تنفيذ السلطات المصرية حكم الإعدام بحق تسعة مدانين بقتل النائب العام السابق، هشام بركات، الذي اغتيل في القاهرة قبل أربعة أعوام.

وقالت منظمة العفو الدولية في بيان لها يوم الأربعاء 20 فبراير/شباط إن إعدام المدانين التسعة يمثل دليلاً فاضحاً على فداحة الظلم الواقع في البلاد، مضيفة أنهم أدينوا عقب محاكمة تفتقر للشفافية، وفي ظل اتهامات بممارسة التعذيب.

ويحذر ناشطون حقوقيون من ارتفاع مقلق لأحكام الإعدام الصادرة في مصر منذ تولي الرئيس السيسي السلطة عام 2013. ورغم إبطال محكمة النقض العديد من هذه الأحكام، طوقت الحبال رقبة 15 مداناً حتى الآن هذا العام.

وأثار تنفيذ الحكم صباح الأربعاء 20 شباط/فبراير زوبعة من السخط والتنديد الدوليين، كما جاءت في وقت تشهد فيه مصر جدلا واسعا حول التعديلات الدستورية المقترحة، والتي ترسخ بروك الرئيس السيسي على قمة الهرم السياسي والعسكري للبلاد حتى عام 2034، علاوة على إضافة صلاحيات واسعة لترسانته الرئاسية العتيدة.

وتلقى المصريون على شبكات التواصل الاجتماعي خبر الإعدام بمزيج من الأسى والبهجة، فمنهم من ذيّل مرثياتهم بـ #لا_لتنفيذ_الإعدامات تعبيراً عن رفضهم للأحكام الجائرة حسبما يرون، وآخرين اعتبروا الإعدامات جزاءً عادلاً بحق المتورطين بقتل أحد ركائز المنظومة الحقوقية المصرية، أو كما وصفوها: #القصاص_لشهيد_العدالة.

هل ثمة دلالة كامنة في توقيت الإعدامات؟ ما هي؟

هل على السلطات المصرية أن تعير انتقادات المنظمات الحقوقية أي اهتمام؟

إلام يشير تتابع التطورات السياسية والامنية في البلاد؟

سنناقش معكم هذه المحاور وغيرها في حلقة الجمعة 22 شباط/فبراير من برنامج نقطة حوار الساعة 16:06 جرينتش.

خطوط الاتصال تفتح قبل نصف ساعة من البرنامج على الرقم 00442031620022.

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