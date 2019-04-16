هل تحظى التعديلات الدستورية بقبول في الشارع المصري؟

مصدر الصورة AFP Image caption جلسة البرلمان المصري قبل التصويت على التعديلات

في الوقت الذي يترقب فيه كثيرون، تصويت البرلمان المصري النهائي بنهاية اليوم الثلاثاء 16 نيسان/إبريل، على مقترحات التعديلات الدستورية بعد انتهاء مراجعتها، بلجنة الشؤون التشريعية والدستورية، ما يزال الجدل دائرا بين الأطراف السياسية بين مؤيد ومعارض لتلك التعديلات.

وكانت اللجنة التشريعية والدستورية بالبرلمان المصري، قد وافقت الأحد 14 نيسان/إبريل، على الصياغة النهائية للتعديلات الدستورية، في وقت ينتظر فيه أن تطرح تلك التعديلات، بعد موافقة البرلمان عليها لاستفتاء شعبي أشار مسؤولون في الهيئة الوطنية للانتخابات، إنه سيكون قبل شهر رمضان القادم.

وينص المقترح الذي يصوت البرلمان المصري عليه، على تعديل 12 مادة من مواد الدستور، وإضافة ثمانية مواد جديدة، لكن الأبرز فيها والأكثر أثارة للجدل، هو التعديل المتعلق بفترات الرئاسة، والذي سيعني في حالة إقراره، إضافة عامين إلى فترة حكم الرئيس السيسي الحالية لتنتهي عام 2024، بدلا من عام 2022، في حين سيجعل من حق الرئيس أيضا الترشح لفترة ثالثة، بعد ان كان قد استنفد حقه في الترشح لمدتين رئاسيتين وفق الدستور الحالي، وهو ما يعني بالتبعية إمكانيه بقائه في السلطة حتى العام 2030 .

ويشتد الخلاف والجدل بشأن التعديلات الدستورية، في أوساط النخب، إذ يعتبرها مؤيدو النظام، تصب في المصلحة العامة للبلاد، وتضمن من الاستقرار والاستمرارية، بحيث تمكن الرئيس عبد الفتاح السيسي من إكمال مشاريعه السياسية والاقتصادية، التي بدأها مع توليه رئاسة البلاد، ويرى هؤلاء أن الدستور ليس نصا مقدسا، وأنه قابل للتعديل كما أن مصر ليست استثناء في هذا الصدد، إذ سبقتها لذلك عدة دول ،كما يؤكدون على أن مدد الرئاسة أيضا تمت زيادتها في تعديلات شهدتها عدة دول في تجارب سابقة.

أما المعارضون فيرون أن التعديلات الدستورية، تعني "بقاء السيسي في السلطة حتى 2030"، وأنها تمثل تعديا على الدستور نفسه و"تكريسا للدكتاتورية" من وجهة نظرهم.

وقد دعت الحركة المدنية الديمقراطية، التي تضم أحزابا مدنية أبرزها: الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، وتيار الكرامة، وحزب الدستور، وحزب التحالف الشعبي الاشتراكي، وحزب الإصلاح والتنمية الثلاثاء الشعب المصري إلى النزول يوم الاستفتاء للتصويت بـ(لا) على التعديلات الدستورية.

وأكدت الحركة في بيان لها الثلاثاء، رفضها الكامل والحاسم لتلك التعديلات المطروحة أمام مجلس النواب حاليا شكلا وموضوعا، مطالبة نواب البرلمان "احتراما لمسؤوليتهم الوطنية، برفض تلك التعديلات داخل البرلمان".

وكانت الحركة قد دعت أيضا في مارس الماضي إلى "مقاومة" ما وصفته ب"العدوان على الدستور بكافة الطرق والأساليب السلمية الديمقراطية"، قائلة "منذ اللحظة الأولى للطرح الرسمي لمشروع تعديل الدستور، أعلنت الحركة عن رفضها الواضح والصريح لتلك التعديلات انطلاقا من أنها تعديلات غير دستورية وستؤدي إلى تكريس الديكتاتورية وحكم الفرد الواحد، كما ستقضي على أي إمكانية للتأسيس لدولة مدنية ديمقراطية حديثة".

على صعيد الشارع، ورغم اللافتات التي تغطي معظم شوارع القاهرة والمدن المصرية، تأييدا للتعديلات الدستورية، يرى المعارضون أن هذه اللافتات الدعائية، ليست تعبيرا عن الواقع الحقيقي، وأن أحدا من المواطنين لا يمكنه الإعراب سوى عن التأييد في ظل الظروف الحالية.

ورغم وجود نقاشات عبر وسائل التواصل الاجتماعي، في أوساط المصريين بين مؤيد ومعارض، إلا أن البعض يرى أن هذه النقاشات ربما لا تمثل الجانب الأكبر من المصريين، وأنها محصورة في أوساط الطبقة الواعية، في حين أن الجانب الأكبر من المصريين يبدو مهموما، بظروف اقتصادية صعبة لا تمكنه من رفاهية الاهتمام بمعرفة طبيعة التعديلات المقترحة.

برأيكم

هل تحظى التعديلات المقترحة للدستور المصري بقبول المواطنين؟

كيف تقيمون جدية النقاش الذي دار بشأن تلك التعديلات داخل البرلمان؟

ما تقييمكم لمن يقولون بأن تلك التعديلات ضرورية من أجل الاستمرارية والاستقرار؟

إذا كنتم في مصر هل تعتبرون هذا الاستفتاء مهما بالنسبة لكم؟

وهل ستحرصون على التصويت به؟

سنناقش معكم هذه المحاور وغيرها في حلقة الأربعاء 17 نيسان/إبريل من برنامج نقطة حوار الساعة 16:06 جرينتش.

خطوط الاتصال تفتح قبل نصف ساعة من البرنامج على الرقم 00442031620022.

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