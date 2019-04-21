لماذا باتت دور العبادة هدفا متكررا للإرهاب؟

مصدر الصورة AFP Image caption جانب من الدمار الذي لحق بإحدى الكنائس التي تعرضت للتفجير في سريلانكا

طرحت التفجيرات التي شهدتها مدينة كولومبو، عاصمة سريلانكا ومحيطها، والتي استهدفت ثلاث كنائس وعدة فنادق، من جديد تنامي خطر استهداف دور العبادة في الهجمات الإرهابية، ولماذا بات هذا الخطر متزايدا خلال الفترة الأخيرة؟

وأدت التفجيرات التي استهدفت الكنائس بصورة أساسية، في كولومبو وضواحيها، إلى مقتل ما يزيد على مئتي شخص، وفي الوقت الذي لم تعلن فيه أية جهة مسؤوليتها عن الهجمات، فرضت السلطات السريلانكية حظرا للتجول بصورة عاجلة، يستمر حتى الساعة السادسة صباحا بالتوقيت المحلي في كافة أنحاء سريلانكا.

وقد حظيت تفجيرات سيرلانكا الدامية، بإدانات من قبل العديد من الهيئات والجهات الإسلامية، في المنطقة العربية والعالم الإسلامي بشكل عام، إضافة إلى الإدانة الدولية، وقال الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، في تغريدة له على الحساب الرسمي للأزهر الشريف، على موقعي تويتر وفيسبوك: "لا أتصور آدميا قد يستهدف الآمنين يوم عيدهم، هؤلاء الإرهابيون تناقضت فطرتهم مع تعاليم كل الأديان"، كما دعا لذوي الضحايا بالصبر وللمصابين بالشفاء العاجل.

ويعيد استهداف الكنائس في تفجيرات سريلانكا للأذهان ،سلسلة من الهجمات الإرهابية، التي تعرضت لها عدة دور للعبادة في عدة دول، ففي بلدة (كرايستشيرش) في نيوزيلندا، وخلال صلاة الجمعة يوم الخامس عشر من آذار/ مارس الماضي، أقدم مسلح من اليمين المتطرف، على قتل خمسين مسلما، بينما كانوا يؤدون الصلاة في مسجدين بالمدينة، في هجوم مروع قام ببثه مباشرة عبر وسائل التواصل الاجتماعي وهز العالم.

وفي مصر شهدت عدة دور للعبادة هجمات من هذا القبيل، ففي أواخر تشرين الثاني/ نوفمبر، من عام 2017 شن إرهابيون هجوما كان الأكثر دموية على أحد المساجد في سيناء أوقع ما يقارب الثلاثمئة قتيل.

ومن بين الهجمات المتعددة التي تعرضت لها الكنائس في مصر، يبرز تفجير كنيسة القديسين في منطقة سيدي بشر، بمدينة الإسكندرية، والذي وقع عشية احتفالات رأس السنة عام 2011، وأسفر عن مقتل 23 شخصا وإصابة 97 آخرين.

وكانت كنيسة البطرسية، في منطقة العباسية بالقاهرة أيضا، قد تعرضت لتفجير في الأول من كانون الأول/ ديسمبر عام 2016، أسفر عن مقتل 29 شخصا.

وتأتي تفجيرات الكنائس في سيرلانكا، لتمثل حلقة في سلسلة الهجمات، التي تستهدف دور العبادة، في أنحاء متفرقة من العالم، وتؤشر إلى أن تلك الدور، أصبحت هدفا سهلا للإرهابيين، وفي الوقت الذي يرى فيه مراقبون أنه قد يكون من الصعب، تحديد الجماعة التي استهدفت الكنائس في سريلانكا لتعدد هذه الجماعات، فإنهم يعتبرون أن استهداف دور العبادة، ربما يأتي من قبل جماعات تسعى لتحقيق هدف سياسي، وقد لا تكن عداء لدين بعينه.

برأيكم

لماذا باتت دور العبادة هدفا متكررا للهجمات الإرهابية؟

هل تعكس تلك الهجمات تداخلا بين الدين والسياسة في العديد من دول العالم؟

وهل تعتقدون أن وقوع هجمات جديدة من هذا النوع يغذي من تيار التطرف في كل عقيدة؟

وما هو السبيل برأيكم لإخراج دور العبادة من حسابات الجماعات السياسية؟

سنناقش معكم هذه المحاور وغيرها في حلقة الإثنين 22 نيسان/إبريل من برنامج نقطة حوار الساعة 16:06 جرينتش.

خطوط الاتصال تفتح قبل نصف ساعة من البرنامج على الرقم 00442031620022.

إن كنتم تريدون المشاركة عن طريق الهاتف يمكنكم إرسال رقم الهاتف عبر الإيميل على nuqtat.hewar@bbc.co.uk

يمكنكم أيضا إرسال أرقام الهواتف إلى صفحتنا على الفيسبوك من خلال رسالة خاصة Messageكما يمكنكم المشاركة بالرأي على الحوارات المنشورة على نفس الصفحة، وعنوانها: https://www.facebook.com/hewarbbc أو عبر تويتر على الوسم @nuqtat_hewar

شاركونا بتعليقاتكم