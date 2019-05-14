السودان: ما الذي يضمن تنفيذ الاتفاق بين المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير؟

مصدر الصورة Reuters Image caption أحد جرحى الاعتداء على معتصمين في الخرطوم

بعد يومين من تعرض المعتصمين أمام القيادة العامة للجيش في الخرطوم لإطلاق النار، الأمر الذي أسفر عن سقوط خمسة قتلى على الأقل وعشرات الجرحى، أعلن المجلس العسكري الانتقالي الحاكم في السودان الأربعاء 15 مايو/آيار التوصل إلى أتفاق مع قوى الحرية والتغيير بشأن المرحلة الانتقالية.

وبموجب الاتفاق، الذي أعلنه الفريق ياسر عطا عضو المجلي العسكري الانتقالي، ستكون الفترة الانتقالية لمدة 3 سنوات، وسوف تتولي قوى الحرية والتغيير تشكيل مجلس الوزراء ونسبة 67% من المجلس التشريعي على ان تخصص بقية النسبة للأحزاب غير المنضوية تحت التحالف من بينها فصائل مسلحة في جنوب كردفان والنيل الازرق ودارفور. كما تم الاتفاق على تشكيل لجنة تحقيق مشتركة بين التحالف والمجلس لمعرفة ملابسات الهجوم على المحتجين ومحاربة المتورطين. غير أنه لم يتم الاتفاق بعد على نسب المشاركة بين المدنيين والعسكريين في المجلس السيادي الحاكم.

وكانت الضغوط قد تصاعدت على المجلس العسكري للتوصل إلى أتفاق مع قوى الحرية والتغيير بعد أن أصدرت هذه القوى بيانا حملت فيه المجلس مسؤولية أحداث العنف ضد المعتصمين، كما أصدرت السفارة الأمريكية في الخرطوم بيانا قالت فيه أن "محاولة المجلس العسكري فرض إرادته على المحتجين كانت السبب فيما تعرض له المعتصمون من هجمات".

ومن جانب آخر هناك مخاوف من قوى الثورة المضادة كما أوضح عباس مدني، القيادي بقوى الحرية والتغيير، والذي قال أن هذه القوى "لا يسرها أي تقدم في التفاوض يفضي في النهاية إلى بدء سلطة انتقالية تقود إلى عملية تحول ديمقراطي كامل في السودان".

وكانت مجموعة مسلحة قد أطلقت النار على معتصمين يوم الاثنين 13 مايو/آيار. وقال شهود من المتظاهرين إن مطلقي النار كانوا جنودا من قوات الدعم السريع استخدموا جرافات لإزالة حواجز ومتاريس مقر الاعتصام.

لكن المجلس العسكري الانتقالي سارع الى إصدار بيان توضيحي اتهم فيه مجموعات مسلحة غير راضية على ما تم إحرازه من تقدم في مفاوضات المجلس مع قوى إعلان الحرية والتغيير بشأن تفاصيل المرحلة الانتقالية.

لم يكشف بيان المجلس عن هوية المسلحين لكنه قال إنهم تسللوا الى منطقة الاعتصام وبدأوا بإطلاق النار على المواطنين والقوات النظامية التي تقوم بحراسة وحمايتهم.

واستطرد يقول إن "جهات تتربّص بالثورة أزعجتها النتائج التي تم التوصل إليها - بين المجلس وقوى الحرية والتغيير- تعمل على إجهاض أي اتفاق يتم التوصل إليه وإدخال البلاد في نفق مظلم... سنتّخذ الإجراءات والتدابير اللازمة للحيلولة دون وصول هؤلاء المتربصين بالثورة والثوار إلى مراميهم".

ومن جانبها دعت قوى التغيير المجلس العسكري الانتقالي وكافة الضباط وضباط الصف والجنود إلى حماية سلمية الثورة والمواطنين، والتعامل بالصرامة اللازمة مع كل من يفتعل العنف، ويسعى للبلبلة والتصعيد.

ويبدو أن ردود فعل الأطراف المعنية بالأزمة السياسية في السودان مواطنين وهيئات تحاول تجاوز تداعيات الهجوم على المعتصمين رغم الحصيلة الثقيلة للقتلى والجرحى. ويجري الحديث عن جهات في المؤسسة العسكرية أو الدولة العميقة ربما لجأت الى استخدام القوة بعد أن سئمت من الاعتصام والمعتصمين.

وتبقى تساؤلات حول الاتفاق الذي تم التوصل اليه بين المجلس العسكري الانتقالي وقوى الحرية والتغيير، من أبرزها:

ما الذي يضمن تنفيذ بنود هذه الاتفاق مستقبلا؟

وإلى متى يستمر الاعتصام الذي يشكل ضغطا على المجلس العسكري لتنفيد الاتفاق؟

وهل يكفي هذا الاتفاق لإخماد الثورة المضادة؟

هل هناك احتمال وقوع انقلاب عسكري من جانب القوى الموالية للنظام السابق، والتي ترفض الاعتصام والمعتصمين؟

سنناقش معكم هذه المحاور وغيرها في حلقة الأربعاء 15 أيار/مايو من برنامج نقطة حوار الساعة 16:06 جرينتش.

خطوط الاتصال تفتح قبل نصف ساعة من موعد البرنامج على الرقم 00442031620022.

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